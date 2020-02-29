Có nên hơ mặt sau khi sinh hay không? Cách hơ mặt bằng nghệ sau khi sinh tại nhà như thế nào?

Hơ mặt sau khi sinh bằng các nguyên liệu từ thiên nhiên đang được chị em ưa chuộng bởi công dụng làm đẹp hiệu quả và tính an toàn cao. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu cách hơ mặt bằng nghệ sau khi sinh tại nhà đúng cách. Cách hơ mặt bằng nghệ sau khi sinh tại nhà - Ảnh minh họa: Internet Công dụng của việc hơ mặt sau khi sinh? Hơ mặt là một biện pháp sử dụng hơi nước nóng hoặc từ bếp than với công dụng đào thải các độc tố từ sâu bên trong da thoát ra ngoài theo hơi nóng.

Khi các chị em hơ mặt sau khi sinh còn có tác dụng làm giãn nở lỗ chân lông đồng thời làm sạch sâu bụi bẩn trên mặt da. Bên cạnh đó hơ mặt giúp cho da mặt trắng sáng, làm mờ vết thâm của mụn, trị mụn và nám hiệu quả. Không chỉ có công dụng làm đẹp, hơ mặt sau khi sinh còn có công dụng chăm sóc tinh thần cho chị em. Các bà mẹ bỉm sữa sẽ cảm thấy thư giãn đầu óc, những mệt mỏi và căng thẳng sau cả ngày vất vả cũng sẽ vơi đi. Nếu có đủ thời gian và kinh tế, các mẹ nên xông hơi cả người để vùng da khắp cơ thể đều được chăm sóc.

Lưu ý khi hơ mặt tại nhà Các mẹ có thể bắt đầu áp dụng liệu pháp hơ mặt với thời gian 4 ngày sau khi sinh đối với trường hợp sinh thường

Với các mẹ sinh mổ thì cần theo dõi vết thương cẩn thận, nếu vết thương đã lành và đóng vảy khô thì mới có thể thực hiện hơ mặt tại nhà.

Các mẹ cần thực hiện hơ mặt bằng các nguyên liệu lành tính cho cả mẹ và bé như hơ mặt với muối, nghệ tươi, lá trầu không, trứng gà hay mật ong.

Thời gian thích hợp nhất để các mẹ bỉm sữa hơ mặt là trước khi tắm và nếu có thời gian, các mẹ nên thực hiện hàng ngày để thấy được hiệu quả nhất trên da mặt. Cách xông hơ da mặt sau sinh Cách hơ mặt bằng rượu nghệ sau sinh Không dùng rượu gừng nghệ để hơ mặt - Ảnh minh họa: Internet Da mặt mỏng hơn da cơ thể rất nhiều vì thế khi hơ mặt tuyệt đối các mẹ không nên dùng rượu nghệ vì rượu nghệ được ngâm cùng với gừng, một thành phần có tính nóng cao nên khi dùng để hơ hay bôi lên mặt. Tuy nghệ ngâm với rượu và gừng không thể dùng để hơ mặt nhưng chị em có thể dùng nghệ tươi để hơ mặt. Cách thực hiện như sau: Dùng nghệ tươi để hơ mặt - Ảnh minh họa: Internet Dùng nước ấm làm sạch vùng da mặt vì sau khi sinh bụi bẩn cũng như các tế bào chết trên da mặt rất nhiều, nếu không được rửa sạch trước khi hơ thì hiệu quả mang lại sẽ không cao

Sau khi đã loại bỏ được các tế bào chết để lỗ chân lông được thông thoáng, các mẹ cần chuẩn bị nghệ tươi và bếp than để tiến hành hơ mặt.

Bạn dùng chày giã nghệ tươi để vắt lấy nước hoặc có thể dùng máy xay xay nhuyễn lấy nước.

Tiếp theo bạn lấy nước nghệ tươi này thoa đều lên mặt và đợi cho khô

Sau khi nước nghệ tươi trên mặt đã khô, bạn hơ hai lòng bàn tay lên bếp than, khi cảm thấy tay vừa ấm thì áp lên mặt Hơ tay vào bếp than để có độ ấm vừa phải- Ảnh minh họa: Internet Bạn nên dùng lực nhẹ để áp tay lên mặt, không xoa bóp hay massage trong lúc này. Bạn chú ý hơ tay nhiều lên vùng mí mắt để phần da này không bị sưng về sau.

Mỗi lần hơ bạn nên tiến hành trong vòng 15 phút, mỗi ngày xông từ 1 đến 2 lần để nhanh chóng phục hồi lại làn da sau khi sinh.

Khi hơ mặt nên hơ trong phòng thoáng khí nhưng không được để gió lùa vào, mẹ cũng nên để bé trong phòng khác vì than có ảnh hưởng không tốt cho hệ hô hấp của trẻ sơ sinh. Để bé ở phòng riêng khi mẹ hơ mặt - Ảnh minh họa: Internet Hơ mặt sau sinh bằng nghệ và trứng gà Làm mặt nạ nghệ và trứng gà để dưỡng da - Ảnh minh họa: Internet Theo kinh nghiệm dân gian, các mẹ không nên kết hợp nghệ và trứng gà để thực hiện hơ mặt mà nên tách hai thành phần trên ra để hơ mặt. Nếu muốn kết hợp hai nguyên liệu trên để dưỡng da bạn có thể tiến hành theo cách làm dưới đây. Nguyên liệu thực hiện: Trứng gà ta: 1 quả

Nghệ tươi: 1 củ

Mặt nạ vải: 1 cái Cách thực hiện: Đầu tiên bạn tách lấy lòng đỏ trứng, nghệ tươi bạn gọt vỏ giã nhuyễn

Sau đó bạn trộn đều hai nguyên liệu trên lại để thu được hỗn hợp đặc sệt

Sau khi làm sạch mặt, lau khô bạn thoa đều hỗn hợp trên lên mặt và để trong thời gian 30 phút để dưỡng chất thấm sâu vào bên trong da mặt.

Khi đủ thời gian bạn rửa lại mặt với nước ấm

Với cách thức này, bạn nên thực hiện từ 2 đến 3 lần mỗi tuần. Nếu không có đủ thời gian để hơ mặt bằng nghệ tươi và than, bạn có thể thử áp dụng cách làm mặt nạ từ nghệ và trứng gà này để chăm sóc da khi sinh. Lưu ý dành cho bạn là dù dùng cách nào thì bước đầu tiên bạn cũng nên rửa mặt thật sạch để da có thể thẩm thấu dưỡng chất tốt nhất. Bài viết đã chia sẻ cách hơ mặt bằng nghệ sau khi sinh. Các mẹ cần lưu ý về thời gian để tiến hành hơ mặt cũng như cẩn thận với vết thương của mình nếu như sinh mổ để có thể vừa làm đẹp vừa giữ được sức khỏe của cả mẹ và bé.

Cách hơ mặt sau sinh giúp mẹ lấy lại làn da mịn màng, trắng sáng, đơn giản tại nhà! Những cách hơ mặt sau sinh đã và đang được các mẹ rỉ tai nhau rằng có hiệu quả bất ngờ giúp nhanh chóng sở hữu một làn da mịn màng, trắng sáng chỉ từ 1 tháng thực hiện với chi phí rất rẻ. Vậy cách hơ mặt này có hiệu quả ra sao và hơ mặt thế nào cho an toàn thì các mẹ cùng đọc ngay bài viết sau đây nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-ho-mat-bang-nghe-sau-khi-sinh-tai-nha-352230.html