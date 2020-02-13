Canh gà hầm – Món ăn đầy dinh dưỡng cho mọi người

Dinh dưỡng 13/02/2020 17:48

Canh gà hầm là món ăn quen thuộc cho nhiều người, đặc biệt là những người bị bệnh muốn hồi phục sức khỏe. Hãy tìm hiểu cách làm món canh gà hầm trong bài viết dưới đây.

Có rất nhiều món canh gà hầm để mọi người thưởng thức – Đây là món ăn chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Từ xa xưa, các món gà hầm chỉ được sử dụng trong hoàng cung để phục vụ vua chúa, vì đây là món ăn quý giá.

Hiện nay, đời sống phát triển hơn, những món gà hầm cũng vì thế mà được ưa chuộng và dễ dàng tìm thấy ở bất cứ nhà hàng, quán ăn nào. Vậy làm thế nào để nấu món gà hầm chuẩn, gà có thể kết hợp hầm cùng các nguyên liệu nào.

Canh ga ham 1
Canh gà hầm thơm ngon, bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Gà hầm ngải cứu

Để là gà hầm ngải cứu, bạn cần chuẩn bị:

  • 1 con gà.
  • Lá ngải cứu (ít hay nhiều phụ thuộc vào mong muốn của mỗi người)
  • Gia vị: muối, mì chính…
Canh ga ham 2
Chọn gà ta chắc thịt hầm sẽ rất ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

  • Gà mua về, xát muối và làm sạch. 
  • Lá ngải cứu ngắt lấy phần lá, bỏ cuống và rửa sạch.
  • Bạn xát nhẹ một ít muối vào bên trong thân gà. Tiếp đó, nhét lá ngải cứu vào trong con gà rồi là rắc thêm một chút muối. Lưu ý không nên cho nhiều kẻo mặn.
  • Cho vào nồi hấp cách thủy đến khi gà mềm nhừ là có thể sử dụng được.
Canh ga ham 3
Gà hầm ngải cứu - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu gà hầm sả

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau để có món gà hầm sả thơm ngon:

  • 1 con gà ta già.
  • 6 củ sả.
  • Các loại gia vị như tỏi, gừng, hành lá.
  • Bột nêm, tiêu, dầu ăn, nước mắm, muối,…

Cách thực hiện:

  • Xát muối và làm sạch con gà, sau đó để ráo nước. Tiếp đến, bạn đem chặt thành từng miếng vừa ăn.
  • Cho thịt gà đã chặt vào 1 bát to rồi ướp thêm ½ thìa cafe bột nêm, ½ thìa cafe nước mắm, 1 ít tiêu. Ướp trong vòng 15 – 20 phút để gà ngấm gia vị.
  • Gừng cạo vỏ, cắt đôi, đập dập một nửa, băm nhỏ và một nửa đem thái thành từng sợi nhỏ. 
  • Rửa sạch sả, dùng 3 củ thái lát mỏng, 2 củ còn lại cắt khúc rồi chẻ làm 4 và để riêng.
  • Hành lá rửa sạch, để ráo nước và cắt nhỏ.
  • Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.
  • Cho 1 ít dầu vào nồi rồi phi tỏi, sả thái lát và gừng đập dập vào cho thơm lên. 
  • Bạn cho thịt gà vào nồi đảo đều tay cho đến khi thịt săn lại và có mùi thơm rồi đổ một bát nước vào chảo thịt gà để đun sôi.
  • Khi nồi gà hầm sôi lên, bạn tiếp tục cho gừng thái sợi và sả cắt khúc vào rồi đậy vung. Hầm trong vòng 30 - 45 phút.
  • Khi gà hầm gần chín rục, bạn nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. Cho hành lá vào rồi tắt bếp.
  • Bạn múc gà ra bếp, trang trí thêm bằng đầu hành, rau mùi, cà rốt rồi thưởng thức.
Canh ga ham 4
Gà hầm sả - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm gà hầm thuốc bắc

Gà hầm thuốc bắc là món ăn bổ dưỡng cho những người mới ốm dậy. Cùng chuẩn bị các nguyên liệu để làm món ăn này:

  • 1 con gà ta.
  • 4 – 6 mớ ngải cứu, nên chọn ngải cứu già sẽ đậm vị hơn.
  • 1-2 gói gia vị gà hầm thuốc bắc.
  • Nghệ.
  • Dầu ăn và hạt nêm.

