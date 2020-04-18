Các kiểu tóc ngắn cho bé gái mặt tròn siêu đáng yêu

Tạo kiểu tóc cho các bé gái làm sao thật ấn tượng và ngộ nghĩnh, phù hợp với lứa tuổi của con là điều mà nhiều ông bố, bà mẹ quan tâm. Bạn chỉ cần bỏ một chút thời gian là đã có thể sáng tạo các kiểu tóc ngắn cho bé gái mặt tròn đơn giản tại nhà. Cùng tham khảo một số mẫu tóc dưới đây để tạo phong cách đáng yêu cho bé.

Kiểu tóc này ngắn chạm đến tai, ôm sát vào mặt. Kết hợp cùng với mái bằng hoặc mái chéo tỉ lệ 1/3 thì lại càng khiến cho trẻ xinh yêu hơn. Mẹ có thể sắm cho bé một chiếc nơ xinh xinh hoặc chiếc bờm điệu đà để gắn lên. Gương mặt bầu bĩnh của trẻ sẽ khiến ai gặp cũng phải xao lòng.

Tóc bob cụp đơn giản nhưng giúp cho gương mặt bầu bĩnh của trẻ tăng thêm bội phần đáng yêu. Và thật sự không ngoa khi nói rằng đây chính là kiểu tóc ‘chân ái’ dành cho bé gái mặt tròn. Rất đơn giản, không cần quá cầu kỳ trong việc cắt tỉa, chăm sóc nhưng vẫn vô cùng yêu.

Tóc uốn xoăn nhẹ đáng yêu

Bên cạnh mái tóc bob thì tóc xoăn đáng yêu cũng là một item mà bất cứ mẹ nào cũng nên cố gắng thử cho con một lần. Bởi trẻ để tóc xoăn vô cùng đáng yêu. Chỉ cần xoăn nhẹ 1 chút sẽ giúp trẻ trông ngây thơ, đáng yêu và cực kỳ xinh xắn.

Tóc xoăn nhẹ hiện đang là mốt được nhiều mẹ lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet

Những nhà nào đang tìm kiểu tóc cho em bé khoảng 2 tuổi của mình thì hãy thử ngay thôi. Đặc biệt nữa là nếu tóc bé hơi thưa, đuôi tóc dài hơn hai bên thì đây chính là kiểu tóc mà bạn nên chọn. Trông bé sẽ xinh đẹp như một nàng công chúa phương Tây.

Tóc ngang vai dịu dàng

Kiểu tóc ngắn cho bé gái mặt tròn tiếp theo đó chính là tóc ngang vai. Đây là kiểu tóc không bao giờ lỗi mốt dành cho các bé gái. Đối với những bé mặt hơi bầu bĩnh một chút thì lại càng phù hợp. Cũng giống như kiểu tóc bob nhưng dài hơn một chút chạm đến vai của bé. Mỗi lần bé hất tóc trông sẽ rất đáng yêu đó.

Tóc ngang vai luôn phù hợp với mọi bé gái - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là nếu mẹ muốn tạo kiểu, thay đổi phong cách cho con thì với tóc ngang vai cũng rất dễ để thực hiện. Mẹ hoàn toàn có thể túm tóc đuôi gà phía sau hoặc búi lên cao để con thoải mái chơi đùa, không bị vướng víu.

Tóc nấm

Tóc ngắn cho bé gái mặt tròn với kiểu đầu nấm hiện đang là mốt được nhiều ông bố bà mẹ lựa chọn. Đơn giản là vì khi con để tóc này trông vô cùng đáng yêu và ngộ nghĩnh.

Đầu nấm vừa ngố vừa dễ thương - Ảnh minh họa: Internet

Những bé có gương mặt tròn, thân hình hơi mũm mĩm một chút để kiểu tóc này trông sẽ như một cây nấm nhỏ di động rất dễ thương. Phần mái cắt lên cao, phần đuôi tóc uốn nhẹ vào trong khiến cho con trông “ngố ơi là ngố” nhưng cũng thật là đáng yêu. Bạn đã thử cho bé kiểu tóc này chưa?

Tóc tém cá tính

Đối với những em bé cá tính hơi mạnh một chút, thích mặc đồ phong cách thể thao thì tóc tém là một kiểu tóc ngắn cho bé gái mặt tròn mẹ cũng có thể áp dụng. Trông bé nhà bạn sẽ trở nên đặc biệt hơn và độc lập hơn. Tóc được cắt ngắn, tỉa gọn gàng 2 bên ôm sát vào khuôn mặt càng tôn lên sự bầu bĩnh và đáng yêu.

Tóc tém cho các cô nàng cá tính - Ảnh minh họa: Internet

Tóc búi hai chỏm

Nếu tóc bé nhà bạn vừa ngắn vừa thưa thì hãy giúp con trông đáng yêu hơn với kiểu tóc búi 2 chỏm. Kiểu tóc này rất thích hợp vào mùa hè nóng nực, khi bé hoạt động nhiều, ra mồ hôi nhiều. Như vậy thì trẻ không có cảm giác khó chịu.

Tóc búi hai chỏm – cứu tinh cho mùa hè - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt với những em bé mặt bầu bĩnh, kiểu tóc này giúp con trông như một thiên thần vô cùng đáng yêu bước chân ra từ câu truyền cổ tích. Và ai gặp chắc chắn cũng phải khen ngợi cho xem.

Kiểu tết tóc ngắn cho bé gái mặt tròn

Những bé có mái tóc đen, dày và nhanh mọc thì mẹ có thể tết tóc gọn gàng cho con. Có rất nhiều cách tết tóc khác nhau mà mẹ có thể học hỏi và tham khảo trên mạng. Việc tết tóc cho con vừa giúp gọn gàng hơn mà cũng thể hiện sự mới lạ để bắt đầu một ngày mới thật nhiều ý tưởng và tràn đầy năng lượng.

Kiểu tóc tết cho các bé gái tóc dày - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài tết tóc, mẹ cũng hãy mua cho con những chiếc buộc tóc, kẹp tóc nơ xinh xắn để trang trí trên đầu của con. Như vậy giúp con đáng yêu hơn, dịu dàng hơn với kiểu tóc này.

Tóc mái lệch cho bé gái sang chảnh

Cũng giống như các kiểu tóc ở trên đó là tóc mái lệch dài chỉ chấm đến ngang vai của trẻ. Nhưng thay vì để mái cho bé, mẹ hoàn toàn có thể bỏ mái và rẽ đường ngôi lệch cho con. Dù là khi cài tóc vào sau tai hay thả tóc ra thì trông con cũng sẽ vô cùng cá tính và chững chạc. Mẹ hãy tham khảo ngay kiểu tóc này cho con khi mùa hè đang đến rất gần rồi.

Tóc mái lệch sang chảnh - Ảnh minh họa: Internet

Với những kiểu tóc ngắn cho bé gái mặt tròn phía trên, hy vọng mẹ đã có thể lựa chọn được một mẫu ưng ý để mang lại sự ngộ nghĩnh và đáng yêu cho con.