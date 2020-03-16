Bà bầu phù chân có phải sắp sinh?

Mang thai là thiên chức của người phụ nữ. Trong quá trình mang thai, mẹ trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cũng như phải đối mặt với nhiều sự thay đổi trên cơ thể. Một trong số đó là phù chân, đây là hiện tượng khá bổ biến và từng người sẽ phải chịu mức độ khác nhau. Việc phù chân có phải sắp sinh hay không có lẽ là thắc mắc của nhiều người.

Phù chân sẽ biểu hiện từ phần cổ chân trở xuống. Đặc biệt là bàn chân sẽ bị sưng, phù nề. Người bị phù chân hoàn toàn không bị đau đớn. Tuy nhiên, điều này sẽ gây bất tiện trong hoạt động hằng ngày. Phụ nữ sinh lần đầu thì có thể sẽ thấy hiện tượng này rõ ràng hơn.

Phù chân là hiện tượng rất bình thường ở phụ nữ có thai và nó có thể xuất hiện vào bất cứ thời điểm nào của thai kỳ. Tuy nhiên bà bầu thường sẽ bị phù chân khi mang thai tuần 37 trở đi. Bởi lúc này trọng lượng của thai nhi phát triển càng ngày càng lớn và chiếm thể tích lớn trong khoang bụng của người mẹ. Từ đó tạo sức ép lên phần tĩnh mạch bên dưới khiến máu trong cơ thể khó lưu thông từ đó gây nên hiện tượng phù nề.

Phù chân sẽ xuất hiện rõ nhất trong tháng cuối của thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Vì sao bà bầu bị phù chân?

Bà bầu bị phù chân do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng có 3 nguyên nhân chính đó là:

Máu có sự thay đổi: Lượng máu của phụ nữ trong thời kỳ mang thai sẽ nhiều hơn so với bình thường khoảng 50%. Điều này là bởi cơ thể phụ nữ có thể tự sản xuất máu dùng để nuôi dưỡng thai nhi. Và đây cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến phù chân.

Cản trở máu lưu thông về tim: Thai nhi sẽ lớn dần lên vào thời kỳ cuối. Vì vậy mà áp lực trong ổ bụng cũng tăng lên. Từ đây sẽ tạo một lực ép lớn lên tĩnh mạch vùng xương chậu khiến cho máu khó có thể về tim.

Rối loạn nội tiết: Thay đổi nội tiết tố khi mang thai là điều mà ai cũng biết. Việc này sẽ khiến cho lượng máu trong cơ thể sẽ dồn về chân của mẹ bầu nhiều hơn. Sức ép của cơ thể lên đôi chân cũng nhiều hơn khi trọng lượng của mẹ bầu có thể tăng lên tới 20kg. Bên cạnh đó, lượng muối tăng, lượng kali giảm khiến chân nặng nề.

Ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác nữa. Và trong thời kỳ này, mẹ hãy mang giày dép phù hợp. Không nên đi giày cao gót, không đi giày dép quá chật.

Bà bầu bị phù chân do nhiều nguyên nhân khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Phù chân có phải sắp sinh

Thường thì bà bầu bị phù chân tháng thứ 7 trở đi là vào khoảng thời gian cuối của thai kỳ. Chính vì thế mà đây được xem như dấu hiệu báo hiệu việc sắp sinh ở phụ nữ.

Phù chân bao lâu thì sinh phụ thuộc vào cơ địa của từng người. Tuy nhiên, nếu kèm theo những dấu hiệu sau đây thì mẹ cần đặc biệt lưu ý:

Thấy có máu báo hoặc bị vỡ ối

Phù nề xuất hiện rõ ở chân, mắt cá và bàn tay

Xuất hiện ngày càng nhiều và rõ rệt các cơn gò bụng dưới

Thường xuyên bị tiêu chảy

Mẹ thấy con ít đạp hơn bình thường khi bước sang tuần thứ 38.

Xương chậu dần mở rộng và bạn có thể cảm nhận được. Đồng thời bụng tụt hẳn xuống phía dưới.

Việc tính số lần phù chân của bà bầu để xác định ngày đẻ chỉ là mẹo dân gian và không có căn cứ khoa học. Vậy nên mẹ bầu xuất hiện hiện tượng xuống máu chân bao lâu thì đẻ cũng không có câu trả lời chính xác. Nhưng chắc chắn một điều là việc chuyển dạ sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Phù chân kèm theo các triệu chứng biểu hiện cho việc sắp sinh ở phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu bị phù chân sớm

Nếu mẹ bầu bị phù chân sớm, kéo dài lâu ngày. Thậm chí còn kèm theo các hiện tượng lạ đau đầu, loạn thị lực, đau bụng, mờ mắt… Mặc dù đã nghỉ ngơi nhưng các dấu hiệu trên không giảm thì có thể mẹ đang bị tiền sản giật. Đây là một hiện tượng nguy hiểm cần phải được kiểm tra ngay lập tức.

Mẹ bầu có thể ngâm chân để giúp máu lưu thông tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách giảm phù chân khi mang thai

Để giảm hiện tượng phù chân khi mang thai, mẹ bầu hãy áp dụng những phương pháp sau:

Uống đủ nước giúp đào thải các độc tố trong cơ thể, các cơ quan hoạt động hài hòa và nhịp nhàng với nhau hơn.

Có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Đảm bảo cân bằng các dưỡng chất. Bổ sung các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C, E, P và thực phẩm giàu kali. Không nên ăn quá mặn.

Tập thể dục thường xuyên. Bà bầu bị phù chân có nên đi bộ không? Là điều mà nhiều mẹ thắc mắc. Bởi khi bị phù chân, việc đi lại khó khăn. Nhưng mẹ hãy cứ thoải mái đi bộ một cách nhẹ nhàng. Kết hợp thêm với các hoạt động như bơi lội hoặc yoga để giúp máu lưu thông tốt hơn.

Ngủ đúng tư thế, thường xuyên thay đổi tư thế để không gây sức ép quá lớn vào một phần cơ thể. Có thể kê gối dưới chân khi nằm hoặc ngồi để máu lưu thông tốt hơn.

Massage chân: Hãy thực hiện massage một cách đơn giản là xoay tròn cổ chân một vòng lớn sau đó gập bàn chân lại và thực hiện với các ngón chân theo chiều kim đồng hồ. Mỗi ngày làm 2 đến 3 lần, mỗi lần 10 phút.

Thự hiện massage chân mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không nên nhìn vào việc phù chân có phải sắp sinh, phù chân bao nhiêu lần sẽ sinh hay chân hết phù có phải sắp sinh bởi cơ địa mỗi người khác nhau. Hãy hiểu cơ thể mình với những sự thay đổi dù là nhỏ nhất để thấy được những dấu hiệu của thai nhi.