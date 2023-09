Cách tính ngày rụng trứng để vợ chồng dễ thụ thai

Chính vì vậy, các chị em hãy theo dõi vài tháng và ghi chép cẩn thận về chu kì kinh nguyệt của mình. Chu kì kinh nguyệt có thể thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Do đó, các chị em nên theo dõi chu kỳ của mình trong ít nhất là khoảng 4-5 tháng. Như vậy, mới có thể giúp các chị em biết được chính xác chu kỳ kinh nguyệt của mình thường kéo dài trong bao lâu.

Theo đó, thời gian của chu kỳ kinh nguyệt được tính từ ngày đầu tiên của chu kỳ cho đến ngày cuối cùng, ngày trước khi bắt đầu kỳ kinh nguyệt kế tiếp. Sau khi biết được chu kì kinh nguyệt kéo dài bao nhiêu ngày thì công việc tiếp theo là thực hiện cách tính ngày rụng trứng để thụ thai.

Ngày rụng trứng = Số ngày chu kỳ kinh - 14

Ví dụ là, nếu chu kỳ kinh là 35 ngày thì ngày rụng trứng vào ngày thứ 21 tính từ ngày đầu tiên của chu kỳ kinh cuối. Còn chu kỳ kinh là 28 ngày, ngày rụng trứng vào ngày thứ 14 tính từ ngày đầu tiên của chu kỳ kinh cuối.

Cách này chỉ áp dụng được cho những chị em có chu kì kinh bình thường và đều. Vì thế mà cách tính ngày rụng trứng chu kỳ 28 ngày, cách tính ngày rụng trứng chu kỳ 30 ngày, cách tính ngày rụng trứng chu kỳ 32 ngày, cách tính ngày rụng trứng chu kỳ 35 ngày, sẽ áp dụng chung 1 công thức ở trên. Còn với những người có chu kinh kì không đều áp dụng cách này sẽ cho kết quả không chính xác.

Cách tính ngày rụng trứng cho kinh nguyệt không đều

Chu kì kinh nguyệt của các chị em không đều không có nghĩa là sẽ khó thụ thai hơn so với những người có chu kì kinh nguyệt bình thường. Tuy nhiên, vì có chu kì kinh nguyệt không đều nên rất khó tính toán chính xác được ngày rụng trứng để mang thai. Do đó, với những chị em có chu kì ngắn dưới 21 ngày hoặc có chu kì thưa trên 35 ngày thì cần phải đi khám phụ khoa. Bởi đôi khi chu kình không đều cũng là một trong những dấu hiệu nhận biết các vấn đề về hội chứng buồng trứng đa nang hoặc rối loạn tuyến giáp. Những điều này đều làm ảnh hưởng đến khả năng mang thai. Do đó, các chị em có chu kì kinh nguyệt không đểu nên tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ sản khoa sẽ biết được cách tính ngày rụng trứng để sinh con chính xác nhất. Ngoài ra, bác sĩ có thể chỉ định một số việc giúp tăng khả năng mang thai một cách nhanh chóng cho các chị em.

Chu kì kinh bình thường sẽ rụng trứng vào ngày 14 của chu kì

Cụ thể như là:

Thay đổi lối sống theo hướng tích cực hơn

Việc thay đổi lối sống theo hướng tích cực giúp các chị em tăng khả năng mang thai và có một thai kỳ khỏe mạnh. Khi chu kì kinh nguyệt đã không đều thì các chị em càng cần phải tránh xa thuốc lá, tránh nơi có nhiều khói thuốc… thay vào đó hãy tập thể dục thường xuyên, bổ sung các chất như axit folic… giúp duy trì chất lượng trứng có thể dễ dàng thụ thai hơn.

Tránh căng thẳng, luôn ở trạng thái thoải mái và bình tĩnh

Căng thẳng, stress sẽ làm cho khả năng thụ thai giảm. Vì thế nếu muốn có con thì vợ chồng phải vui tươi, đồng thời không nên nghĩ quá nhiều về việc quan hệ thế nào để có thể mang thai nhanh chóng, tránh tạo gánh nặng tâm lý người bạn đời. Có như vậy con mới nhanh đến với vợ chồng bạn.

Một số cách tính ngày rụng trứng đơn giản khác

Ngoài cách tính ngày rụng trứng theo chu kì kinh nguyệt, các chị em cũng có thể kiểm tra dịch nhầy cổ tử cung hoặc dùng que thử rụng trứng để có thể xác định thời điểm quan hệ tình dục nhằm tăng khả năng thụ thai hiệu quả.

