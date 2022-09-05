Bài học về tài chính các bậc phụ huynh nên dạy cho con biết khi còn nhỏ

Nuôi dạy con 05/09/2022 12:31

Tiền bạc là vấn đề vô cùng nhạy cảm thường không được nhắc tới. Nhưng các bậc cha mẹ nên nói cho con nhỏ biết để con có thể xây dựng tư duy tài chính khi còn bé

Dạy trẻ về khái niệm tiền bạc ngay từ nhỏ

Trẻ từ 3-6 tuổi cần được cha mẹ dạy cho biết về tiền và vai trò của tiền. Trẻ từ 6-12 tuổi cần hiểu các chi phí trong gia đình để có cái nhìn đúng đắn về tiền bạc.

Nếu cha mẹ dùng nghèo khó để nuôi con thì sẽ khiến trẻ có những cái nhìn sai lệch về tiền bạc và để lại những nỗi đau không thể xóa nhòa. Cho trẻ tiêu tiền tiêu vặt và dạy trẻ cách tiêu như thế nào mới là điều nên làm.

Hiểu rõ các hình thức tiêu tiền khác nhau

Bài học về tài chính các bậc phụ huynh nên dạy cho con biết khi còn nhỏ - Ảnh 1

Chi tiêu thông minh là một trong những kỹ năng khó, đòi hỏi cha mẹ phải đảm bảo kỷ luật và giám sát thường xuyên. Ảnh minh họa: Internet

Đa phần các bậc phụ huynh dựa vào kinh nghiệm của bản thân để dạy con sử dụng tiền thay vì tham khảo một chương trình học bài bản. Nhiều cha mẹ hiện nay đang tiêu tiền qua thẻ hay ví điện tử khiến trẻ không hình dung được đây cũng là một hình thức tiêu tiền.

Dạy con về tiền là cả một quá trình dài cần chính các phụ huynh trau dồi kiến thức mỗi ngày. Trong đó, chi tiêu thông minh là một trong những kỹ năng khó, đòi hỏi cha mẹ phải đảm bảo kỷ luật và giám sát thường xuyên. Hãy trở thành những ông bố bà mẹ thông thái, "giảm chỉ trích, tăng chỉ dẫn" cho con khi dạy về tiền để trẻ lớn lên có trách nhiệm và tự lập với quỹ tài chính của mình.

Nói rõ về con về vấn về tiền bạc 

 

Cha mẹ đừng ngần ngại đối thoại với con về vấn đề tiền bạc, chỉ cần tìm cách khéo léo để giúp con hiểu ra rằng, tiền bạc không tự nhiên mà có, tất cả đều phải do lao động chăm chỉ mới có được nên phải chi tiêu hợp lý, tiết kiệm.

Hiểu rõ các hình thức tiêu tiền khác nhau

Đa phần các bậc phụ huynh dựa vào kinh nghiệm của bản thân để dạy con sử dụng tiền thay vì tham khảo một chương trình học bài bản. Nhiều cha mẹ hiện nay đang tiêu tiền qua thẻ hay ví điện tử khiến trẻ không hình dung được đây cũng là một hình thức tiêu tiền.

Dạy con về tiền là cả một quá trình dài cần chính các phụ huynh trau dồi kiến thức mỗi ngày. Trong đó, chi tiêu thông minh là một trong những kỹ năng khó, đòi hỏi cha mẹ phải đảm bảo kỷ luật và giám sát thường xuyên. Hãy trở thành những ông bố bà mẹ thông thái, "giảm chỉ trích, tăng chỉ dẫn" cho con khi dạy về tiền để trẻ lớn lên có trách nhiệm và tự lập với quỹ tài chính của mình.

Cách nói chuyện của cha mẹ gây ra tác động khác biệt đến con

Cách nói chuyện của cha mẹ gây ra tác động khác biệt đến con

Kết quả của hai đứa trẻ đều nằm ở bao nhiêu "tiền gửi tiết kiệm" mà những người mẹ bỏ vào để xây dựng mối quan hệ.

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