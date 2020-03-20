Cách giúp trẻ sơ sinh ngủ sâu giấc và không bị giật mình

Trẻ sơ sinh rất cần sự chăm sóc đặc biệt cũng như chế độ ăn ngủ hợp lý để giúp bé có thể phát triển một cách toàn diện. Thông thường, sau khi chào đời hầu hết các bé chưa quen với bên ngoài nên có nhiều biểu hiện như ngủ hay bị giật mình hoặc ngủ không sâu giấc gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé. Có rất nhiều mẹo dân gian giúp trẻ ngủ sâu giấc được nhiều mẹ áp dụng. Bài viết dưới đây xin chia sẻ một số cách giúp trẻ sơ sinh ngủ sâu giấc mẹ cần biết để giúp bé có thể ngủ ngon và phát triển tốt hơn.

Giấc ngủ rất quan trọng đối với sự phát triển hệ thần kinh và cảm xúc của bé trong giai đoạn đầu phát triển. Do chưa kịp thích nghi với môi trường mới, nên thông thường trẻ sơ sinh ngủ hay bị giật mình khi ngủ hoặc ngủ không sâu giấc. Dưới đây là một số mẹo dân gian giúp trẻ sơ sinh ngủ ngon mẹ cần lưu ý để có những phương pháp phù hợp giúp trẻ ngủ ngoan hơn.

Trào ngược dạ dày: Khi bị trào ngược dạ dày sẽ khiến bé sẽ bị nôn ói, quấy khóc nhiều dẫn đến ngủ không sâu giấc và hay vặn mình.

Rối loạn giấc ngủ: Khi bé được 2-3 tháng tuổi, sẽ thường gặp phải tình trạng rối loạn giấc ngủ khiến bé bứt rứt hay vặn mình. Tình trạng này sẽ giảm đi trong các tháng tiếp theo.

Chế độ dinh dưỡng: Chế độ ăn uống không đầy đủ là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến bé sơ sinh ngủ không sâu giấc. Việc thiếu các dưỡng chất cần thiết như kẽm, vitamin, canxi sẽ khiến bé hay tỉnh giấc giữa đêm hoặc quấy khóc. Ngoài ra nếu bé không được bú no cũng dẫn đến tình trạng bé ngủ hay ngọ nguậy hoặc vặn mình khi ngủ.

Môi trường ngủ: Nếu để bé ngủ trong phòng quá nhiều ánh sáng, không thoáng mát, nhiều tiếng động sẽ khiến bé hay bị giật mình và ngủ không sâu giấc. Ngoài ra, nhiệt độ phòng quá nóng hoặc quá lạnh cũng khiến bé khó ngủ hoặc ngủ không ngon.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh ngủ không sâu giấc, giật mình hoặc hay vặn mình. Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến khiến trẻ ngủ không sâu giấc thường gặp:

Tắm nắng thường xuyên

Tắm nắng là một trong mẹo dân gian giúp trẻ ngủ sâu giấc được nhiều mẹ áp dụng. Ánh nắng mặt trời có tác dụng kích hoạt da sản sinh ra các vitamin D giúp bé tăng cường canxi. Mẹ nên lưu ý cho bé tắm từ 6 đến 9 giờ sáng và sau 5 giờ chiều sẽ giúp bé ngủ ngon hơn vào ban đêm.

Tắm nắng là giúp trẻ ngủ sâu giấc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tùy thuộc vào tháng tuổi của bé mà các mẹ cho bé tắm nắng trong khoảng thời gian khác nhau. Tuy nhiên đối với trẻ sơ sinh, mẹ nên cho bé tắm 10 -15 phút mỗi ngày. Nên tắm nắng cho bé vào những ngày ít gió và nắng ấm. Không nên cho bé tắm nắng vào những ngày lộng gió hoặc những ngày chuyển mùa. Sau khi tắm nắng xong, mẹ nên dùng khăn mềm để lau mồ hôi và cho bé ngồi trong nơi kín gió, thoáng mát.

Bổ sung dinh dưỡng cho bé

Thiếu canxi là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến bé ngủ không sâu giấc và hay vặn mình khi ngủ. Vì vậy, mẹ nên bổ sung canxi cho bé bằng cách thêm vào thực đơn hàng ngày của bé các loại thức ăn giàu canxi như sữa, hải sản, rau xanh…sẽ giúp bé hấp thu canxi hiệu quả.

Bổ sung nhiều canxi giúp bé ngủ ngon và sâu giấc - Ảnh minh họa: Internet

Cho bé ngủ đủ giấc vào ban ngày

Nhiều người cho rằng trẻ càng ít ngủ ban ngày sẽ ngủ ngon hơn vào ban đêm. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng, các mẹ cần phải đảm bảo cho bé ngủ đủ giấc vào giữa buổi sáng và trưa để bé có thể khoẻ khoắn chơi đùa, sau đó sẽ dễ ngủ hơn khi đêm xuống.

Bé ngủ ít vào ban ngày sẽ dễ quấy khóc và khó ngủ về đêm - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bé ngủ ít vào ban ngày sẽ dễ dẫn đến tình trạng hay quấy khóc và khó ngủ về đêm. Ban ngày ngủ ngon và đủ giấc sẽ giúp bé khoan khoái đi vào giấc ngủ đêm. Đây là mẹo giúp trẻ sơ sinh ngủ ngon vào ban đêm hiệu quả mà mẹ cần lưu ý.

Dạy trẻ phân biệt ngày và đêm

Hầu hết trẻ sơ sinh có thói quen thức đêm ngay từ trong bụng mẹ và khi được sinh ra cũng duy trì thói quen như vậy. Trong những ngày đầu tiên sau khi sinh, mẹ không thể thay đổi thói quen này của bé ngay được mà chỉ có thể dạy khi bé được 2 tuần tuổi.

Dạy trẻ phân biệt ngày và đêm giúp bé dễ ngủ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ cần chơi với bé nhiều vào ban ngày, nói chuyện và hát cho bé nghe. Bên cạnh đó, cần đảm bảo ánh sáng trong phòng ngủ và không cần loại bỏ các tiếng ồn thông thường vào ban ngày như tiếng tivi, radio... Khi về đêm cần giữ phòng tối, không gian yên lặng và nói khẽ khi bé bú cữ đêm. Duy trì thói quen này sẽ giúp bé phân biệt được ngày đêm và sẽ dễ dàng ngủ ngon vào ban đêm.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên về cách giúp trẻ sơ sinh ngủ sâu giấc và không bị vặn mình khi ngủ, sẽ giúp mẹ hiểu rõ hơn về nguyên nhân cũng như tìm được phương pháp phù hợp để bé có thể ngủ ngon và sâu hơn. Chúc mẹ có nhiều sức khỏe và nuôi dạy con thật tốt.