Cách thực hiện:

  • Làm sạch gà rồi chặt miếng to.
  • Nghệ gọt vỏ rồi đập dập.
  • Cho gà ướp cùng với gia vị hầm, nghệ và 2 thìa hạt nêm trong vòng 1 tiếng.
  • Bạn cho dầu vào nồi, thêm hạt nêm và dầu ăn đảo đều lên. 
  • Bạn xếp xen kẽ giữa rau ngải cứu và gà rồi để thêm 30 phút cho thấm đều gia vị.
  • Sau khi ướp xong, bạn đổ 1 - 2 bát nước vào tùy theo số lượng mình muốn rồi đặt bếp đun lửa to. Khi sôi, giảm lửa nhỏ và đun trong vòng 5 phút rồi tắt bếp. Bạn để nguội và lặp lại quy trình thêm 2 lần nữa.
  • Trong quá trình đun, không nên đảo đũa khiến cho rau bị nát.
  • Bạn múc gà ra bát và bắt đầu thưởng thức món gà thơm mềm. Rau quyện với nước gà không hề có vị đắng mà rất thơm ngon.
Canh ga ham 5
Gà hầm thuốc bắc - Ảnh minh họa: Internet

Gà hầm bí đỏ

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm món gà hầm bí đỏ:

  • 1 con gà ta.
  • Bí đỏ.
  • Hành tím, tỏi, táo tàu, cà rốt, hạt sen tươi, nấm rơm, nấm kim châm.
  • Nước tương, nước mắm, dầu hào, đường phèn.
  • Nước dừa.

Cách thực hiện:

  • Làm sạch gà, chặt miếng vừa ăn.
  • Băm nhỏ tỏi, hành tím. Sau đó, ướp gà với tỏi băm, hành tím băm, dầu hào và nước tương. Ướp gà trong vòng 15 phút để thấm gia vị rồi chiên sơ trên chảo nóng cho thịt gà săn lại.
  • Rửa sạch bí đỏ, cắt khoanh tròn 1/5 quả bí tính từ cuống bí trở xuống để tạo thành hình tròn có nắp đậy. Nếu khéo tay hơn, có thể cắt hình răng cưa trông sẽ rất bắt mắt.
  • Bạn cho gà xào vào trong quả bí rồi cho các nguyên liệu tạo vị thanh ngọt như táo tàu, long nhãn, hạt sen, nấm rơm và nấm kim châm.
  • Cuối cùng, cho thêm 500ml nước dừa tươi vào và nêm gia vị với 1 muỗng canh đường phèn và 1 muỗng canh nước mắm. Bạn đem hấp chín trong 1 tiếng hoặc lâu hơn, tuỳ kích cỡ.
  • Nhấc quả bí ra khỏi nồi hấp là có thể thưởng thức được.
Canh ga ham 6
Gà hầm bí đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những món canh gà hầm bổ dưỡng cho mọi người, những món ăn này phù hợp với cả trẻ em, người lớn, người già và cả những người mới ốm dậy. Hy vọng những công thức trên sẽ có ích đối với các bạn.

Đổi vị cho cả gia đình bằng món chân gà rim me lạ miệng

Đổi vị cho cả gia đình bằng món chân gà rim me lạ miệng

Chân gà rim me là món ăn không quá khó thực hiện, hương vị đậm đà, thơm lừng, hấp dẫn khó có thể chối từ.

Xem thêm
Từ khóa:   cách nấu canh gà hầm hướng dẫn nấu canh gà hầm món canh gà hầm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 31 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 46 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 16 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?