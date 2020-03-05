Cách trị hôi nách sau sinh cho các mẹ bỉm sữa

Sinh con là một niềm hạnh phúc của người phụ nữ. Nhưng sau khi sinh con thì cơ thể của người mẹ yếu đi, kéo theo nhiều sự thay đổi trong cơ thể và tình trạng có mùi hôi ở vùng nách kéo dài. Điều này khiến nhiều mẹ bỉm sữa lo ngại và tự ti hơn trước. Bài viết hôm nay sẽ mách nhỏ cho bạn cách trị hôi nách sau sinh hiệu quả và an toàn tại nhà mà bạn không cần phải tốn thời gian hay chi phí gì cả.

Có nhiều phụ nữ sau sinh bị hôi ở vùng sẽ tự khỏi nhưng cũng có nhiều chị em phải “sống chung” với tình trạng này ở thời gian rất lâu. Tuy tình trạng này không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng nó có thể tác động đến tâm lý của mẹ bỉm sữa. Họ sẽ ít tham gia các hoạt động tập thể cũng như ngại giao tiếp và đến gần người khác.

Có khi bạn nào thắc rằng tại sao phụ nữ sau khi sinh tại bị hôi ở vùng nách hay không? Theo các bác sĩ về chăm sóc sức khỏe của mẹ và bé thì phụ nữ sau sinh bị hôi nách không phải là tình trạng hiếm gặp ở nữ giới. Nguyên nhân là do tuyến mồ hôi lớn thường tiết ra một chất axit béo ở dạng dịch thể, có đạm, chất béo. Khi chúng gặp vi khuẩn sẽ biến thành một loại axit không tan và có mùi khó chịu. Hơn nữa, khi mang thai, nhiều chị em em căng thẳng, stress và dễ bị kích động làm cho quá trình tiết ra axit béo. Do đó, khi phụ nữ mang thai hay sau sinh rất dễ bị hôi ở vùng nách.

Cách trị hôi nách sau sinh bằng mẹo dân gian

Nhiều người hay sử dụng kem bôi hoặc lăn khử mùi nên khắc phục tình trạng hôi nách. Nhưng việc thoa kem và dùng lăn khử mùi chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn là hết. Thậm chí, chúng còn làm cho lỗ chân lông bị tắc nghẽn, vùng nách có mùi khó chịu hơn lúc ban đầu.

Lăn khử mùi làm lỗ chân lông bị tắc nghẽn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy dùng các biện pháp trị hôi nách bằng mẹo dân gian với những nguyên liệu thiên nhiên dễ tìm, vừa tiết kiệm được thời gian và chi phí mà còn có thể “đập tan” tình trạng hôi nách một cách hiệu quả, giúp vùng da của bạn mềm mại và có mùi dễ chịu hơn.

Cách trị hôi nách sau khi bằng lá trầu không

Lá trầu không được xem là thần dược trong việc giúp các mẹ bỉm sữa “đánh tan” nỗi lo lắng về chứng hôi nách. Trong lá trầu không có chứa nhiều chất phenol có tác dụng khử mùi và kháng khuẩn tốt. Hơn nữa, chúng còn chứa nhiều chất khoáng, tinh dầu như vitamin C làm cho vùng nách được khô thoáng, se khít lỗ chân lông và trắng sáng hơn.

Cách trị hôi nách sau sinh bằng lá trầu không - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Cách 1: Đây là cách dễ thực hiện và đơn giản nhất. Bạn dùng một ít là trầu không hòa với nước nóng và rửa vệ sinh vùng nách. Mỗi ngày, bạn nên thực hiện 2 lần để mau chóng đạt kết quả như ý.

Cách 2: Bạn dùng một ít lá trầu không đem đi giã nhuyễn rồi vắt lấy nước. Tiếp đến, bạn trộn với nước cốt gừng rồi thoa lên nách. Bạn thực hiện nhiều lần trong ngày.

Cách 3: Ngoài việc kết hợp với gừng, lá trầu không còn có thể trị hôi nách khi kết hợp với nước cốt chanh. Bạn cắt chanh và vắt lấy nước. Đối với lá trầu không thì bạn giã nhuyễn. Trộn nước cốt chanh và lá trầu không lại với nhau để thoa lên nách. Mỗi ngày, bạn thực hiện 2 lần sẽ chấm dứt được mùi hôi khó chịu ở vùng dưới cánh tay.

Cách trị hôi nách sau sinh bằng phèn chua

Phèn chua là một nguyên liệu dễ tìm và có ở hầu khắp gian bếp của mỗi gia đình. Phèn chua có màu trắng, không độc hại và có khả năng kháng khuẩn khử mùi hôi vô cùng hiệu quả. Vì những lợi ích này mà nhiều mẹ sau sinh đã dùng phèn chua để cải thiện vùng da dưới cánh tay của mình cho trắng sáng và thơm hơn.

Cách trị hôi nách sau sinh bằng phèn chua - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Đầu tiên bạn đem phèn chua chưng nóng cho đến khi phèn rút hết nước, xốp và phồng hơn. Tiếp đến, bạn đem phèn đã chưng giã mịn và cho lọ có nắp kín để dùng dần. Sau đó, bạn dùng phèn chua vừa phải cho vào bọc vải và làm ấm lên rồi chườm vào 2 bên nách. Thực hiện mỗi ngày 2 lần để se khít lỗ chân lông và giảm bớt mùi hôi ở vùng dưới cánh tay.

Những lưu ý khi trị hôi nách tại nhà

Tránh vận động mạnh vì hoạt động quá nhiều sẽ làm cho tuyến mồ hôi hoạt động bất thường để điều hòa thân nhiệt, vô tình làm sản sinh một loại vi khuẩn gây mùi.

Thay đổi một số thói quen ăn uống. Hạn chế ăn đồ cay nóng, thức uống có cồn thì “mùi cơ thể” của bạn sẽ dễ chịu hơn.

Cách trị hôi nách sau sinh bằng cách ăn uống hợp lý - Ảnh minh họa: Internet

Kiên trì thực hiện. Những cách điều trị bằng mẹo dân gian tuy đơn giản nhưng nếu bạn không thực hiện thường xuyên và lâu dài, chóng chán thì sẽ không đạt kết quả như ý muốn.

Với hai cách trị hôi nách sau sinh như trên, đó là trị bằng lá trầu không và bằng phèn chua. Vì đây đều là những cách bằng nguyên liệu thiên nhiên nên bạn hãy kiên trì thực hiện nhiều lần trong tuần để có hiệu quả tối ưu.