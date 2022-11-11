Bé mấy tháng ăn được cá hồi mà không ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa?

Cá hồi là một nguồn thực phẩm giàu protein chất lượng cao, dồi dào canxi và vitamin D tốt cho sự phát triển của hệ xương, cùng DHA giúp các tế bào não phát triển khỏe mạnh. Cá hồi là một loại nguyên liệu dễ chế biến. Nhờ có nhiều chất dinh dưỡng , cá hồi được nhiều mẹ lựa chọn cho chế độ ăn dặm của bé. Tuy nhiên, nhiều mẹ lại thắc mắc không biết bé mấy tháng ăn được cá hồi ? Và nên chế biến món gì với cá hồi để bổ sung nhiều dinh dưỡng nhất cho bé? Câu trả lời chi tiết sẽ có ở ngay bài viết dưới đây, hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Như chúng ta đã biết, cá hồi rất giàu dinh dưỡng, cực kỳ tốt cho quá trình hình thành và phát triển của trẻ. Tuy nhiên, nếu mẹ cho trẻ ăn cá hồi quá sớm, với lượng quá nhiều có thể khiến trẻ bị mất cân bằng dinh dưỡng. Bên cạnh đó, việc này còn có thể khiến cơ thể bé tích trữ nhiều kim loại nặng, nguy hiểm cho trẻ. Chính vì vậy, nhiều mẹ phân vân không biết bé mấy tháng ăn được cá hồi một cách an toàn.

Bé mấy tháng thì ăn được cá hồi hay mấy tháng bé ăn được cá hồi là câu hỏi là nhiều ông bố bà mẹ rất quan tâm.

Cá hồi rất giàu dinh dưỡng, tốt cho sự phát triển của bé!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mẹ nên cho bé ăn cá hồi khi bé đủ 7 tháng tuổi. Bởi cá hồi chứa nhiều đạm nên có thể gây dị ứng, kích ứng cho trẻ nếu ăn nhiều. Chính vì vậy, mẹ nên cho bé ăn cá hồi từ từ và từng ít một. Điều này sẽ giúp mẹ theo dõi được phản ứng của cơ thể trẻ đối với cá hồi, từ đó điều chỉnh lại chế độ ăn dặm.

Bên cạnh đó, mẹ cũng nên chú ý đến việc xay nhuyễn cá hồi khi nấu cháo cho trẻ, để giúp trẻ dễ ăn và dễ hấp thụ hơn. Bên cạnh đó, mẹ tuyệt đối không được cho trẻ ăn hoa quả ngay sau khi vừa mới ăn cháo cá hồi xong, bởi điều đó có thể khiến hệ tiêu hóa của trẻ bị kích thích, gây nên tình trạng đau bụng, buồn nôn.

Ngoài ra, nếu bố hoặc mẹ bé từng có triệu chứng dị ứng với hải sản thì nên cho trẻ ăn dặm cá hồi muộn hơn vài tháng tuổi để đảm bảo an toàn nhé.

Mẹ nên xay nhuyễn cá hồi khi nấu cháo cho trẻ!

Trẻ nên ăn bao nhiêu cá hồi là đủ?

Cá hồi rất tốt cho trẻ nhỏ nhưng mẹ không nên cho bé ăn liên tục hay quá thoải mái. Như đã đề cập ở trên, điều này có thể khiến trẻ bị mất cân bằng dinh dưỡng. Do đó, mẹ cần cho trẻ ăn cá hồi với liều lượng thích hợp, tương ứng với từng độ tuổi. Cụ thể là:

Từ 7-12 tháng tuổi: Trẻ có thể ăn được 20-30g cá hồi/bữa, 1 ngày 1 bữa, mỗi tuần 3 bữa.

Từ 1-3 tuổi: Trẻ có thể ăn được 30-40g cá hồi/ bữa, 1 bữa 1 ngày.

Từ 4 tuổi trở lên: Trẻ có thể ăn được 50-60g cá hồi/ bữa, 1-2 bữa mỗi ngày.

Nên cho trẻ ăn cá hồi một lượng thích hợp với từng độ tuổi!

Một số món ăn từ cá hồi nên có trong chế độ ăn dặm cho trẻ

1. Ruốc cá hồi kiểu Nhật

Đầu tiên, mẹ hãy cho cá vào một chiếc bát rồi đổ sữa tươi vào, ngâm khoảng 30 phút để mùi tanh của cá được loại bỏ.

Tiếp đó, lấy cá hồi ra, rồi thấm khô miếng cá. Sau đó, cắt cá làm đôi hoặc làm ba và đập dập.

Mẹ chuẩn bị thêm vài lát gừng đã thái mỏng sẵn.

Tiến hành ướp cá hồi cùng sả, mắm, gừng và rượu trắng trong một chiếc bát. Sau đó đặt bát cá vào nồi và hấp cách thủy đến khi chín.

Đợi cho cá nguội thì mẹ gắp bỏ gừng ra, sau đó tiến hành tách từng lớp thịt cá ra thành từng miếng nhỏ bằng tay và dùng chày giã nát.

Ruốc cá hồi kiểu Nhật thơm ngon và dinh dưỡng cho bé tập ăn!

- Kế đó, cho cá vào chảo chống dính rồi đảo đều trên lửa vừa. Lưu ý là khi thấy cá đã tơi bông và khô thì tắt bếp.

- Cuối cùng, mẹ hãy để cho cá nguội và cho ruốc cá hồi vào lọ thủy tinh đậy nắp kín lại. Để bảo quản ruốc cá hồi lâu hơn, mẹ hãy để lọ thủy tinh vào ngăn mát tủ lạnh rồi dùng dần nhé.

2. Cháo cá hồi nấu với cải bó xôi

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 30g cá hồi, 5 lá cải bó xôi, 90g bột gạo, dầu oliu, gia vị, nước mắm cho bé.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Rửa sạch cá hồi rồi cho cá vào một nồi nước, đun sôi lên và cho thêm chút muối để khử bớt mùi tanh.

- Tiếp đó, khi cá hồi đã chín, mẹ hãy vớt cá ra rồi tách riêng phần xương và phần thịt, sau đó cho phần xương cá vào nồi ninh thêm 15 phút để nước nấu cháo có vị ngọt.

Món cháo cá hồi nấu cải bó xôi hấp dẫn và dễ tiêu cho bé!

- Tiếp đến, mẹ hãy cho hành khô băm nhỏ vào chảo, thêm chút dầu oliu rồi phi thơm lên. Sau đó, đổ thịt cá hồi vào đảo đều cho thơm, đến khi thấy cá tơi hết ra là được.

- Với cải bó xôi, mẹ chỉ cần đem rửa sạch rồi xay nhỏ.

- Sau đó, mẹ hãy cho bột gạo vào nước luộc cá.

- Đến đây thì mẹ chỉ cần cho cá hồi và cải bó xôi đã sơ chế vào, khuấy đều lên, rồi nêm nếm gia vị cho vừa ăn là được. Mẹ nên cho bé ăn khi còn nóng là tốt nhất.

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi bé mấy tháng ăn được cá hồi. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các mẹ đã biết căn chỉnh liều lượng cũng như các cách chế biến món cá hồi vừa thơm ngon lại bổ dưỡng cho bé tập ăn dặm nhé! Chúc các bé yêu của chúng ta luôn khỏe mạnh và hay ăn chóng lớn!