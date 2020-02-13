Canh gà hầm – Món ăn đầy dinh dưỡng cho mọi người

Canh gà hầm là món ăn quen thuộc cho nhiều người, đặc biệt là những người bị bệnh muốn hồi phục sức khỏe. Hãy tìm hiểu cách làm món canh gà hầm trong bài viết dưới đây.
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Có rất nhiều món canh gà hầm để mọi người thưởng thức – Đây là món ăn chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Từ xa xưa, các món gà hầm chỉ được sử dụng trong hoàng cung để phục vụ vua chúa, vì đây là món ăn quý giá.
Hiện nay, đời sống phát triển hơn, những món gà hầm cũng vì thế mà được ưa chuộng và dễ dàng tìm thấy ở bất cứ nhà hàng, quán ăn nào. Vậy làm thế nào để nấu món gà hầm chuẩn, gà có thể kết hợp hầm cùng các nguyên liệu nào.
Gà hầm ngải cứu
Để là gà hầm ngải cứu, bạn cần chuẩn bị:
- 1 con gà.
- Lá ngải cứu (ít hay nhiều phụ thuộc vào mong muốn của mỗi người)
- Gia vị: muối, mì chính…
Cách thực hiện:
- Gà mua về, xát muối và làm sạch.
- Lá ngải cứu ngắt lấy phần lá, bỏ cuống và rửa sạch.
- Bạn xát nhẹ một ít muối vào bên trong thân gà. Tiếp đó, nhét lá ngải cứu vào trong con gà rồi là rắc thêm một chút muối. Lưu ý không nên cho nhiều kẻo mặn.
- Cho vào nồi hấp cách thủy đến khi gà mềm nhừ là có thể sử dụng được.
Cách nấu gà hầm sả
Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau để có món gà hầm sả thơm ngon:
- 1 con gà ta già.
- 6 củ sả.
- Các loại gia vị như tỏi, gừng, hành lá.
- Bột nêm, tiêu, dầu ăn, nước mắm, muối,…
Cách thực hiện:
- Xát muối và làm sạch con gà, sau đó để ráo nước. Tiếp đến, bạn đem chặt thành từng miếng vừa ăn.
- Cho thịt gà đã chặt vào 1 bát to rồi ướp thêm ½ thìa cafe bột nêm, ½ thìa cafe nước mắm, 1 ít tiêu. Ướp trong vòng 15 – 20 phút để gà ngấm gia vị.
- Gừng cạo vỏ, cắt đôi, đập dập một nửa, băm nhỏ và một nửa đem thái thành từng sợi nhỏ.
- Rửa sạch sả, dùng 3 củ thái lát mỏng, 2 củ còn lại cắt khúc rồi chẻ làm 4 và để riêng.
- Hành lá rửa sạch, để ráo nước và cắt nhỏ.
- Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.
- Cho 1 ít dầu vào nồi rồi phi tỏi, sả thái lát và gừng đập dập vào cho thơm lên.
- Bạn cho thịt gà vào nồi đảo đều tay cho đến khi thịt săn lại và có mùi thơm rồi đổ một bát nước vào chảo thịt gà để đun sôi.
- Khi nồi gà hầm sôi lên, bạn tiếp tục cho gừng thái sợi và sả cắt khúc vào rồi đậy vung. Hầm trong vòng 30 - 45 phút.
- Khi gà hầm gần chín rục, bạn nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. Cho hành lá vào rồi tắt bếp.
- Bạn múc gà ra bếp, trang trí thêm bằng đầu hành, rau mùi, cà rốt rồi thưởng thức.
Cách làm gà hầm thuốc bắc
Gà hầm thuốc bắc là món ăn bổ dưỡng cho những người mới ốm dậy. Cùng chuẩn bị các nguyên liệu để làm món ăn này:
- 1 con gà ta.
- 4 – 6 mớ ngải cứu, nên chọn ngải cứu già sẽ đậm vị hơn.
- 1-2 gói gia vị gà hầm thuốc bắc.
- Nghệ.
- Dầu ăn và hạt nêm.
Cách thực hiện:
- Làm sạch gà rồi chặt miếng to.
- Nghệ gọt vỏ rồi đập dập.
- Cho gà ướp cùng với gia vị hầm, nghệ và 2 thìa hạt nêm trong vòng 1 tiếng.
- Bạn cho dầu vào nồi, thêm hạt nêm và dầu ăn đảo đều lên.
- Bạn xếp xen kẽ giữa rau ngải cứu và gà rồi để thêm 30 phút cho thấm đều gia vị.
- Sau khi ướp xong, bạn đổ 1 - 2 bát nước vào tùy theo số lượng mình muốn rồi đặt bếp đun lửa to. Khi sôi, giảm lửa nhỏ và đun trong vòng 5 phút rồi tắt bếp. Bạn để nguội và lặp lại quy trình thêm 2 lần nữa.
- Trong quá trình đun, không nên đảo đũa khiến cho rau bị nát.
- Bạn múc gà ra bát và bắt đầu thưởng thức món gà thơm mềm. Rau quyện với nước gà không hề có vị đắng mà rất thơm ngon.
Gà hầm bí đỏ
Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm món gà hầm bí đỏ:
- 1 con gà ta.
- Bí đỏ.
- Hành tím, tỏi, táo tàu, cà rốt, hạt sen tươi, nấm rơm, nấm kim châm.
- Nước tương, nước mắm, dầu hào, đường phèn.
- Nước dừa.
Cách thực hiện:
- Làm sạch gà, chặt miếng vừa ăn.
- Băm nhỏ tỏi, hành tím. Sau đó, ướp gà với tỏi băm, hành tím băm, dầu hào và nước tương. Ướp gà trong vòng 15 phút để thấm gia vị rồi chiên sơ trên chảo nóng cho thịt gà săn lại.
- Rửa sạch bí đỏ, cắt khoanh tròn 1/5 quả bí tính từ cuống bí trở xuống để tạo thành hình tròn có nắp đậy. Nếu khéo tay hơn, có thể cắt hình răng cưa trông sẽ rất bắt mắt.
- Bạn cho gà xào vào trong quả bí rồi cho các nguyên liệu tạo vị thanh ngọt như táo tàu, long nhãn, hạt sen, nấm rơm và nấm kim châm.
- Cuối cùng, cho thêm 500ml nước dừa tươi vào và nêm gia vị với 1 muỗng canh đường phèn và 1 muỗng canh nước mắm. Bạn đem hấp chín trong 1 tiếng hoặc lâu hơn, tuỳ kích cỡ.
- Nhấc quả bí ra khỏi nồi hấp là có thể thưởng thức được.
Trên đây là những món canh gà hầm bổ dưỡng cho mọi người, những món ăn này phù hợp với cả trẻ em, người lớn, người già và cả những người mới ốm dậy. Hy vọng những công thức trên sẽ có ích đối với các bạn.