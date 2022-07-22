4 dấu hiệu con được bao bọc quá mức, cùng kiểm tra xem bạn có bao bọc như thế không

Nuôi dạy con 22/07/2022 11:01

Cùng tham khảo các dấu hiệu dưới đây để xem mình có bao bọc con quá mức không nhé!

1. Làm hết việc nhà cho con

Nhiều cha mẹ nhận hết công việc nhà vì thương con học hành vất vả, chỉ muốn trẻ chuyên tâm vào việc học, thương con sức khỏe yếu, sợ chúng bẩn quần áo. Tuy nhiên, sự quan tâm này của bố mẹ vô tình sẽ biến con thành 1 đứa lười biếng, ỉ lại, sống dựa dẫm vào người khác.

Làm việc nhà sẽ giúp trẻ có những trải nghiệm và khả năng tự giải quyết nhiều vấn để của mình trong cuộc sống. Trẻ sẽ có trách nghiệm hơn, mai mốt con ra ngoài xã hội sẽ không bị bỡ ngỡ.

2. Kiểm soát từng chi tiết nhỏ nhất

Các bậc cha mẹ bao bọc quá mức sẽ lo lắng về mỗi bước di chuyển của con. Họ theo dõi và kiểm soát các hành động cũng như môi trường sống, hay nói cách khác là quản lý mọi khía cạnh trong cuộc sống của con.

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 Ảnh minh họa

3. Luôn phản ứng thái quá

Cha mẹ bao bọc quá nhạy cảm và thường phản ứng thái quá với bất cứ điều gì liên quan đến con cái. Họ quá thận trọng đối với các hoạt động mà con tham gia hay liên tục nhắc nhở về sự an toàn và nguy hiểm. Cha mẹ cũng sẽ can thiệp nếu con mình không được đối xử đặc biệt mà họ mong muốn con được hưởng.

4. Thay con quyết định mọi lựa chọn của con

Những việc con thích thì bố mẹ lại không đồng ý, cho rằng đó là những thứ vô bổ. Và bố mẹ lại lập tức thay con quyết định và định hướng con phải nghe theo. Điều này không tốt cho sự phát triển của con. Bởi có rất nhiều người đã thành công khi đi theo con đường sở thích, năng khiếu của mình. Hãy để con bạn tự quyết định theo sở thích và đam mê của chúng. Con sẽ tận hưởng tự do và trở nên tự lập hơn, điều mà tất cả cha mẹ đều muốn cho con.

4 dấu hiệu con được bao bọc quá mức, cùng kiểm tra xem bạn có bao bọc như thế không - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Những đứa trẻ được bao bọc quá mức sẽ phát triển không toàn diện, ảnh hưởng đến cuộc sống của bé sau này: 

Thiếu kỹ năng sống

Luôn cảm thấy bất an

Không dám đối diện thách thức

Thiếu kỹ năng xã hội

Dễ bị trầm cảm hơn

Thiếu tự tin

Dễ bị bắt nạt

Thiếu tính quyết đoán

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