Cấy que tránh thai có đau không, an toàn không?

Que cấy tránh thai là một phương pháp tránh thai khoa học, hiệu quả và mới du nhập vào nước ta. Chúng có hình dáng như những que diêm mảnh, nhỏ và sẽ được cấy vào vùng da dưới cánh tay. Khi cấy xong, các que sẽ phóng thích hormone progesterone vào cơ thể, giúp tránh thai trong thời gian từ 3 đến 5 năm.

Cấy que tránh thai có đau không đang là một vấn đề được nhiều chị em quan tâm so với các phương pháp thông dụng khác như dùng thuốc, đặt vòng…Phương pháp ngừa thai này khá mới và có tỉ lệ thành công cao lên đến 99, 95%.

Cấy que tránh thai có an toàn không? Phương pháp này rất an toàn nếu như người dùng thực hiện đúng theo chỉ định của bác sĩ và làm tại cơ sở y tế uy tín. Trường hợp tự sử dụng tại nhà thì nguy hiểm khó lường.

Hiện trên thị trường có 3 loại que cấy tránh thai chính, loại 6 que tác dụng trên 5 năm, loại hộp 2 que có hiệu quả trong vòng 5 năm và loại 1 que phổ biến nhất dùng được 3 năm.

Hầu hết các chị em phụ nữ phân vân có nên cấy que tránh thai hay không vì lo sợ không tốt. Nhưng khi hiểu rõ nguyên tắc hoạt động của chúng sẽ thở phào nhẹ nhõm bởi que này chủ yếu làm hormone progesterone phóng thích khiến dịch nhầy ở cổ tử cung đặc hơn, cản trở sự di chuyển của tinh trùng vào gặp trứng.

Nhiều người lo lắng khi ngừng sử dụng thì cấy que tránh thai có ảnh hưởng gì không? Có khiến khó thụ thai trở lại sau khi ngừng hay không?

Tuy nhiên khi dùng que cấy tránh thai, bạn không cần lo lắng điều này. Que cấy tránh thai có thể lấy ra bất cứ khi nào bạn muốn (ngay cả khi que chưa hết hiệu lực sử dụng). Sau khi rút que, sự thụ thai sẽ nhanh chóng trở lại bình thường.

Cấy que tránh thai có tác dụng phụ gì?

Cấy que tránh thai có tác dụng phụ gì?

Bất cứ các biện pháp can thiệp nào cũng để lại tác dụng phụ và cấy que tránh thai cũng không ngoại lệ. Vậy cấy que tránh thai có tác dụng phụ gì?

- Phổ biến nhất là rất nhiều trường hợp, chị em sau khi cấy que tránh thai bị rong kinh, bị rỉ máu âm đạo với lượng ít nhưng không đều. Đây là tác dụng phụ lành tính nên chị em hoàn toàn có thể yên tâm.

- Chu kỳ kinh nguyệt thay đổi bất thường: do sự biến đổi nội tiết tố nên trong một vài chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên, nhiều chị em có thể thấy kinh nguyệt không xuất hiện, nếu sau 3 chu kỳ kinh vẫn không thấy kinh nguyệt xuất hiện thì nên đi thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín.

- Nổi mụn nhiều: nguyên nhân cho tình trạng này là do nội tiết tố thay đổi, cơ thể chưa thích nghi được với lượng hormone được phóng từ que cấy tránh thai

- Cấy que tránh thai gây ra tình trạng nám da: hormone progesterone khi đi vào cơ thể làm nội tiết tố thay đổi, khi ổn định nội tiết tố, hiện tượng nám da sẽ mờ và hết dần.

- Nhiều chị em bị ngứa sau khi cấy que: tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người, tình trạng ngứa sẽ khác nhau, tuy nhiên vấn đề này không đáng lo ngại vì sẽ hết ngay sau đó. Nếu vị trí cấy que bị ngứa kèm đau sưng hoặc chảy mủ, chị em cần đến gặp các bác sĩ chuyên khoa để thăm khám.

- Nhiều chị em bị tăng cân sau khi cấy que: do sự tác động của hormone progesterone nên nhiều chị em bị tăng cân sau khi sử dụng biện pháp này, nếu ở mức độ bình thường và ổn định thì không cần lo ngại.

Cấy que tránh thai gây tăng cân do tác động của hormone progesterone

- Sau 1 năm cấy que tránh thai, sẽ có thể xuất hiện hiện tượng vô kinh.

- Sau cấy que, một vài đối tượng sẽ thấy mệt mỏi, dễ căng thẳng, ngực căng tức...những triệu chứng này sẽ ít xuất hiện nên chị em không cần quá lo lắng.

