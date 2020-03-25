Chế độ ăn yến cho bà bầu như thế nào để tốt cả mẹ và bé?

Trong tổ yến có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi. Có rất nhiều mẹ bầu thắc mắc chế độ ăn yến cho bà bầu như thế nào để tốt cho sức khỏe? Hay bà bầu nên ăn yến vào tháng thứ mấy của thai kỳ? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới để giúp mẹ bầu có được chế độ ăn yến hợp lý nhất.

Mang thai tháng cuối có nên ăn yến sào không? Hay bà bầu mấy tháng thì ăn được yến? Là những thắc mắc mà hầu hết các mẹ bầu đều băn khoăn khi có ý định bổ sung yến vào chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn thai kỳ.

Củng cố hệ miễn dịch: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, yến có khả năng kích thích hệ miễn dịch sản sinh ra các tế bào lympho B và T, làm cho số lượng bạch cầu tăng tới 130%. Điều này giúp cho thai nhi khỏe mạnh và chống lại các biến chứng về hô hấp.

Giúp tăng sức đề kháng: Các hoạt chất Aspartic axit có trong yến giúp sản sinh ra các globulin kháng thể và miễn dịch cho cơ thể. Ngoài ra, yến còn bổ sung dinh dưỡng giúp mẹ bầu tăng cường sức đề kháng và đẩy lùi bệnh tật.

Bổ sung đầy đủ dinh dưỡng: Theo các chuyên gia, yến có chứa đến 50% thành phần là protein và dinh dưỡng nhưng hoàn toàn không có chất béo. Trong yến có chứa tới 18 loại axit amin và khoảng 30 vi chất tốt cho cơ thể như: Kẽm, sắt, magie, canxi... Đặc biệt, canxi và sắt, giúp hỗ trợ cho việc hình thành khung xương và tạo máu của bé từ trong bụng mẹ.

Yến được biết đến là thực phẩm mang lại nhiều dinh dưỡng cho mẹ bầu trong giai đoạn thai kỳ. Một số công dụng của yến đối với sức khỏe của mẹ bầu như:

Mẹ bầu không nên sử dụng yến trong 3 tháng đầu thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Theo các Đông y, mẹ bầu nên cẩn trọng trong việc ăn yến trong giai đoạn mang thai. Các chuyên gia khuyên rằng, mẹ bầu không nên sử dụng yến trong 3 tháng đầu thai kỳ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Mẹ bầu nên bắt đầu ăn thử với 1g – 2g yến rồi tăng dần lên 3g mỗi ngày. Duy trì liều lượng này mỗi ngày và kể cả những tháng cuối thai kỳ cho đến ngày sinh.

Chế độ ăn yến cho bà bầu

Mẹ bầu cần có chế độ ăn yến hợp lý để tốt cho sức của mẹ và thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai ăn yến sẽ rất tốt cho sức khỏe của mẹ và thai nhi. Tuy nhiên, mẹ bầu không nên ăn yến trong thời gian thai nghén và không ăn quá 3g yến một ngày. Các mẹ có thể áp dụng theo chế độ liều lượng cụ thể như sau:

Phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu không nên ăn yến sào.

Mẹ bầu mang thai tháng thứ 4 mỗi lần ăn chỉ nên ăn 1 chén nhỏ.

Mẹ bầu mang thai tháng thứ 5 – 6: Mỗi tháng chỉ nên ăn khoảng 100g, chia đều thành 15 phần nấu và cứ 2 ngày thì ăn 1 chén theo định lượng đã chia sẵn.

Mẹ bầu mang thai tháng thứ 7: Nên giảm khẩu phần yến và ăn theo chu kì 3 ngày/chén yến.

Cách chưng yến cho bà bầu

Có rất nhiều phương pháp chế biến yến khác nhau. Tuy nhiên, mẹ bầu nên áp dụng cách chế biến chưng đường phèn để đảm bảo dinh dưỡng. Yến khi chưng với đường phèn vừa đảm bảo được hương vị, vừa giữ được các thành phần dinh dưỡng như vitamin, protein và khoáng chất. Cách thực hiện chưng yến như sau:

Yến sau khi mua về đem ngâm nở và làm sạch lông yến.

Cho yến vào bát cùng với 1/3 lượng nước tinh khiết so với thể tích bát.

Bắc nồi nước sôi, cho yến vào nồi để chưng yến.

Chưng yến cách thủy với lửa nhỏ trong khoảng 30 phút.

Cách chưng yến cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó thêm ít đường phèn vào trộn đều rồi chưng thêm khoảng 5 phút nữa là có thể sử dụng.

Thời điểm tốt nhất mà mẹ bầu nên ăn yến là vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả nhất.

Trên thị trường hiện nay có nhiều sản phẩm yến khác nhau như, yến sào sơ chế và yến sào tinh chế. Mẹ bầu có thể tham khảo lựa chọn sản phẩm yến phù hợp với điều kiện tiêu dùng và khả năng chế biến. Đối với những mẹ bầu không có nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe, thì nên chọn loại yến sào tinh chế để tiết kiệm thời gian làm sạch. Ngoài ra, mẹ bầu có thể sử dụng nước yến để dùng mọi lúc mọi nơi cũng rất tốt cho sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Mẹ bầu có thể tham khảo lựa chọn loại sản phẩm yến phù hợp với nhu cầu - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy, yến có công dụng rất tốt trong việc bổ sung dinh dưỡng cho mẹ bầu trong giai đoạn thai kỳ. Tuy nhiên, mẹ nên chú ý ăn yến với liều lượng hợp lý và đúng thời điểm để đảm bảo sức khỏe. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các mẹ biết được chế độ ăn yến cho bà bầu như thế nào để tốt cho sức khỏe mẹ và thai nhi. Chúc bạn có một khởi đầu làm mẹ thật tốt.