Kiểm tra dịch nhầy cổ tử cung

Dựa vào dịch nhày tử cung sẽ tính được ngày rụng trứng

Dịch nhầy cổ tử cung được tiết ra nhiều hay ít đều chịu ảnh hưởng của hormone estrogen. Ngay trước và trong quá trình rụng trứng, dịch nhầy cổ tử cung có sự thay đổi rõ rệt về lượng, màu sắc và kết cấu. Có sự thay đổi như vậy là nhằm tạo điều kiện cho tinh trùng có thể sống tới 5 ngày trong cơ thể người phụ nữ để dễ dàng mang thai hơn.

Dịch nhầy cổ tử cung hoạt động như một hàng rào chắn bảo vệ cổ tử cung và hình thành nút chặn để đóng ống cổ tử cung. Nhưng khi được phóng vào trong âm đạo, tinh trùng phải bơi qua cổ tử cung, qua dịch nhầy cổ tử cung và đi vào tử cung rồi tới vòi trứng để thụ tinh. Nhưng trong những ngày rụng trứng thay vì làm hàng rào chắn thì dịch nhầy lại hỗ trợ giúp tinh trùng tăng tốc bơi nhanh qua cổ tử cung. Đồng thời nó cũng đảm nhiệm luôn chức vụ sàng lọc tinh trùng, ngăn cản những tinh trùng bất thường hoặc bơi cong. Chính vì vậy, bằng cách quan sát dịch nhầy cổ tử cung, các chị em cũng có thể xác định đúng giai đoạn rụng trứng làm tăng cơ hội mang thai.

Theo đó, dựa vào sự thay đổi trong môi trường âm đạo hoặc màu sắc của chất nhầy là các chị em cũng có thể xác định được ngày rụng trứng. Vào ngày sắp rụng trứng, dịch nhầy sẽ gia tăng về lượng và độ ẩm, màu sắc của dịch nhầy lúc này có thể có màu trắng kem. Còn trong ngày rụng trứng lượng dịch nhầy sẽ ở mức cao nhất, màu sắc giống lòng trắng trứng. Sau khi rụng trứng thì lượng dịch nhầy sẽ giảm xuống và trở nên đặc hơn. Hơn nữa trong quá trình rụng trứng, các chị em cũng sẽ cảm nhận được cổ tử cung mềm hơn, cao hơn và mở rộng hơn. Điều này cho phép tinh trùng đi vào cổ tử cung dễ dàng, tăng khả năng thụ thai.

>>> Xem thêm:

- Cách tính ngày rụng trứng để mang thai các cặp vợ chồng nên biết!

Sử dụng que thử rụng trứng

Dùng que thử rụng trứng

Sử dụng que thử rụng trứng có thể xem là cách tính ngày rụng trứng chính xác nhất. Cách này áp dụng được cho cả những trường hợp có chu kỳ kinh nguyệt không đều. Nguyên lý của que thử rụng trứng là kiểm tra nước tiểu của phụ nữ để xem lượng hormone lutein hóa (LH) có tăng hay không. Lúc nào cũng có một lượng nhỏ LH luôn xuất hiện trong nước tiểu của phụ nữ nhưng nồng độ LH sẽ tăng từ 2 – 5 lần trước thời điểm rụng trứng khoảng 1 – 2 ngày. Đây là khoảng thời gian dễ thụ thai nhất trong vòng tròn kinh nguyệt. Khi quan hệ đúng thời điểm này, các cặp vợ chồng sẽ sớm có tin vui.

Bên cạnh việc giúp thụ thai hiệu quả thì tính được chính xác ngày rụng trứng cũng là một trong những cách tránh thai an toàn. Tuy nhiên, việc rụng trứng ở cơ thể phụ nữ đôi khi không tuân thủ theo chu kỳ kinh nguyệt, trứng rụng sớm hoặc muộn hơn do yếu tố tâm lý. Vì thế, để tránh thai thì tốt nhất các chị em hãy cùng chồng nên dùng các biện pháp bảo vệ.

Hy vọng với những kiến thức trên đã giúp các chị em có thể xác định đúng thời điểm “vàng” để vợ chồng “gần nhau” mau chóng có thiên thần nhỏ, thêm vui cửa, vui nhà.