- Một vài chị em cảm thấy đau sau khi cấy que tránh thai: do băng ép chặt nên phải thay băng ép, đồng thời chị em cần tránh va chạm vào vùng được cấy, có thể dùng thuốc giảm đau hoặc chống viêm nếu thấy hiện tượng sưng đau.

- Vẫn có trường hợp có thai ngoài ý muốn mặc dù đã thực hiện cấy que tránh thai.

Cấy que tránh thai có khả năng làm giảm ham muốn tình dục

- Giảm ham muốn tình dục.

- Nhiều chị em cấy que ở các cơ sở y tế không uy tín hoặc que không đạt chất lượng hoặc do quá trình vận động của cơ thể, que cấy di chuyển đến vị trí khác.

Ưu nhược điểm của cấy que tránh thai

Ưu nhược điểm của cấy que tránh thai

Mỗi biện pháp tránh thai đều có điểm tiện lợi và bất lợi. Tùy vào nhu cầu và thể trạng mà bản thân mỗi người có một quyết định sử dụng phương pháp nào cho riêng mình. Đôi nét về ưu nhược điểm của cấy que tránh thai sau đây, bạn có thể tham khảo.

Ưu điểm của cấy que tránh thai

Cấy que tránh thai có đau không? Do không đau nên đối tượng sử dụng của que tránh thai là rất rộng. Các bà mẹ đang cho con bú, phụ nữ trên 40 tuổi, người có u xơ tử cung có thể sử dụng cấy que an toàn. Các bà mẹ tốt nhất nên đợi trẻ hơn 6 tuần tuổi mới bắt đầu sử dụng que cấy này.

Các trường hợp có yếu tố nguy cơ cho tim mạch như hút thuốc lá, béo phì, tiểu đường hay cả bệnh nhân cao huyết áp đều có thể dùng phương pháp này.

Que tránh thai chỉ đặt 1 lần duy nhất, chỉ với 1 que cấy, không yêu cầu người sử dụng phải tuân thủ. Không phải uống thuốc mỗi ngày hay phải chuẩn bị trước mỗi lần quan hệ, Implanon cũng không ảnh hưởng đến quan hệ tình dục.

Nhược điểm của cấy que tránh thai

Thường gây rong kinh trong vài tháng đầu. Cũng như dụng cụ tử cung, que cấy cần phải được đặt tại cơ sở y tế và được thực hiện bởi nhân viên y tế được huấn luyện về cách đặt và rút que cấy.

Không tự thực hiện tại nhà, nên đến những cơ sở, tổ chức về sản khoa uy tín để thực hiện phương pháp này nếu có nhu cầu để đảm bảo không xảy ra sự cố hay sơ suất nào. Với ưu điểm là chỉ cần dùng 1 que cấy mà thời gian kéo dài tới 3 năm thì đây là một sự lựa chọn phù hợp cho các chị em.

Cấy que tránh thai hầu như không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như đời sống chăn gối của chị em. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp dùng phương pháp này đều cho hiệu quả mong muốn. Cấy que tranh thai cũng gây một số ảnh hưởng như:

- Thay đổi chu kỳ kinh nguyệt: trong vài tháng đầu, bạn có thể gặp tình trạng ra kinh ít hơn, ngắn hơn hay rong kinh hơn 8 ngày, rong huyết hoặc không có kinh.

Cấy que tránh thai làm thay đổi chu kỳ kinh nguyệt

- Tác dụng phụ: việc cấy que tránh thai cũng có thể gây một số tác dụng phụ như đau đầu, chóng mặt, căng ngực, buồn nôn, nổi mụn … Các triệu chứng này thường ít gặp và sẽ tự mất sau một thời gian ngắn. Ngoài ra, một số trường hợp người dùng lên cân, giảm ham muốn.

- Khả năng gây vô kinh: việc cấy que tránh thai sau 1 năm có thể gây ra tình trạng vô kinh. Với một số chị em thì đây là vấn đề bất thường, không hợp tự nhiên. Thực ra, giai đoạn vô kinh này không phải là bệnh lý, máu kinh không hề tích tụ trong cơ thể. Khi lấy que cấy ra, vòng kinh sẽ trở lại bình thường.



Dù là phương pháp hiện đại nhưng chị em tuyệt đối không được tùy tiện sử dụng que cấy để không gặp nguy hiểm và cần đến cơ sở y tế uy tín để bác sĩ thực hiện.

Chắc hẳn bạn đã yên tâm về việc cấy que tránh thai có đau không và đưa ra cho bản thân quyết định sử dụng biện pháp tránh thai an toàn nào nhất! Bên cạnh đó cần có chế độ ăn uống hợp lý, thường xuyên tập thể dục để giảm những tác dụng phụ ngoài mong muốn. Đồng thời đến bác sĩ thăm khám định kỳ để rút que ra kịp thời trong một vài trường hợp bất khả kháng.