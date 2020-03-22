Trong suốt giai đoạn thai kỳ, thai nhi nhận thức ăn và phát triển nhờ vào nguồn dinh dưỡng mẹ truyền vào. Vì vậy, mẹ bầu cần có chế độ ăn uống dinh dưỡng thì bé mới có thể hấp thụ được đủ chất và phát triển tốt. Nhiều mẹ bầu thường không biết cần có chế độ ăn uống cho bà bầu như thế nào tốt cho thai nhi? Hay chế độ dinh dưỡng cho bà bầu theo từng tháng cần bổ sung những gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để giúp các mẹ giải đáp các thắc mắc trên và xây dựng được chế độ dinh dưỡng hợp lý trong giai đoạn thai kỳ.

Mẹ bầu cần bổ sung các thực phẩm giàu chất đạm như trứng, sữa, thịt, cá, các loại đậu đỗ... giúp phát triển các tế bào mô của thai, đồng thời giúp cho mô tử cung và tuyến vú của mẹ phát triển suốt thai kỳ.

Đối với 3 tháng đầu thai kỳ, mẹ bầu cần đạt mục tiêu tăng 1-2 kg, đối với mẹ bầu béo phì thì không khuyến khích tăng cân. Trong giai đoạn đầu thai kỳ, cơ thể mẹ bầu sẽ phải đối mặt với những thay đổi nhất định về sinh lý để thích nghi với việc có thai. Đây là thời kỳ rất quan trọng đối với sự phát triển của hệ thần kinh, não bộ và các cơ quan quan trọng của thai nhi. Vì vậy, mẹ bầu cần bổ sung các chất sau để giúp bé phát triển tốt hơn:

Bổ sung canxi

Canxi là chất dinh dưỡng không thể thiếu trong chế độ ăn uống của mẹ bầu. Canxi có tác dụng giúp hình thành xương và răng cho thai nhi. Vì vậy mẹ bầu cần chú ý bổ sung canxi có trong các thực phẩm như tôm, cua, cá, sữa, trứng, rau xanh, đậu đỗ... Nếu không bổ sung đầy đủ canxi trong thời kỳ này, mẹ bầu sẽ cảm thấy đau nhức xương và bé sinh ra có nguy cơ còi xương.

Bổ sung chất sắt

Sắt có chức năng giúp tăng thể tích máu và phòng ngừa thiếu máu ở mẹ rất tốt. Vì vậy, mẹ bầu cần bổ sung đầy đủ chất sắt thông qua các thực phẩm như thịt, gan, cật, rau xanh và các loại hạt…

Sắt có chức năng phòng ngừa thiếu máu cho mẹ bầu rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung axit folic

Axit folic giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh và tật nứt đốt sống trong bào thai. Mẹ bầu cần bổ sung axit folic thông qua các thực phẩm như rau muống, cải xanh, súp lơ xanh, cải bó xôi, ngũ cốc hoặc một số loại hạt. Ngoài ra, mẹ bầu có thể sử dụng các viên uống cung cấp axit folic theo chỉ định của bác sĩ tùy vào tình trạng.

Chế độ dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng giữa

Giai đoạn mang thai 3 tháng giữa, thai nhi cần hấp thụ một lượng lớn canxi để cấu thành nên bộ xương. Vì thế, các mẹ bầu sẽ bị thiếu canxi, gây nên tình trạng đau răng viêm lợi. Chính vì vậy, mẹ bầu cần tăng cường thực phẩm giàu canxi như tôm, tép, cua, sữa… để cung cấp đầy đủ canxi cho thai nhi.

Giai đoạn mang thai 3 tháng giữa bé cần hấp thụ nhiều canxi - Ảnh minh họa: Internet

Các thực phẩm giàu sắt như trứng gà, sữa, tim lợn, rau xanh, đậu, gan, thận… cần được bổ sung vào mỗi bữa ăn để giúp phòng ngừa việc thiếu máu cho mẹ bầu. Nếu mẹ bầu bị thiếu máu trong giai đoạn này sẽ dễ dẫn tới những hậu quả như thai chết lưu, có thể bị sinh non, hay bị chảy máu nhiều sau sinh.

Ăn thức ăn giàu protein: 3 tháng giữa thai kỳ là giai đoạn thai nhi phát triển nhanh chóng nên nhu cầu cần protein tăng cao. Mẹ bầu cần bổ sung các thực phẩm giàu protein như: thịt bò, trứng, sữa…

3 tháng giữa thai kỳ là giai đoạn thai nhi cần hấp thụ lượng protein cao - Ảnh minh họa: Internet

Chế độ dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng cuối

Trong giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ, mẹ bầu cũng cần phải bổ sung đầy đủ các chất protein, canxi, sắt, axit folic, đặc biệt là omega 3 rất tốt cho sự phát triển trí não của bé. Ngoài ra, việc bổ sung đầy đủ canxi sẽ giúp mẹ bầu chống lão hóa và tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

Bên cạnh đó, mẹ bầu nên chú ý bổ sung nhiều nước. Nếu cơ thể thiếu nước sẽ gây ra những tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe của mẹ và thai nhi. Mẹ nên chia bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ trong ngày và lưu ý không được bỏ bữa.

Mẹ bầu nên chú ý bổ sung nhiều nước ở giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Việc điều chỉnh chế độ ăn hợp lý sao cho phù hợp với yêu cầu tăng cân cũng như giúp bé phát triển một cách toàn diện là vô cùng quan trọng, mẹ không nên để bé bị thiếu chất vì sẽ ảnh hưởng không tốt đến trí não.

Như vậy, có thể thấy việc xây dựng chế độ ăn uống hợp lý và đầy đủ chất cho mẹ bầu là điều vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi trong suốt giai đoạn thai kỳ. Hy vọng với những thông tin trên, sẽ giúp các mẹ giải đáp được thắc mắc chế độ ăn uống cho bà bầu như thế nào tốt cho thai nhi cũng như giúp mẹ xây dựng được thực đơn cho bà bầu sao cho bé hấp thụ tốt và phát triển một cách toàn diện.