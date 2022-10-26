Cách hơ mặt sau sinh giúp mẹ lấy lại làn da mịn màng, trắng sáng, đơn giản tại nhà!

Sau quá trình mang thai và sinh con nhiều vất vả, các mẹ gặp phải khá nhiều thay đổi trên cơ thể, trong đó có làn da. Suốt quá trình mang thai, sắc tố da của mẹ có nhiều thay đổi, cơ thể sản sinh ra nhiều hormone làm cho tuyến bã nhờn hoạt động mạnh từ đó làm cho da bị tích tụ chất bẩn, khiến da bị sạm, nám, mụn hoặc sần sùi. Đó chính là lý do khiến nhiều mẹ sau sinh không còn giữ được vẻ trắng sáng, mịn màng như thời con gái.

Cách hơ mặt sau sinh là cách làm nóng một số nguồn dược liệu tự nhiên, để hơi nước và nhiệt độ làm các lỗ chân lông giãn nở, từ đó giúp tẩy rửa, làm sạch và bài trừ những độc tố trên da. Cách làm này sẽ giúp làn da giảm dần đi những vết nám, sạm, giúp mẹ lấy lại da thêm trắng sáng và mịn màng.

Thêm vào đó, sau khi sinh con xong, mẹ phải chăm sóc con cả ngày lẫn đêm, ít thời gian nghỉ ngơi cũng khiến tình trạng da trở nên xấu hơn, da dễ xanh tái, nổi mụn và thiếu sức sống. Lúc này, biện pháp hơ mặt sau sinh là một cách rất tốt để mẹ phục hồi, chăm sóc và tái tạo làn da của mình.

Hơ mặt sau sinh là một biện pháp làm đẹp da hiệu quả!

Sau khi sinh từ 4-5 ngày trở lên, mẹ có thể bắt đầu áp dụng được các biện pháp xông hơ mặt tự nhiên tại nhà. Còn với mẹ sinh mổ, tùy thuộc vào tình hình sức khỏe bản thân, tốt nhất là sau khi vết thương đã lành hoàn toàn thì mẹ mới nên tiến hành hơ mặt nhé. Mẹ nên thực hiện mỗi tuần khoảng 2-3 lần vào các buổi chiều từ 15-16 giờ trước khi tắm, và mỗi lần xông từ 10-15 phút là được nhé.

Những cách hơ mặt sau sinh đơn giản và hiệu quả tại nhà

1. Cách hơ mặt sau sinh bằng lá trầu

Nguyên liệu đầu tiên có thể dùng để hơ mặt đó là lá trầu không, một loại lá rất dễ kiếm và rẻ tiền. Lá trầu không có mùi thơm, hơi hắc, tính ấm, lá có nhiều tinh dầu, được ví như những loại kháng sinh tự nhiên, rất tốt trong việc làm sạch, phòng ngừa nhiễm khuẩn, giúp sáng da, mịn da và giảm quầng thâm cho phụ nữ sau sinh.

Hơ mặt bằng nước đun lá trầu không!

Cách hơ mặt sau sinh bằng lá trầu không như sau:

- Bạn cần chuẩn bị khoảng 10 chiếc lá trầu không tươi xanh rửa sạch rồi đem giã nát.

- Tiếp đó cho phần lá trầu giã nát này đổ nước vào, nồi nước sôi, lượng nước xâm xấp vừa đủ.

- Đun sôi khoảng 5 phút thì bắc xuống và tiến hành hơ mặt.

- Bạn nên để nồi nước lá trầu cách mặt khoảng 20-30cm, sao cho hơi vừa bay lên mặt bạn mà bạn cũng không cảm thấy nóng lắm. Đồng thời có thể trùm một chiếc khăn mỏng để hơi nước tập trung vào mặt bạn hơn.

- Cứ tiến hành hơ như vậy cho đến khi nước nguội thì đun sôi trở lại và hơ tiếp 1 lần nữa. Thời gian hơ nên ở khoảng 15 phút.

- Thực hiện đều đặn 2 ngày 1 lần sẽ giúp mẹ giảm bớt quầng thâm ở mắt và có làn da trắng trẻo, mịn màng hơn nhé.

2. Cách hơ mặt sau sinh bằng nghệ tươi

Nghệ là một nguyên liệu an toàn cho da và có mức độ lành tính cao nhất. Trong nghệ chứa tinh chất curcumin có rất nhiều lợi ích làm đẹp như: giúp làm trắng da, đánh bật mụn, vết thâm, nám da hay sạm đen.

Hơn thế nữa, trong nghệ còn có chất khử trùng tự nhiên và các chất chống oxy hóa giúp khôi phục lại sự cân bằng tự nhiên của da. Đây cũng là lý do mà các mẹ sau sinh thường sử dụng nghệ để xông mặt, dưỡng da và hiệu quả thực tế cho thấy có rất nhiều mẹ đã thành công với cách làm đẹp này.

Cách hơ mặt sau sinh bằng nghệ tươi như sau:

- Để đạt hiệu quả tốt nhất khi hơ mặt bằng nghệ tươi, trước tiên, bạn nên dùng nước ấm để rửa mặt, để làm sạch bụi bẩn, các chất cặn bã, nhờn trên bề mặt da. Hoặc có thể sử dụng nước hoa hồng, toner để làm sạch da mặt, tẩy các tế bào chết.

