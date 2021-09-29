5 bài học đầu đời mà mẹ thông thái nên dạy cho con yêu, nâng bước con đến một tương lai: giàu có, thịnh vượng và hạnh phúc

Trường học cho học xong rồi mới có bài kiểm tra, còn riêng với trường đời thì cho làm bài kiểm tra trước rồi mới cho ta bài học. Để con yêu có một hành trang vững chãi, tự tin bước vào đời, sống một cách khôn ngoan để đời bớt gian nan hơn, thì mẹ thông thái nên ứng dụng 5 bài học dưới đây vào việc nuôi dạy bé yêu của mình.

Lòng tri ân sẽ giúp con người ngày càng trở nên giàu có, hạnh phúc và sống cuộc đời trọn vẹn ý nghĩa hơn. Bởi tri ân không chỉ thể hiện đạo đức, sự tu dưỡng của một người, mà nó còn giúp cho tất cả chúng ta nói chung và con trẻ nói riêng biết ghi nhận công ơn, sự giúp đỡ của người khác và trân trọng ý nghĩa của vạn vật xung quanh mình.

2. Bài học về tình yêu thương, sự chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh, những hoàn cảnh yếu thế hơn mình và tình yêu thương dành cho chính mình

"Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" - Ảnh minh họa

Nơi nào có tình yêu thương thì nơi đó có phép màu nhiệm xảy ra, chẳng hạn như một đứa trẻ bị tổn thương do tác nhân gia đình hay xã hội, thì với trường hợp này không thể viện đến sự giúp đỡ của các chuyên gia tư vấn tâm lý học.

Mà yếu tố thật sự có thể chữa lành vết thương trái tim cho đứa trẻ bị tổn thương chỉ có thể là tình yêu thương.

Bởi chỉ khi tình yêu thương của chúng ta dành cho vết thương trong tâm hồn, đứa trẻ bên trong đủ lớn, thì khi đó quá trình chữa lành mới được diễn ra.

Hay một ví dụ điển hình khác cho tình yêu thương có thể kể đến là tình người, tình đời giữa mùa dịch covid 2021.

Hình ảnh những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm...đã chia sẻ tình yêu thương của mình qua những phần quà ý nghĩa, những hành động thiết thực đến rất nhiều mảnh đời thiếu kém phước duyên lành.

Khi con trẻ được giáo dục về tình yêu thương từ tấm bé như vậy, thì đến khi lớn lên các con sẽ rất giàu lòng trắc ẩn, biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ những người xung quanh, những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình.

3. Bài học về sự nuôi dưỡng và nỗ lực để đạt được ước mơ

Song song với việc dạy con biết ước mơ, thì ba mẹ thông thái cũng cần dạy con phương cách để thực hiện ước mơ ấy... Ảnh minh họa

Ba mẹ sẽ là người phát hiện ra tài năng, sở trường, năng khiếu bẩm sinh của con từ bé, để từ đó mà khuyến khích, động viên và hỗ trợ con nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ của mình.

Nếu con thích vẽ thì ba mẹ có thể giúp con thường xuyên sống với ước mơ trở thành họa sĩ vẽ tranh, hay giả như bé thích đàn thì ba mẹ có thể trò chuyện cùng con về nghề nhạc sĩ, ca sĩ để khuyến khích bé con sống với ước mơ và bắt tay vào thực hiện khát vọng của cuộc đời mình cho đến khi nó trở thành sự thật.

4. Bài học về tính tự lập

Khi học được cách tự lập, trẻ sẽ biết cách tự chịu trách nhiệm về chính cuộc đời mình - Ảnh minh họa

Để giáo dưỡng con bài học về tính tự lập thì mẹ sẽ không ẵm bồng bé quá nhiều ngay từ lúc lọt lòng trong trứng và cũng đừng quá lo lắng khi thấy bé con bị ngã mà vội vàng chạy đến nâng con dậy.

Hãy cứ để bé tự đứng lên bằng chính sự nỗ lực của mình, chỉ khi nào bé con đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không sao đứng lên được, thì lúc này ba mẹ mới nghĩ đến việc giúp đỡ.

Tính tự lập là rất cần thiết với con trẻ xuyên suốt quá trình bé con trưởng thành và bước ra ngoài xã hội.

Bởi ở nhà cha mẹ có thể yêu thương, bao bọc con là vậy, nhưng ở ngoài đời toàn những sóng gió, trắc trở và muôn trùng gian nan, trong khi ba mẹ không thể nào bảo bọc, lo lắng cho con đến suốt đời.

Vì thế mà việc rèn luyện cho con tự rửa cái chén sau khi ăn cơm xong, hay tự cầm chổi quét cái nhà giúp cha mẹ, hoặc làm những công việc vừa với sức mình ngay từ tấm bé, là bước đệm vô cùng cần thiết giúp trẻ nâng cao khả năng tự giải quyết những vấn đề xung xảy ra xung quanh cuộc sống và ý thức về việc tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.

5. Bài học về lòng kiên trì

"Rời núi và lấp biển Kiên trì ắt thành công" - Ảnh minh họa

Không có bất kì một ai thành công mà không trải qua muôn trùng thất bại, quan trọng là sau mỗi lần thất bại con người ta vẫn phải đủ dũng khí mà đứng lên và tiếp tục với ước mơ, cuộc hành trình mà mình đã lựa chọn.

Thế nên, để có được thành công ở bất kì một phương diện hay lĩnh vực nào, thì đòi hỏi mỗi người phải có lòng kiên trì và nhẫn nại.

Và tất nhiên rồi, lòng kiên trì không phải tự nhiên mà có mà nó được hình thành từ sự giáo dục của cha mẹ với con em mình và mỗi cá nhân tự rèn luyện cho mình đức tính này ngay từ khi còn nhỏ.

Do đó, so với 4 đức tính kể trên thì đức tính về lòng kiên trì cũng không kém phần quan trọng.

Bởi nó không chỉ góp phần rèn luyện, định hình nhân cách của con trẻ, mà còn giúp con vững vàng hơn trên bước đường đời đầy gian nan, thử thách và khắc nghiệt đang đón đợi ở phía trước.