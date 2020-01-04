Trẻ 9 tháng tuổi ăn gì là phù hợp? Chế độ ăn cho trẻ 9 tháng tuổi

Chế độ ăn của trẻ 9 tháng tuổi phong phú hơn với nhiều loại thức ăn và đặc hơn so với những tháng trước. Vậy trẻ 9 tháng tuổi ăn gì và ăn như thế nào là đúng cách? Cùng tìm hiểu ngay!

Trẻ 9 tháng tuổi ăn gì và ăn như thế nào cho đúng là câu hỏi mà nhiều bà mẹ có con nhỏ quan tâm. Bé 9 tháng tuổi không còn là giai đoạn đầu tập ăn nữa mà đã chuyển qua thời kỳ phát triển kỹ năng nhai. Các mẹ nên cho bé ăn nhiều món đa dạng hơn nhưng vẫn ở dạng cháo mềm hoặc súp đặc và có độ lợn cợn hơn các tháng trước. Trẻ 9 tháng tuổi ăn gì là phù hợp? - Ảnh minh họa: Internet Trẻ 9 tháng tuổi ăn gì? Nhiều chị em phân vân không biết trẻ 9 tháng ăn được gì và luôn cảm thấy đau đầu mỗi lần chuẩn bị đồ ăn dặm cho con. Để xây dựng được chế độ ăn dặm phù hợp cho trẻ 9 tháng tuổi, bạn cần biết trẻ có thể ăn gì và nên ăn gì là tốt. Dưới đây là một số thực phẩm thích hợp cho bé 9 tháng tuổi, bao gồm:

Bột yến mạch: Bột yến mạch chứa nhiều chất xơ và các khoáng chất, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện của trẻ. Cháo bột yến mạch cho trẻ 9 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet Hoa quả tươi: Trẻ 9 tháng tuổi có thể ăn một số loại trái cây để bổ sung vitamin như táo, chuối, xoài, đu đủ, bơ, chuối, …. Nên rửa sạch vỏ, cắt miếng nhỏ và tập cho trẻ tự cầm, tập nhai hoặc ép nước cho trẻ uống mỗi ngày. Tránh các loại quả có múi, vị chua nếu trẻ chưa được 1 tuổi vì chúng có thể làm tổn thương dạ dày của trẻ.

Trứng: Trẻ 9 tháng có thể ăn nhiều loại trứng như trứng gà, trứng vịt, trứng chim, trứng ngỗng… cả lòng trắng và lòng đỏ của trứng mà không sợ bị dị ứng. Bạn có thể nấu cháo với trứng hoặc luộc lên, thái miệng nhỏ và cho trẻ cầm tay ăn. Trứng là nguồn dinh dưỡng dồi dào cho trẻ 9 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet Thịt, cá tôm: Đây là nguồn thực phẩm giàu protein mà bạn không nên bỏ qua trong thực đơn hàng ngày của trẻ 9 tháng tuổi. Những tháng trước, trẻ chỉ quen ăn thịt gà, thì giai đoạn này trẻ có thể ăn thịt bò, thịt lợn, cá và tôm. Bạn nên xay nhuyễn và nấu cháo cho trẻ dễ ăn.

Rau củ: Rau củ cung cấp nguồn vitamin và chất xơ dồi dào, không thể thiếu trong bữa ăn dặm hằng ngày cho trẻ. Không chỉ vậy, rau còn chứa nhiều khoáng chất cần thiết giúp trẻ phát triển toàn diện và khỏe mạnh hơn. Một số loại rau mà trẻ nên ăn như súp lơ xanh, khoai lang, bí ngô, rau ngót,.... Cháo rau củ cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet Trẻ 9 tháng ăn cơm được chưa? Bé 9 tháng tuổi có từ 2 - 4 cái răng sữa và tất cả chúng đều còn yếu, bé không thể cắn hoặc nhai thức ăn cứng được. Đồng thời hệ tiêu hóa của bé còn kém chưa thể thích nghi với cơm nguyên hạt, do đó bé dễ bị hóc hoặc sặc khi ăn. Bởi vậy, thực đơn cho bé 9 tháng tuổi vẫn chủ yếu là dạng sệt như cháo bột hoặc cháo xay, 3 chén mỗi ngày, thay đổi để bé không ngán, khi thì bột mặn, lúc bột ngọt, với đủ 4 nhóm thức ăn. Đến khi bé đủ 2 tuổi thì mới ăn được cơm nguyên hạt. Trẻ 9 tháng không chịu ăn cháo thì phải làm sao? Trẻ 9 tháng biếng ăn, không chịu ăn cháo là hiện tượng khá phổ biến. Nguyên nhân chính là do bé đang vào giai đoạn mọc răng cảm thấy khó chịu hoặc thức ăn thay đổi khiến hệ tiêu hóa yếu ớt của bé không thích nghi kịp. Bố mẹ có thể tham khảo các biện pháp khắc phục sau:

