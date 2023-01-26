9 tình huống dù thương đến mấy cũng phải nói "không" với con của bạn

Thật khó để kỷ luật một đứa trẻ. Nó thậm có thể bị tổn thương. Là bố mẹ, bạn muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn của con mình, chứ không phải là một khuôn mặt cau mày buồn bã, những giọt nước mắt hay là cơn giận dữ đáng sợ. Nói "không" sai cách có thể ra thiệt hại lâu dài, nhưng làm đúng cách cuối cùng có thể khiến con bạn hạnh phúc và giúp bạn giảm bớt sự lo âu. Dưới đây là một số mẹo hiệu quả để nói "không".

Đó là một sai lầm lớn để giảm bớt. Nếu con bạn biết rằng chúng có thể quấy rối bạn thành "có", chúng cũng sẽ học cách thao túng bạn bất cứ khi nào chúng muốn điều gì đó.

Bạn cần phải chắc chắn rằng đưa ra ý kiến đầu tiên của mình là "không", và sau đó không cần phải nhắc. Sử dụng nét mặt nghiêm túc và truyền đạt lý do tại sao con bạn không đạt được điều chúng muốn. Nếu từ "không" đầu tiên không hiệu quả, hãy thử một cách tiếp cận khác, chẳng hạn như tìm cách nói "có".

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Giải thích

Đôi khi nói "không" là không đủ. Trẻ có thể không hiểu và có khả năng lặp lại hành vi sai trừ khi bạn giải thích. Cách hiệu quả nhất để nói "không" là đưa ra những lý do xác đáng mà con bạn có thể hiểu được.

"Có" Có thể Nghĩa là "Không"

Trẻ em nghe "không" quá nhiều lần, có hại cho sự phát triển ngôn ngữ của chúng và có khả năng gây ra sự bực bội. Hoàn toàn có thể nói "có" trong khi có nghĩa là "không". Ví dụ, nếu con bạn yêu cầu một cái bánh quy, bạn có thể trả lời: "Có, con có thể ăn một cái bánh quy sau bữa tối". Nếu họ yêu cầu một món đồ chơi mới trong khi đi mua sắm, hãy nói: "Đúng, nếu đây là thứ bạn muốn cho Giáng sinh." Bằng cách này, con bạn có cơ hội đạt được những gì chúng muốn vào một ngày đặc biệt và học cách thỏa hiệp.

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"Có" có thể nghĩa là "Không"

Trẻ em nghe "không" quá nhiều lần, có hại cho sự phát triển ngôn ngữ của chúng và có khả năng gây ra sự bực bội. Hoàn toàn có thể nói "có" trong khi có nghĩa là "không". Ví dụ, nếu con bạn yêu cầu một cái bánh quy, bạn có thể trả lời: "Có, con có thể ăn một cái bánh quy sau bữa tối". Nếu họ yêu cầu một món đồ chơi mới trong khi đi mua sắm, hãy nói: "Đúng, nếu đây là thứ bạn muốn cho Giáng sinh." Bằng cách này, con bạn có cơ hội đạt được những gì chúng muốn vào một ngày đặc biệt và học cách thỏa hiệp.

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Không la hét

Tạp chí Phát triển Trẻ em viết, "Việc quát mắng con cái của bạn có thể tồi tệ như trừng phạt thể xác, và nó có thể gây ra các vấn đề về hành vi và các vấn đề phát triển cảm xúc." Hậu quả của việc la mắng trẻ lớn hơn bất kỳ lợi ích nào có thể có của việc tạm thời khiến trẻ im lặng. Tạp chí Hôn nhân và Gia đình phát hiện ra rằng la hét có thể gây ra trầm cảm và các vấn đề về lòng tự trọng. Vì vậy, điều quan trọng là học cách giao tiếp bình tĩnh và tử tế.

Những yêu cầu dai dẳng thường là một dạng của sự nhàm chán. Chú ý đến con bạn bằng cách tham gia vào cuộc trò chuyện hoặc chơi với chúng có thể nhanh chóng chuyển hướng và tập trung lại chủ đề sang một điều gì đó tích cực hơn.

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Tôn trọng quyền quyết định của con bạn

Đừng làm con bạn xấu hổ trước mặt người khác. Thu hút sự chú ý của họ, đến một nơi riêng tư và thông báo rõ ràng lý do bạn nói "không". Con bạn có thể bực bội với bạn nếu bạn không tôn trọng chúng ở nơi công cộng, đặc biệt nếu người khác chế nhạo chúng. Hãy nhớ rằng, nếu bạn làm con bạn xấu hổ ở nơi công cộng, chúng sẽ học cách làm như vậy với bạn!

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Nói "Không" với một phương án thay thế khác

Đưa ra các lựa chọn thay thế có thể thuyết phục con bạn rằng bạn không từ chối yêu cầu của chúng. Ví dụ: "Không, con yêu, con không thể có kẹo; bạn có thể có một quả táo thay thế "đưa ra một giải pháp thay thế và mở ra cánh cửa giải thích về lợi ích sức khỏe của táo so với kẹo.

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Đừng hy vọng sai lầm

Cha mẹ thường nói: "Không phải bây giờ, con yêu." Nếu không phải bây giờ thì khi nào? Nếu bạn không thực hiện được lời hứa ngụ ý của mình, con bạn có thể bắt đầu gặp vấn đề về lòng tin. Đưa ra một khung thời gian cụ thể mà con bạn có thể mong đợi để đạt được nguyện vọng của mình. Ví dụ: "Không phải bây giờ, em yêu. Chúng tôi sẽ mua thứ đó cho ngày sinh nhật của bạn".

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Hãy để con bạn được lựa chọn

Lựa chọn trao quyền cho trẻ và khiến chúng cảm thấy rằng ý kiến ​​của chúng là quan trọng. Họ sẽ không cảm thấy bị phớt lờ nếu được quyết định. Ví dụ: bạn có thể từ chối yêu cầu kẹo và hỏi xem họ có thích một miếng trái cây nào không, nhắc họ giải thích về lợi ích sức khỏe của bạn.

Khi chọn các món như ngũ cốc ăn sáng, hãy chọn một vài lựa chọn khả thi và cho phép con bạn đưa ra quyết định cuối cùng thay vì cho phép chúng chọn từ toàn bộ. Việc cho phép lựa chọn bất cứ thứ gì có thể dẫn đến những lựa chọn tồi mà bạn sẽ phải từ chối, làm giảm tầm quan trọng của ý kiến ​​của họ.

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Đừng gây nâu thuẫn với chồng/vợ bạn

Đôi khi một phụ huynh sẽ nói "không", chỉ để thấy đứa trẻ tiếp cận phụ huynh còn lại để trả lời "có". Điều này có thể gây ra xung đột giữa cha mẹ và tạo ra thói quen lôi kéo ở con bạn. Bạn và đối tác của bạn phải giao tiếp — thật dễ dàng để hỏi liệu quyết định đã được đưa ra hay chưa.

Nói "không" rất khó. Bạn muốn làm cho con bạn hạnh phúc. Ít nhất là vào lúc này, dễ dàng hơn rất nhiều để đạt được mong muốn của họ. Nó cũng dễ dàng hơn để hét lên. Tuy nhiên, trước những tác động xấu lâu dài, bạn bắt buộc phải dành thời gian học cách giao tiếp bình tĩnh và hiệu quả.