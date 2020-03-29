Chất nhầy như thế nào là có thai? Dấu hiệu mang thai bạn cần biết

Nuôi dạy con 29/03/2020 16:46

Chất nhầy báo có thai là một trong những dấu hiệu đầu tiên mà các chị em có thể nhận biết được. Vậy chất nhầy như thế nào là có thai? Cùng tìm hiểu ngay.

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Chất nhầy báo hiệu có thai là một hiện tượng sinh lý hết sức bình thường mà tất cả các chị em phụ nữ đều gặp phải khi mang thai. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề có khá nhiều điều cần lưu ý mà các mẹ có thể bỏ qua hoặc chưa nắm rõ. Vậy, chất nhầy như thế nào là có thai? Dịch nhầy khi mới mang thai có đáng lo ngại hay không và có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mẹ và bé? Trong trường hợp nào thì cần đi thăm khám và nhờ đến sự hỗ trợ của bác sĩ?... Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này để đảm bảo có một thai kỳ ổn định nhất.

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Chất nhầy như thế nào là có thai? - Ảnh minh họa: Internet

Tiết chất nhầy là một hiện tượng bình thường ở phụ nữ

“Chất nhầy” chính là một công cụ tự nhiên giúp chị em phụ nữ có thể theo dõi được sức khỏe sinh sản của mình. Trước giai đoạn mang thai, chất nhầy giúp báo hiệu thời điểm dễ thụ thai. Đến thời điểm mang thai, nó cũng chính là một trong những cách nhận biết có thai trong 1 tuần. Chưa kể dựa vào màu sắc, mùi và kết cấu của chất nhầy, chúng ta có thể nhận biết được những bệnh lý âm đạo, phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tránh khỏi những biến chứng khôn lường về sau. 

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Âm đạo của người phụ nữ tiết dịch nhầy khi mang thai là cơ chế tự động bảo vệ của cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Chất nhầy như thế nào là có thai?

Nếu chỉ dựa trên dấu hiệu này thì chưa thể khẳng định là trứng đã được thụ tinh và làm tổ trong tử cung. Để xác định được hiện tượng ra dịch trắng có phải là dấu hiệu mang thai hay không thì chị em cần phải theo dõi thêm các triệu chứng sau:

  • Máu báo thai: Máu báo thai là một hiện tượng cực kỳ phổ biến xuất hiện từ 7 -12 ngày sau khi quan hệ tình dục. Máu báo thai thường có màu hồng hoặc nâu, chảy nhỏ giọt hoặc thành vệt, không có cặn như là máu kinh. Cần chú ý thật kỹ để tránh nhầm lẫn máu báo thai và máu kinh. Có một lưu ý là trong một số trường hợp khi có thai vẫn sẽ hành kinh từ 1 đến 2 ngày sau 12 ngày kể từ thời điểm rụng trứng, mặc dù lúc đó trứng và tinh trùng đã tạo nên phôi thai
  • Đau bụng âm ỉ: Sự gia tăng về hormone sẽ khiến tử cung co thắt. Chính vì thế, bạn sẽ cảm thấy đau bụng âm ỉ giống với đau bụng kinh, lưng cũng có hiện tượng nhức mỏi.
  • Vùng ngực cảm giác bị đau và căng tức: Nhiều người sẽ dễ nhầm lẫn giữa các biểu hiện của mang thai và đến kỳ hành kinh bởi nó có sự tương đồng với nhau. Trong những ngày đầu tiên của thai kỳ, vùng ngực của bạn sẽ có hiện tượng đau tức và căng, đặc biệt là khi chạm vào nhũ hoa. 
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Ngoài việc xuất hiện chất nhầy ở cổ tử cung thì mang thai còn có một số biểu hiện khác - Ảnh minh họa: Internet
  • Thường xuyên đi tiểu: Lý do là bởi thể tích của tử cung tăng lên, chèn ép bàng quang, cũng như thận phải hoạt động nhiều hơn.

Ngoài ra, mang thai còn có các biểu hiện khác như buồn nôn, mệt mỏi, nóng bức,… Việc kết hợp theo dõi kỹ những dấu hiệu trên giúp bạn xác định được việc ra dịch trắng có phải dấu hiệu mang thai hay không. Tuy nhiên, bạn nên để ý thật kỹ lưỡng tình trạng của dịch nhầy về màu sắc cũng như mùi. Nếu thấy dịch chuyển màu và có mùi bất thường thì hãy nhanh chóng đi kiểm tra vì có thể mẹ đã bị viêm nhiễm hoặc mắc các bệnh về âm đạo. Phát hiện nhanh chóng và điều trị kịp thời tránh tình trạng bệnh tật sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe của cả thai nhi lẫn mẹ. 

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Nếu khí hư bất thường thì hãy đi kiểm tra - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi ra dịch nhầy trong thời kỳ mang thai

Việc quan sát và theo dõi biểu hiện thường xuyên sẽ giúp bạn xác định xem ra chất nhầy màu trắng đục có phải mang thai hay không. Đây là một hiện tượng cực kỳ bình thường, tuy nhiên mẹ cũng nên ghi nhớ một số lưu ý sau để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của cả mẹ và bé. 

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Một số biểu hiện lạ cần đi khám ngay - Ảnh minh họa: Internet
  • Ở giai đoạn đầu mang thai, âm đạo thường ẩm ướt hơn so với bình thường. Chính vì thế, hãy duy trì thói quen thay quần lót ngày 2 lần, vệ sinh vùng kín sạch sẽ tránh tạo điều kiện cho các loại nấm, vi khuẩn phát triển.
  • Ít đi lại vận động mạnh để bào thai ổn định. Ăn uống ngủ nghỉ điều độ, không mặc đồ quần áo quá chật, đặc biệt là ở vùng bụng.
  • Nếu thấy khi hư và dịch nhầy bất thường thì nhanh chóng đến thăm khám bác sĩ để tìm ra phác đồ điều trị hiệu quả. 
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Đảm bảo giữ gìn vệ sinh vùng kín trong suốt thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Qua bài viết trên, hy vọng chị em đã nhận biết được chất nhầy như thế nào là có thai. Đây là một hiện tượng cực kỳ bình thường xảy ra tại thời điểm bắt đầu mang thai. Hãy chú ý theo dõi tình trạng của chất nhầy để đảm bảo được sức khỏe ổn định cho bào thai và mẹ. 

Giải đáp: Thai 38 tuần ra dịch nhầy màu vàng có sao không?

Giải đáp: Thai 38 tuần ra dịch nhầy màu vàng có sao không?

Thai 38 tuần ra dịch nhầy màu vàng là tình trạng phổ biến mà các mẹ bầu thường gặp trong thời kỳ mang thai.

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