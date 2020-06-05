Chia sẻ xây dựng thực đơn cho mẹ sau sinh nhiều sữa

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng đối với các mẹ bầu sau khi sinh. Vì đây là giai đoạn mẹ cần nhanh chóng hồi phục sức khỏe và cung cấp lượng sữa đầy đủ cho bé phát triển. Tuy nhiên tình trạng sữa ra quá ít là vấn đề khiến nhiều mẹ cảm thấy lo lắng. Vì vậy, để giúp các mẹ khắc phục tình trạng này, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ thực đơn cho mẹ sau sinh nhiều sữa để có đủ lượng sữa cho bé bú.

Lưu ý: Nên tránh các loại rau như: lá lốt, tỏi, mùi tây, bạc hà, ớt hoặc các loại rau quả có tính hàn như khổ qua, bắp cải, lá dâu tằm... Hầu hết các thực phẩm trên đều gây mất sữa cho mẹ, vì vậy nên lưu ý để loại khỏi thực đơn.

Dù đang trong thời gian kiêng cữ và phục hồi sau sinh nhưng chúng ta cũng không nên ép các mẹ phải ăn uống quá khuôn khổ sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tâm trạng. Hãy chú ý đến khẩu vị của mẹ, từ đó lựa chọn những thực phẩm phù hợp và cung cấp đầy đủ các nhóm dưỡng chất thiết yếu như:

Những dưỡng chất cần thiết cho mẹ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn cho mẹ sau sinh nhiều sữa

Móng giò

Móng giò là một trong những thực phẩm không thể bỏ qua trong danh sách thực đơn giúp mẹ lợi sữa sau sinh. Từ xưa, các ông bà đã xem móng giò là thực phẩm rất tốt cho phụ nữ ở cữ hoặc ít sữa sau sinh. Phụ nữ sau khi sinh sẽ mất rất nhiều năng lượng và nước do quá trình sinh nở. Vì vậy, cần phải cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình hồi phục sau sinh cũng như giúp mẹ lợi sữa hơn.

Móng giò được biết đến là có chứa nhiều chất dinh dưỡng như chất béo và protein. Vì vậy, các món ăn cho mẹ sau sinh được nấu từ móng giò đều có tác dụng kích thích tăng lượng sữa cho các mẹ sau sinh bị ít sữa.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không nên lạm dụng ăn quá nhiều móng giò sẽ gây dư thừa mỡ, và khiến mẹ bị béo phì. Bất kỳ thứ gì ăn quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Vì hệ tiêu hóa của mẹ sau khi sinh còn hoạt động rất yếu và gặp nhiều khó khăn trong việc hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết.

Móng giò là thực phẩm rất tốt cho phụ nữ ở cữ hoặc ít sữa sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ có biết? Nếu ăn quá nhiều móng giò sẽ dẫn đến tình trạng cơ thể người mẹ bị thừa chất và tăng cân nhanh chóng. Khi đó mỡ tích tụ trong tuyến sữa sẽ có thể gây tắc tuyến sữa, hoặc làm cho sữa chảy chậm hơn. Vì vậy, mẹ cần chú ý liều lượng ăn móng giò sao cho hợp lý và đảm bảo sức khỏe.

Thực phẩm nhiều đạm

Các loại thịt như: thịt nạc vai, thịt vịt, gà.. là những thực phẩm giúp mẹ lợi sữa sau sinh không thể không kể đến. Các loại nạt này có chứa rất nhiều đạm và khi kết hợp với trứng, hải sản hoặc sữa sẽ giúp sữa mẹ tiết ra nhiều, thơm và đặc hơn. Từ đó cũng sẽ giúp cho bé tăng cân và có sức đề kháng khỏe mạnh hơn.

Lưu ý: Các mẹ sinh nên bổ sung nghệ với thịt nạc rang cho bữa ăn hằng ngày. Sự kết hợp này sẽ giúp làm lành các vết sẹo và nám sau khi sinh.

Các loại thịt nạc có chứa rất nhiều đạm - Ảnh minh họa: Internet

Khoai môn

Khoai môn là một loại thức ăn giúp mẹ tăng lượng sữa khá hữu hiệu. Không cần phải ăn các món ăn lợi sữa khác, khoai môn vẫn có thể hỗ trợ được cho các mẹ bị tình trạng ít sữa sau khi sinh. Nên kết hợp khoai môn với cà rốt hoặc khoai tây để nấu nhiều món ăn giúp mẹ vừa lợi sữa vừa đỡ ngán trong các bữa ăn. Đây là các món ăn cho bà đẻ nhiều sữa mà đơn giản mà các mẹ có thể áp dụng.

Khoai môn là một loại thức ăn giúp mẹ tăng lượng sữa khá hữu hiệu - Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, khoai môn còn có tác dụng giúp mẹ sở hữu thân hình hoàn hảo sau khi sinh nhờ vào khả năng chuyển hóa chất béo và mỡ. Một phần sẽ giúp mẹ tăng cường hệ miễn dịch, một phần là hỗ trợ quá trình trao đổi chất tốt hơn.

Sữa đậu nành

Một trong những thực phẩm mà các mẹ bỉm sữa truyền tai nhau để giúp lợi sữa là uống sữa nóng hoặc sữa đậu nành. Việc uống bổ sung các loại sữa sẽ giúp kích thích tuyến sữa hoạt động tốt và tiết sữa nhiều hơn. Sữa đậu nành là thức uống tốt cho phụ nữ và đặc biệt là mẹ sau sinh. Sữa đậu nành cũng giúp mẹ lợi sữa nhanh chóng vì cơ bản đồ uống này cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng hơn cả thịt động vật.

Bổ sung các loại sữa sẽ giúp kích thích tuyến sữa hoạt động tốt và tiết sữa nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Các loại sữa động vật cũng rất có lợi cho mẹ sau sinh. Chỉ cần kiểm tra kĩ và lựa chọn những nhãn hiệu sữa uy tín, chất lượng và có nguồn gốc rõ ràng. Các mẹ nên sử dụng thức uống này tốt nhất là 2 lần một ngày sẽ giúp lợi sữa nhanh chóng.

Trên là thông tin chia sẻ về thực đơn cho mẹ sau sinh nhiều sữa giúp mẹ có được lượng sữa đầy đủ cho bé bú. Các mẹ có thể có thể thay đổi các thực phẩm trên mỗi ngày hoặc sáng tạo dựa trên món ăn mà mình ưa thích. Từ đó sẽ xây dựng được thực đơn dinh dưỡng và phong phú hơn. Tuy nhiên mẹ cũng cần chú ý phải kiêng cữ các thực phẩm gây ảnh hưởng đến lượng sữa và hệ tiêu hóa non nớt của bé.