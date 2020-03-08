Bà bầu ăn na có tốt không? Những trái cây tốt cho bà bầu

Nuôi dạy con 08/03/2020 14:47

Những loại trái cây tốt cho bà bầu là gì? Bà bầu ăn na có tốt không? Bà bầu ăn hoa quả đúng cách như thế nào? Bài viết sau sẽ giải đáp những câu hỏi đó.

Nội dung bài viết

Bà bầu ăn na có tốt không là câu hỏi được các mẹ quan tâm rất nhiều. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này cũng như tìm hiểu các loại trái cây tốt cho mẹ bầu.

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Bà bầu ăn na có tốt không? Những trái cây tốt cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Những loại trái cây ít đường tốt cho bà bầu 

Trước khi tìm hiểu xem bà bầu ăn na có tốt không, chúng ta hãy cùng xem danh sách các loại trái cây tốt cho bà bầu, ăn vào tốt mẹ khỏe con.

Chanh

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Ăn chanh tốt cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một loại trái cây phổ biến trong tủ lạnh của mỗi gia đình bởi những công dụng đa dạng của nó. Rất nhiều mẹ bầu yêu thích loại quả có vị chua này trong thời kỳ mang thai. Chanh không chỉ có công dụng làm sạch miệng, kích thích khẩu vị mẹ bầu mà còn chứa rất nhiều vitamin A, vitamin C, thiamin, vitamin B6, đồng,...giúp cơ thể:

  • Tăng cường mạch máu
  • Ngăn ngừa việc xuất huyết bên trong
  • Có vai trò lớn trong việc duy trì huyết áp ổn định khi mang thai
  • Có tác dụng trong việc phòng ngừa cảm lạnh
  • Tăng cường sức đề kháng cho mẹ bầu

Dâu tây

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Dâu tây có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây có hương vị ngọt dịu và hơi chua, vô cùng dễ ăn nên nó đã trở thành loại trái cây yêu thích của rất nhiều mẹ bầu. Trong dâu tây có chứa lượng lớn cacbonhydrat, vitamin B, vitamin C, kẽm, folate, kali, mangan và chất xơ cần thiết cho việc bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp cho mẹ bầu cũng như sự phát triển toàn diện của thai nhi với khả năng bảo vệ tế bào rất hiệu quả.

Chuối chín

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Ăn chuối chín rất tốt cho sức khỏe của mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuối chín có chứa nhiều chất dinh dưỡng như fructose, sucrose, glucose có công dụng cung cấp năng lượng cho cơ thể và không gây béo phì. Chất kali có trong chuối bảo vệ người mẹ khỏi chứng chuột rút - tình trạng thường gặp trong thời gian mang thai. Bên cạnh đó, nó cũng giúp mẹ bầu nhanh nhẹn, nhạy bén và thoải mái tâm trạng hơn rất nhiều.

Hơn thế nữa, việc ăn chuối giúp cho mẹ bầu giảm được tình trạng thiếu máu vì trong chuối chứa nhiều chất sắt kích thích sản sinh ra hemoglobin có công dụng kích thích sự sinh sản của hồng cầu trong máu. Đặc biệt, chuối chín có tác dụng nhuận tràng rất tốt. Đây được coi là phương thuốc bổ ích giúp mẹ bầu thoát khỏi tình trạng táo bón khi mang thai.

Quả bơ

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Ăn bơ tốt cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Bơ được xem là loại quả dành cho mẹ bầu vì trong quả bơ có chứa lượng lớn chất folate có công dụng ngăn ngừa dị tật ở thai nhi. Hơn thế nữa, bơ còn chứa lượng lớn vitamin B6, A, E, D giúp người mẹ tăng cường hệ miễn dịch cơ thể cũng như chống lại các nguyên nhân gây bệnh và tăng cường hoạt động trao đổi chất của cơ thể.

Nếu mẹ bầu ăn bơ mỗi ngày kết hợp với việc sử dụng bơ với sữa tươi hay sữa chua làm mặt nạ sẽ thấy làn da ngày càng trắng mịn và hồng hào hơn. Mẹ có thể ăn bơ tươi hay xay thành sinh tố ăn với sữa đặc, sữa tươi cùng nước cốt chanh để thưởng thức được vị ngon của loại sinh tố này.

Trong 3 tháng đầu bà bầu ăn na có tốt không

Để biết bà bầu ăn na có tốt không, hãy cùng xem thành phần dinh dưỡng và những tác dụng mà nó mang lại cho bà bầu.

Dinh dưỡng trong quả na 

Theo nghiên cứu, cứ 100gr thịt quả nạ sẽ có: 

  • 64kcal
  • 82,5gr nước
  • 1.6gr protein
  • 35mg canxi
  • 45mg phốt phố
  • 36mg vitamin C

Nếu bà bầu ăn na thường xuyên có thể:

  • Hạn chế triệu chứng ốm nghén trong tuần đầu thai kỳ
  • Giảm thiểu buồn nôn hay hoa mắt chóng mặt
  • Điều chỉnh tâm lý cho mẹ bầu
  • Kích thích tuyến sữa hoạt động
  • Tăng nguồn sữa mẹ sau khi sinh

Lưu ý khi ăn na để tránh độc tố

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Trong hạt na có chứa độc tố cao nên khi ăn tuyệt đối không được làm vỡ hạt na - Ảnh minh họa: Internet
  • Không làm vỡ hạt na khi ăn: trong hạt na có độc tố cao. Vì vậy khi ăn na, mẹ bầu không nên cắn vỡ hạt tránh việc độc tố tràn ra gây hại cho cơ thể.
  • Không ăn quả na quá chín: đối với những quả na có nhiều vảy trắng, vết nứt nẻ hay ở các vết đó có dấu hiệu chảy nước thì các mẹ tuyệt đối không nên ăn. Đặc biệt, những quả có mắt thâm đen và cứng sẽ có khả năng bị giòi hay đã nhiễm khuẩn.

Tác dụng phụ có thể gặp khi ăn na

Na chín có mùi thơm đồng thời thịt na cũng mềm và ngon, có công dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn ăn quá nhiều na sẽ dẫn đến một số tác dụng phụ sau:

  • Mụn và táo bón: nhiều người thích ăn na vì nghĩ nó lành tính hoàn toàn nhưng không phải thế. Nếu bạn ăn quá nhiều, na sẽ làm cơ thể bị nóng dẫn đến mụn mọc và táo bón. Bà bầu cần lưu ý đối với thể trạng của mình, nếu là người cơ địa nóng thì không nên ăn quá nhiều na.
  • Làm tăng lượng đường trong máu mẹ bầu: đối với người mắc tiểu đường, đặc biệt là phụ nữ mang thai có tiền sử tiểu đường thai kỳ nên hạn chế ăn na vì hàm lượng đường trong na cao.
  • Theo Đông y, na là loại quả có tính ấm vị ngọt nên bà bầu cũng không nên ăn quá nhiều.

Bài viết trên đã giải đáp được câu hỏi bà bầu ăn na có tốt không cũng như đưa ra một số loại quả tốt cho bà bầu trong thai kỳ. Dù là thể trạng nào các mẹ cũng không nên ăn nhiều na để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé. 

Phụ nữ sau sinh nên ăn quả gì để tốt cho cả mẹ và con

Phụ nữ sau sinh nên ăn quả gì để tốt cho cả mẹ và con

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