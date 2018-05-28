Bố mẹ cãi nhau trước mặt con và những hệ lụy khôn lường

Những đứa con có bố mẹ thường xuyên cãi nhau sẽ buồn hơn, chán đời hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều.

Hầu hết các con đều cảm thấy sợ hãi, lo lắng rồi dần trở nên chán chường, bế tắc mỗi khi thấy bố mẹ cãi nhau. Trong cuộc sống hôn nhân, các cặp vợ chồng thường không tránh khỏi những bất đồng, cãi vã nhưng nếu không biết kiềm chế, quát mắng, đập phá đồ đạc hay tệ hơn là đánh nhau trước mặt con, con sẽ gánh chịu “sự tra tấn” ấy từ hiện thực đến tâm hồn.

Con cái không còn cảm thấy an toàn khi thường xuyên thấy ba mẹ cãi nhau

Không còn là tổ ấm với những yêu thương, chăm sóc nên những đứa con phải chứng kiến bố mẹ cãi nhau trước mặt mình dường như không còn cảm thấy an toàn, yên tâm trong chính căn nhà của con.

Trẻ ít giao tiếp -Ảnh: Internet

Do đó, bố mẹ càng xảy ra nhiều trận cãi vã thì con sẽ càng đến gần bờ vực cô đơn, lạc lõng, tự chìm đắm trong cảm giác dư thừa, vô dụng, tự đổ lỗi cho bản thân. Lâu dần, những suy nghĩ tiêu cực này sẽ đẩy con rơi vào trạng thái trầm cảm, tự kỷ, sợ hãi giao tiếp với mọi người.

3. Trở nên hung hăng, bạo lực

Bé hung hăng, bạo lực do thường xuyên thấy bố mẹ cãi nhau -Ảnh: Internet

Đa số bố mẹ nghĩ rằng con còn nhỏ, không để ý gì đến chuyện cãi nhau của mình nhưng trên thực tế, con rất nhạy cảm và bắt chước theo hành động của người lớn một cách vô thức hoặc có chủ ý.

Trẻ bắt chước bố mẹ to tiếng -Ảnh: Internet

Có thể nói, mọi hành động mà bố mẹ gây ra trong quá trình xung đột, nhất là bạo lực gia đình sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong đầu con. Từ đó con trở nên hung hăng, nỏng nảy và ưa bạo lực. Đây là xu hướng phát triển lệch lạc nhưng nếu bố mẹ không nhận biết sớm để sửa sai, chỉnh đốn cùng con thì một ngày nào đó, bố mẹ sẽ nhìn thấy con đánh nhau, phá nát đồ đạc khi tức giận y như mình.

4. Mất tự tin

Trẻ rất dễ bị khủng hoảng tâm lý -Ảnh: Internet

Lời nói, cách cư xử tệ hại của bố mẹ cãi nhau trước mặt con luôn là rào cản khiến con không tự tin khi đối diện với bạn bè, ngại tiếp xúc với các mối quan hệ, thậm chí trở nên bài xích hôn nhân.

Trẻ không tự tin khi tiếp xúc bạn bè -Ảnh: Internet

Con so sánh với các bạn và thấy cuộc sống của mình thua kém. Con muốn giống bạn nhưng chẳng biết làm thế nào, chỉ có thể co mình vào vỏ ốc, né tránh mọi người xung quanh.

5. Muốn tự tử kết thúc đời mình

Cha mẹ mâu thuẫn ảnh hưởng xấu đến con cái -Ảnh: Internet

Mâu thuẫn nặng nề chồng chất của bố mẹ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả thể chất, thành tích học hành lẫn cảm xúc, kĩ năng, sức khỏe tâm lý của con.

Trẻ bế tắc, muốn tìm đến cái chết -Ảnh: Internet

Khi chịu đựng đến ngưỡng giới hạn, con sẽ bế tắc, quẫn trí, muốn tìm đến cái chết để mong muốn được giải thoát hoặc giúp bố mẹ thức tỉnh, chấm dứt xung đột. Đây là bước đường cùng của con và cũng là hệ lụy đau lòng nhất của việc bố mẹ cãi nhau trước mặt con.

Mong rằng, các cặp vợ chồng thường xuyên cãi nhau trước mặt con sẽ dành thời gian để suy ngẫm lại, thay đổi bản thân, tìm giải pháp khắc phục những rạn nứt, mâu thuẫn để tránh những hệ lụy khôn lường trên xảy ra với chính con cái mình trong nay mai.