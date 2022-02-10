5 cách để cải thiện sự phát triển trí não của trẻ: Cha mẹ lưu ý để giúp con thông minh vượt bậc

Nuôi dạy con 10/02/2022 05:26

Sự phát triển não bộ của con người là một quá trình kéo dài bắt đầu trong thời kỳ mang thai và tiếp tục cho đến tuổi vị thành niên. Sau khi sinh, quá trình này diễn ra nhanh hơn và não bộ phát triển nhanh chóng cho đến khi trẻ được 3 tuổi. Đây là thời điểm trẻ phát triển các kỹ năng vận động, ngôn ngữ và giao tiếp, xã hội, tình cảm và nhận thức.

5 cách để cải thiện sự phát triển trí não của trẻ: Cha mẹ lưu ý để giúp con thông minh vượt bậc - Ảnh 1

Ba năm đầu đời của trẻ rất quan trọng đối với việc học tập và phát triển. Thực hiện các biện pháp phù hợp vào thời điểm này có thể giúp con bạn phát triển trí não và cải thiện kỹ năng ghi nhớ của trẻ. Hầu hết các bậc cha mẹ đăng ký cho con cái của họ vào các lớp học diễn đạt và chính thức để rèn luyện trí nhớ của chúng. Nhưng bí mật nằm ở những điều nhỏ nhặt và cách bạn tương tác với một đứa trẻ. Dưới đây là 5 cách đã được thử nghiệm để cải thiện sự phát triển trí não của con bạn.

Lè lưỡi

5 cách để cải thiện sự phát triển trí não của trẻ: Cha mẹ lưu ý để giúp con thông minh vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Chắc chắn rằng bạn có thể chưa nghĩ đến tầm quan trọng của hoạt động này, nhưng hãy tin tưởng rằng nó đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng ăn uống và phát triển giọng nói của trẻ. Làm mẫu hoạt động này trước mặt con bạn và thè lưỡi ở các góc độ khác nhau trong giờ chơi và cho phép con có thời gian sao chép hành động đó. Các chuyên gia cho rằng hoạt động này giúp trẻ rèn luyện khả năng kiểm soát lưỡi và cải thiện kỹ năng vận động của trẻ.

Chơi trò chơi trí nhớ

5 cách để cải thiện sự phát triển trí não của trẻ: Cha mẹ lưu ý để giúp con thông minh vượt bậc - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Hãy dành ra một chút thời gian trong lịch trình của bạn và chơi các trò chơi tăng cường trí nhớ với con bạn. Đố vui, thẻ bài và trò chơi ô chữ, tất cả những trò chơi này đều giúp nâng cao kỹ năng ghi nhớ của trẻ. Đặt câu hỏi cho con và cho con thời gian để trả lời. Nếu bạn cho chúng tham gia các hoạt động tăng cường trí nhớ ngay từ khi còn nhỏ, chúng sẽ học tốt hơn. Ngoài ra, con sẽ hình thành thói quen kiểm tra trí nhớ của mình theo thời gian.

Khuyến khích đọc

5 cách để cải thiện sự phát triển trí não của trẻ: Cha mẹ lưu ý để giúp con thông minh vượt bậc - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Không có nghi ngờ gì rằng bạn càng đọc nhiều, bạn càng trở nên thông minh hơn. Hãy giới thiệu cho con những cuốn sách thuộc nhiều thể loại ngay từ khi còn nhỏ, bao quanh chúng những tài liệu đọc và đọc cho con nghe để phát triển niềm yêu thích của con. Đọc sách cải thiện quan điểm và kỹ năng học tập. Chúng cũng giúp con ghi nhớ thông tin trong thời gian dài. Hãy hỏi con bạn về phản ứng của chúng đối với câu chuyện.

Nghe nhạc

5 cách để cải thiện sự phát triển trí não của trẻ: Cha mẹ lưu ý để giúp con thông minh vượt bậc - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Cho trẻ làm quen với các thể loại âm nhạc khác nhau ngay từ khi còn nhỏ sẽ hình thành các lĩnh vực thu nhận ngôn ngữ và kỹ năng đọc. Ngay cả học chơi một nhạc cụ cũng có thể cải thiện khả năng học tập và tăng điểm số ở trường của con. Cách đúng là cho bé tiếp xúc với các loại nhạc khác nhau về âm sắc, âm vực và ngôn ngữ.

Dinh dưỡng tốt

5 cách để cải thiện sự phát triển trí não của trẻ: Cha mẹ lưu ý để giúp con thông minh vượt bậc - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Dinh dưỡng tốt là điều cần thiết cho sự phát triển cả về thể chất cũng như trí não. Cho trẻ ăn những thức ăn bổ dưỡng và lành mạnh, hạn chế đồ ăn vặt và thức ăn chế biến sẵn ngay từ khi còn nhỏ có thể giúp trẻ thông minh hơn và phát triển thói quen ăn uống lành mạnh. Hải sản, rau xanh, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt có thể tốt cho sự phát triển toàn diện của con.

Theo Times of india

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