Không làm trẻ sợ ăn: Trẻ biếng ăn thường sợ ăn. Do đó, thay vì ép con ăn thì hãy khuyến khích chúng bằng việc cho con chủ động ăn hoặc dùng các đồ chơi đáng yêu dơ trước mặt cho trẻ thích thú để trẻ há miệng ăn. Hãy cho trẻ biếng ăn chủ động ăn - Ảnh minh họa: Internet Không ép trẻ ăn quá nhiều: Bố mẹ không nên ép con ăn nhiều nếu trẻ không thích. Nhiều trẻ sơ sinh không muốn ăn vì trẻ chưa đói. Do đó, càng ép, bé càng nôn ra và quấy khóc. Đặc biệt không nên hối con ăn nhanh vì hệ tiêu hóa của trẻ còn bé không thể chứa hết thức ăn một lúc.

Không bật tivi khi cho trẻ ăn: Việc vừa ăn vừa xem tivi sẽ khiến khả năng tiêu hóa của bé bị suy giảm. Hơn thế nữa, tivi khiến bé tập trung cao độ vào hình ảnh và quên mất mình đang ăn, ngậm thức ăn và không chịu nuốt. Không bật tivi cho trẻ khi ăn - Ảnh minh họa: Internet Tìm hiểu sở thích của trẻ: Để ý xem trẻ thích ăn những loại thực phẩm nào để nấu cho trẻ, đồng thời hãy thay đổi thực đơn để không làm cho bé bị nhàm chán.

Không cho trẻ ăn vặt trước bữa ăn: Một tí bánh ngọt thôi cũng đủ khiến con bạn cảm thấy đó là bữa ăn của chúng và không muốn ăn thêm gì nữa. Thay vì đồ ăn vặt, bạn hãy bổ sung nước hoa quả trong bữa ăn phụ cho bé.

Tạo ra các món ăn hấp dẫn: Thường xuyên thay đổi món ăn để kích thích khẩu vị của trẻ và trang trí các món ăn thật bắt mắt với nhiều màu sắc từ rau củ quả để trẻ thèm ăn hơn. >>> Xem thêm: - Trẻ 9 tháng biếng ăn thì phải làm sao? - Bật mí chế độ ăn cho trẻ 9-12 tháng tuổi mà các mẹ cần phải biết Tạo ra các món ăn dặm hấp dẫn cho bé 9 tháng - Ảnh minh họa: Internet Trẻ 9 tháng ăn bao nhiêu là đủ? Các bà mẹ không biết trẻ 9 tháng ăn bao nhiêu ml cháo là vừa đủ. Lời khuyên dành cho bạn là hãy cho trẻ ăn dặm đều 3 bữa đủ 4 nhóm thức ăn kết hợp với bú sữa mẹ, mỗi bữa chỉ nên ăn khoảng 200ml cháo, bột, thức ăn nghiền là đủ. Trẻ ăn dặm thêm các thức ăn sẽ giúp phát triển khả năng nhai, nuốt sau khi cai sữa dần. Hy vọng những kiến thức chia sẻ trên đây về chế độ ăn hợp lý cho trẻ 9 tháng sẽ giúp bạn biết được trẻ 9 tháng ăn được gì và ăn như thế nào là vừa đủ để có phát triển toàn diện nhất. Chúc các bé yêu của bạn luôn khỏe mạnh!

Thực đơn ăn dặm cho bé 4 tháng chuẩn ngon, dinh dưỡng mà mẹ cần biết! Thực đơn ăn dặm cho bé 4 tháng tuổi nên nấu những gì, nấu như thế nào thì chuẩn đủ dinh dưỡng cho sự phát triển của bé? Hãy cùng khám phá những thực đơn dinh dưỡng chi tiết dưới đây nhé!

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