Chia sẻ cách làm gà hầm thuốc bắc cho bà bầu đầy dinh dưỡng

Các mẹ bầu cần bổ sung nguồn dinh dưỡng cao hơn hẳn so với người bình thường. Chính vì vậy mà việc thêm vào thực đơn thai kỳ những món ăn bổ dưỡng là vô cùng cần thiết. Gà tần thuốc bắc cho bà bầu là món ăn không thể thiếu trong giai đoạn thai kỳ của các mẹ. Món ăn này không chỉ giúp thay đổi khẩu vị mà còn có tác dụng tăng sức khỏe đề kháng cho mẹ bầu cực tốt. Nhiều mẹ bầu vẫn chưa biết cách hầm gà thuốc bắc cho bà bầu như thế nào. Vì vậy, trong bài viết hôm nay Phunuvagiadinh sẽ bật mí cách nấu gà hầm thuốc bắc cho bà bầu đơn giản và đầy đủ dinh dưỡng ngay tại nhà.

Sau đây là cách hầm gà ác thuốc bắc cho bà bầu đơn giản tại nhà mà các mẹ nên tham khảo.

Để giúp món ăn được hấp dẫn mẹ nên lưu ý lựa chọn các loại thực phẩm tươi sống, đặc biệt là gà mẹ nhé. Việc chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu là bước đầu tiên quan trọng để mang đến một món ăn hấp dẫn thơm ngon. Cụ thể mẹ cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau:

Gà ác: Mẹ nên chọn gà không quá to cũng không quá nhỏ, khoảng 500g là vừa đủ để tạo nên món ăn gà hầm thuốc bắc thơm ngon.

Các vị thuốc bắc hầm gà cho bà bầu: Mẹ dùng một gói thuốc bắc tương đương với 500g gà. Không nên sử dụng thuốc bắc quá nhiều vì sẽ mất đi hương vị của món ăn và khiến mẹ bầu khó ăn hơn.

Các gia vị nêm như: đường, bột ngọt, hạt nêm, tiêu…

Một quả dừa tươi

Tam thất: Mẹ nên cho một ít tam thất vào để tăng vị đậm đà cho món ăn. Hơn nữa Tam thất còn giúp tăng cường giá trị dinh dưỡng cho món ăn rất nhiều.

Sơ chế nguyên liệu

Sơ chế nguyên liệu gà hầm thuốc bắc - Ảnh minh họa: Internet

Việc sơ chế nguyên liệu sẽ giúp mẹ bầu nấu món ăn nhanh chóng và ngon hơn. Cách sơ chế nguyên liệu như sau:

Gà: Mẹ bầu nên lựa chọn mua gà còn sống, sau đó cắt tiết và cho vào nước nóng để làm sạch lông. Tiếp theo mổ gà để lấy mề và ruột ra. Với phần thịt gà thì mẹ chỉ cần rửa bằng nước sạch. Còn phần lòng ruột thì nên rửa bằng nước muối trắng trước khi nấu chín.

Thuốc bắc: Sử dụng một gói thuốc bắc nhỏ vừa đủ dùng rồi rửa qua một nước. Sau đó đem thuốc ngâm nước 1 - 2 tiếng cho thuốc mềm ra. Sau đó vớt thuốc ra để cho ráo thì khi nấu sẽ rất thơm ngon.

Bổ quả dừa tươi cho nước dừa ra tô sẵn.

Sơ chế nguyên liệu sẽ giúp mẹ bầu nấu món ăn nhanh chóng và ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu gà hầm thuốc bắc cho bà bầu

Sau khi đã chuẩn bị và sơ chế nguyên liệu xong, chúng ta bắt đầu chế biến món gà hầm thuốc bắc cho bà bầu.

Bước 1: Sử dụng một nồi gốm nhỏ, cho gà vào giữa nồi rồi rải đều thuốc bắc xung quanh.

Bước 2: Cho phần nước dừa tươi đã chuẩn bị vào, ép da cho ngập phần nước dừa.

Bước 3: Thêm các gia vị vào, mỗi gia vị khoảng một muỗng cà phê.

Bước 4: Đặt một chõ nước to lên bếp, cho nồi gốm nhỏ vào giữa hầm cách thủy khoảng 1-1.5 tiếng.

Bước 5: Bắc nồi gà xuống và trang trí thêm cho hấp dẫn, vậy là đã hoàn thành xong món gà hầm thuốc bắc cho bà bầu vô cùng thơm ngon.

Sử dụng một nồi gốm nhỏ, cho gà vào giữa nồi rồi rải đều thuốc bắc xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu ăn gà hầm thuốc bắc có tốt không?

Như đã biết thì gà hầm thuốc bắc là một trong những món ăn giàu giá trị dinh dưỡng. Thịt gà giàu protein và có chứa đến 18 loại axit amin, vitamin các loại như : A, B1, B2, E, PP, K, Na, Ca…Các dưỡng chất này có vai trò rất lớn trong tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ miễn dịch cho thai nhi.

Gà hầm thuốc bắc là một trong những món ăn giàu giá trị dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, gà hầm thuốc bắc còn chứa các acid amin như: Histidine, Lysine hay Methionine có tác dụng giúp tăng cường sức đề kháng, chống lão hóa cho cơ thể. Gà ác kết hợp với các vị thuốc bắc sẽ giúp cơ thể thanh nhiệt và bồi bổ sức khỏe. Đặc biệt là trong gà tơ có chứa nhiều chất béo bão hòa giúp cung cấp năng lượng cho mẹ bầu mà không lo bị thừa cân hay béo phì.

Trong giai đoạn thai kỳ, mẹ bầu có thể sử dụng món ăn này để bổ sung năng lượng do thai nghén, điều hòa cơ thể ổn định tâm lý, điều hòa khí huyết, dưỡng âm ích khí, tránh phiền não và cáu gắt khi mang thai. Ngoài ra, với thành phần sắt và kali dồi dào, món ăn này còn hỗ trợ việc bổ sung máu, cung cấp canxi cho mẹ và bé khỏe mạnh.

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Mẹ bầu chỉ nên gà hầm thuốc bắc 1 – 2 lần/ tuần - Ảnh minh họa: Internet

Gà hầm thuốc bắc phù hợp với những bà bầu đang mang thai và vừa mới sinh xong. Tuy nhiên mẹ bầu chỉ nên món ăn này 1 – 2 lần/ tuần. Trường hợp nếu mẹ bị viêm nhiễm cấp tính như một số bệnh viêm chân răng, viêm phổi,…thì không nên ăn gà hầm thuốc bắc.

Trên đây là thông tin chia sẻ về cách làm gà hầm thuốc bắc cho bà bầu đơn giản tại nhà. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp mẹ thực hiện món ăn thành công để thay đổi khẩu vị và bổ sung đầy đủ dinh dưỡng trong giai đoạn thai kỳ.