- Tiếp đến, lấy 1-2 củ nghệ tươi rửa sạch, giã nhuyễn rồi ép lấy nước, tiếp đến lấy phần nước cốt nghệ thoa đều khắp mặt và để khô.

Bôi nước cốt nghệ và đợi khô trước khi áp bàn tay hơ nóng lên mặt!

- Tiếp theo, bạn hơ hai bàn tay trên bên than hoặc túi sưởi, cho đến khi tay vừa đủ ấm thì áp lên mặt. Khi áp tay lên chỉ dùng một lực nhẹ và áp vào mặt chứ không xoa bóp hay massage gì cả. Bạn chú ý hơ nhiều ở vùng mí mắt để giúp mí hết thâm, không bị sưng và sụp mí sau này.

- Sau đó, bạn chỉ cần rửa sạch mặt với nước ấm và lau khô mặt bằng một cái khăn lạnh để giúp da se khít lỗ chân lông là được nhé.

Rửa sạch mặt với nước ấm sạch để loại bỏ hết bụi bẩn và bã nhờn!

Tiến hành thực hiện việc hơ này trong khoảng 15 phút đều đặn 2 ngày/lần, làn da sẽ trở nên săn chắc và hồng hào trông thấy nhé.

3. Cách xông hơ mặt bằng muối sau sinh

Một cách hơ mặt sau sinh đơn giản khác với nguyên liệu sẵn có trong gia đình đó là muối trắng. Như chúng ta đã biết thì muối biển là một nguyên liệu lành tính, có khả năng sát trùng và làm sạch da, cũng thường được sử dụng trong nhiều loại mỹ phẩm dưỡng da. Cách hơ mặt bằng muối là cách giúp thải độc da và đem lại những lợi ích sau đây:

- Loại bỏ chất nhờn, bụi bẩn, các vi khuẩn từ đó giúp giảm mụn và ngăn ngừa mụn phát triển

- Giúp da sạch, thông thoáng, cải thiện tình trạng nám, sạm, làm cho da tươi sáng hơn

- Muối cũng giúp bổ sung một số loại khoáng chất như kẽm, iot, canxi,… làm lành vết thương, giảm sưng mụn, ngoài ra còn bổ sung độ ẩm, ngăn chặn da tiết bã nhờn.

Muối biển sạch cũng là một loại nguyên liệu được sử dụng hơ mặt cho mẹ sau sinh!

Thực hiện hơ mặt bằng muối sau sinh như sau:

- Đầu tiên bạn lấy 500ml nước và cho khoảng nửa bát con muối biển sạch vào khuấy đều cho đến khi tan hết rồi đun sôi chừng 1-2 phút thì dùng nước muối này để hơ mặt.

- Tiến hành để mặt lại gần nồi nước muối nóng, cách nồi nước khoảng 20-30cm sao cho không gây bỏng rát da. Thực hiện hơ trong vòng 15 phút. Khi mồ hôi toát ra, các lỗ chân lông giãn nở, các chất bã nhờn và chất bẩn cũng thoát ra, giúp da mặt trở nên sạch sẽ, thoáng mát. Bạn sẽ cảm thấy thư thái hơn.

Sau đó, bạn chỉ việc rửa mặt lại bằng nước lạnh để chân lông se khít hơn, dần dần da mặt sẽ mịn màng, săn chắc hơn nhiều đấy!

Những lưu ý khi áp dụng hơ mặt sau sinh

Ngoài cách hơ mặt sau sinh bằng lá trầu không, nghệ hay muối thì cũng còn một số cách khác như: hơ mặt sau sinh bằng gừng, hơ mặt bằng gừng và muối, hơ mặt bằng các loại lá như lá kinh giới, tía tô, lá bưởi… đều có những hiệu quả rất tốt giúp làm đẹp da.

Hơ mặt sau sinh đúng cách sẽ giúp mẹ sớm lấy lại làn da mịn màng, săn chắc!

Tuy nhiên, dù áp dụng cách hơ mặt nào thì để đảm bảo an toàn, hiệu quả thì các mẹ cũng cần lưu ý một số nguyên tắc sau đây:

- Thời gian hơ mặt chỉ nên kéo dài từ 15-20 phút, không nên thực hiện lâu hơn. Nếu trong khi hơ mặt nếu bạn thấy cơ thể toát quá nhiều mồ hôi thì cần kết thúc ngay.

- Sau khi hơ mặt xong thì không nên tắm ngay mà nên để ít nhất 30 phút đến 1 tiếng rồi mới tắm.

- Không hơ mặt khi lúc quá no hay quá đói, trước lúc xông hơ nên uống 1 cốc nước ấm nhỏ.

- Nơi xông hơi là nơi thoáng nhưng không để gió lùa.

- Nếu sử dụng than để hơ tay khi hơ mặt bằng nghệ thì cần mở cửa, thoáng khí, tránh khí than gây ngạt.

- Không để mặt quá gần nước dễ gây bỏng.

Với những cách hơ mặt sau sinh như trên, chỉ tốn vài nghìn đồng hoặc chẳng cần tốn tiền là da mặt của mẹ dần dần được cải thiện, mịn màng, trắng sáng hơn. Bên cạnh đó, một chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý cũng là yếu tố quan trọng giúp da của mẹ sáng đẹp, mịn màng. Chúc các Mom nhanh chóng lấy lại làn da đẹp rạng ngời như thời con gái của mình nhé!