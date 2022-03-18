Chơi game có phải là nguyên nhân khiến trẻ suy giảm thị lực?

Nuôi dạy con 18/03/2022 15:11

Khi bạn trông thấy một đứa trẻ đang chơi game, bạn có thể sẽ cảm thấy việc đó sẽ gây “ảnh hưởng xấu đến mắt” khi cứ chăm chăm kề sát mặt gần màn hình. Đặc biệt là để trẻ chơi game trong thời gian dài sẽ làm mắt hoạt động quá sức. Vậy liệu chơi game có gây giảm thị lực ở trẻ hay không.

Chơi game có phải là nguyên nhân làm giảm thị lực ở trẻ

Chơi game có phải là nguyên nhân khiến trẻ suy giảm thị lực? - Ảnh 1

Ảnh: Hanakomama

Chắc chắn bạn sẽ nghĩ ngay nguyên nhân làm trẻ suy giảm thị lực là do chơi game. Vậy trước hết chúng ta cùng xem những nguyên nhân dẫn đến thị lực kém ở trẻ em là gì.

Thói quen xem tivi, chơi game được hình thành trong thói quen sinh hoạt

Nguyên nhân dẫn đến chứng thị lực kém ở trẻ xuất phát từ trong thói quen sinh hoạt của trẻ. Nếu xem tivi, máy tính và chơi game trong thời gian dài, các chức năng điều tiết của mắt sẽ giãn ra quá mức từ đó dẫn đến cận thị.

Do di truyền

Được biết, di truyền cũng gây ảnh hưởng nhiều đến suy giảm thị lực. Đặc biệt đối với trường hợp bị cận thị thì ảnh hưởng của tính di truyền là rất lớn và các triệu chứng càng rõ nét hơn khi trẻ càng lớn. Nếu bố và mẹ có thị lực kém thì cũng có khả năng con cái bị suy giảm thị lực.

Các phương pháp cải thiện chứng cận thị ở trẻ

Chơi game có phải là nguyên nhân khiến trẻ suy giảm thị lực? - Ảnh 2

Ảnh: Hanakomama

Ngay cả khi con bạn có thị lực kém nhưng nếu trẻ có ý thức thay đổi đổi hành vi của mình thì cũng có thể cải thiện tình trạng này ở một mức độ nào đó. Nếu con bạn bị cận thị, hãy thử làm theo các cách sau.

Giảm lượng thời gian cho trẻ nhìn sát vào màn hình

Đối với trẻ em thường xuyên xem điện thoại và TV thì nên giảm lượng thời gian nhìn vào màn hình. Đặc biệt là khi quá tập trung vào game và điện thoại trẻ sẽ thường tiến gần đến màn hình hơn.

Nếu bạn trông thấy con mình tiến gần màn hình thì hãy chú ý nhắc nhở trẻ để xa màn hình hoặc bỏ xuống để giảm thời gian nhìn chăm chú vào màn hình.

Luyện tập thói quen nhìn xa

Nếu để trẻ nhìn quá gần màn hình, chức năng nhìn rõ một vật của mắt sẽ bị cố định và khó có thể nhìn rõ những vật ở xa. Vì vậy, nên thường xuyên khuyến khích trẻ tập thói quen nhìn những vật ở xa.

Nhìn xa sẽ giúp mắt bạn được nghỉ ngơi và giải lao nên tốt nhất bạn nên để trẻ luyện tập nhìn xa vài giờ một lần.

Làm mát và làm ấm đôi mắt

Nếu mắt trẻ bị mỏi bạn có thể dùng khăn ấm cho trẻ.

Sẽ hiệu quả hơn nếu bạn cũng làm ấm phần sau cổ của trẻ cùng với làm ấm mắt bằng khăn ấm. Nó sẽ làm cho mắt giảm căng thẳng và mệt mỏi, vì vậy bạn cũng có thể thử nếu mắt của bạn cũng đang căng thẳng quá mức.

Hơn nữa, khi bị đau mắt đỏ thì việc làm mát sẽ tốt hơn. Nếu bạn không chắc nên làm mát hay làm ấm, hãy đến trao đổi với bác sĩ.

Nháy mắt

Nếu như quá tập trung vào điều gì đó, có thể trong một khoảng thời gian không chớp mắt. Khi số lần chớp mắt bị giảm đi, nước trên bề mặt mắt sẽ bị mất đi dẫn đến khô mắt.

Nếu các triệu chứng trầm trọng hơn nó có thể khiến thị lực kém đi, vì vậy nên có ý thức chớp mắt thường xuyên.

Hãy bắt đầu thực hiện để cải thiện thị lực!

Chơi game có phải là nguyên nhân khiến trẻ suy giảm thị lực? - Ảnh 3

Ảnh: Hanakomama

So với trước đây, trẻ em có nhiều cơ hội để tiếp xúc với màn hình chẳng hạn như điện thoại thông minh và trò chơi. Khi trẻ bị cuốn hút vào đó chúng thường liên tục nhìn vào màn hình trong một thời gian dài.

Tiếp tục cuộc sống như vậy sẽ sẽ dễ dàng dẫn đến cận thị. Nếu bạn lo lắng về tình trạng mất thị lực của con mình, hãy thử một số biện pháp cải thiện được liệt kê ở trên!

Theo Hanakomama

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