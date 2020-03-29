Từ xưa đến nay, các bài thuốc dân gian dành cho các bé vẫn đạt được hiệu quả nhất định và vẫn được tin dùng đến ngày nay. Nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện đúng cách và an toàn. Một trong những bài thuốc khá phổ biến cho trẻ khi bị rôm sảy đó chính là tắm bằng lá sài đất. Vậy cây sài đất tắm cho bé có tốt không? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Phần dịch ép của sài đất chứa nhiều thành phần như: hợp chất béo, caroten, phytosterol, chlorophylle,… Ngoài ra, cây không những không chứa độc tính mà còn có dược tính tốt cho cơ thể.

Cây sài đất là loài cỏ sống dai, mọc bò trên đất, thân mọc đến đâu rễ mọc đến đấy. Thân màu xanh, lông trắng cứng nhỏ và lá gần như không cuống, lá khi vò nát sẽ có mùi thơm, hoa màu vàng và mọc ở kẽ lá hoặc đầu cành.

Phần dịch ép của sài đất chứa nhiều thành phần có thể giúp trị rôm sảy ở trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tắm lá sài đất có tác dụng gì?

Sài đất theo Y học cổ truyền có vị ngọt, tính mát, hơi chua, tác dụng thanh nhiệt, tiêu độc, tiêu đờm, mát máu, chữa một số chứng viêm,…

Cây sài đất dùng trong các bài thuốc dân gian có thể giúp cơ thể thanh nhiệt, tiêu độc, chữa rôm sảy, mẩn ngứa ngoài da do eczema, các loại dị ứng, mụn nhọt, trị viêm bàng quang,… Nhưng đối với trẻ sơ sinh, thường dùng để tắm giúp trị rôm sảy, mụn nhọt.

Cây sài đất không những không độc tính mà còn chứa nhiều dược tính tốt cho con người - Ảnh minh họa: Internet

Cây sài đất có tắm cho trẻ sơ sinh được không?

Việc tắm các loại lá nói chung hay sài đất nói riêng cho bé an toàn hay không còn tùy vào tình trạng sức khỏe và độ tuổi của bé hiện tại, nguồn cung cấp lá, liều lượng và cách sử dụng. Để biết được tình trạng bé hiện tại có thể tắm lá sài đất giúp trị rôm sảy hay không, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tiến hành.

Có nên tắm cho trẻ bằng lá sài đất hay không còn tùy vào tình trạng bé hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng cây sài đất tắm cho bé bị nổi rôm sảy

Rôm sảy rất hay gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là khi thời tiết nóng nực khiến trẻ đổ mồ hôi nhiều. Biểu hiện dễ thấy của bệnh là những mẩn đỏ to như đầu kim gây ngứa và nóng rát cho trẻ. Dùng bài thuốc dân gian đúng cách với sài đất khá hiệu quả trong tình huống này.

Để thực hiện, bạn chỉ cần chuẩn bị các nguyên vật liệu sau: 200g lá sài đất, muối, máy xay sinh tố, khăn sạch. Cách làm như sau:

Bước sơ chế nguyên liệu: Đầu tiên, bạn chỉ cần ngâm lá với nước muối loãng để đảm bảo an toàn, sau đó rửa lại vài lần với nước sạch. Tiếp đến, bạn tiến hành thu nước ép của lá bằng cách vò nát lá hoặc cho lá vào máy để xay.

Bước chế biến nguyên liệu: Bạn cho khoảng 2 lít nước vào nồi đun sôi cùng với nước ép lá thu ở trên, khoảng 5 phút sau khi sôi thì tắt bếp. Sau đó, bạn có thể để nguội tự nhiên cho đến khi ấm vừa phải hoặc để nhanh hơn có thể pha loãng với nước mát đến khoảng 38 độ.

Bước tắm cho bé: Bạn tiến hành tắm nhanh cho bé từ 5 phút bằng cách nhúng khăn vào hỗn hợp nước trên rồi lau nhẹ nhàng lên người bé, đảm bảo nhiệt độ không ảnh hưởng đến da bé và không được làm xước da, tránh xa mắt, mũi và tai. Cuối cùng, bạn chỉ cần tắm lại cho bé bằng nước sạch với nhiệt độ phù hợp để loại bỏ bã thừa, lau người bé khô ráo và cho bé mặc quần áo thoáng mát.

Tắm bằng lá sài đất khá hiệu quả để trị rôm sảy - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi tắm cho trẻ bằng cây sài đất

Sài đất nếu không biết cách sử dụng có thể gây ra những tác hại không đáng có cho bé, nhất là trẻ sơ sinh với làn da rất dễ tổn thương. Vì vậy, bạn cần lưu ý các yếu tố sau:

Nguồn cung cấp lá: Bạn cần chọn nơi uy tín và có nguồn gốc rõ ràng để có được nguồn lá sạch và an toàn, tránh lá có sử dụng thuốc trừ sâu. Sau đó, bạn nhớ sơ chế thật kỹ lá sài đất để an tâm hơn.

Tần suất thực hiện: Mỗi tuần các mẹ chỉ nên tắm cho bé 3 lần. Nếu tắm nhiều hơn có thể làm ảnh hưởng tới da bé vì da trẻ sơ sinh rất nhạy cảm.

Cách thức thực hiện: Cần lưu ý không sử dụng trực tiếp lá lên người bé. Hãy lọc bỏ lá cây và giữ lại nước dùng. Nên đun sôi và để nguội để đạt hiệu quả tốt nhất.

Nơi tắm cho bé: Cần đảm bảo nơi tắm cho bé kín gió, tránh bé bị cảm lạnh.

Không ỷ lại vào liệu pháp: Ngoài việc thực hiện liệu pháp trên, bạn cũng nên chú ý đến các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tình trạng bệnh của bé như: dị ứng thời tiết, vật liệu có khả năng gây dị ứng, sữa tắm, thú cưng, chế độ dinh dưỡng ,…

Chú ý tình trạng bệnh: Nếu tình trạng bệnh có những chuyển biến xấu như xuất hiện rôm sảy đỏ, mưng mủ,… hoặc khi tắm không có tiến triển thì mẹ nên đưa bé đến cơ sở y tế để có cách xử lý phù hợp.

Cần thận trọng khi tắm cho trẻ bằng lá sài đất - Ảnh minh họa: Internet

Không thể phủ nhận công dụng của các bài thuốc dân gian nói chung và tắm bằng lá sài đất nói riêng. Mong rằng những chia sẻ về vấn đề “Cây sài đất tắm cho bé có tốt không?” trong bài viết trên có thể giúp ích cho những người mẹ đang có con nhỏ.