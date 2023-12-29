4 dấu hiệu cho thấy bạn lớn lên với cha mẹ quá khắt khe, ngay cả khi cảm thấy thành công

Tiến sĩ Lindsay C. Gibson, một nhà tâm lý học lâm sàng chuyên về phụ huynh không trưởng thành về mặt cảm xúc, cho biết một số bậc phụ huynh phê phán một cách nghiêm khắc có “tính hoàn mỹ cao và cảm thấy tốt hơn khi họ có thể đạt được hoặc hoàn thành các việc, thường là bằng cách hy sinh sự thoải mái hoặc lòng tự trọng của con cái ”.

Trong khi một số bậc cha mẹ hầu như không thể thừa nhận sự tồn tại của con mình thì một thái cực khác là cha mẹ liên tục soi mói mọi việc con mình làm.

Con cái của họ có thể đạt được thành công về mặt học tập hoặc tài chính khi trưởng thành, nhưng điều đó có thể phải trả giá bằng một cái giá rất lớn về mặt tinh thần. Cô nói: “Họ trở nên rất chỉ trích bản thân, có cảm giác rằng họ không bao giờ đủ tốt”.

Theo Gibson, những bậc cha mẹ này có thể áp dụng lối suy nghĩ trắng đen, coi cuộc sống bị chia rẽ bởi những chiến thắng và thất bại.

Gibson đã chia sẻ một số dấu hiệu cho thấy bạn lớn lên với cha mẹ quá khắt khe, ngay cả khi bạn coi mình là người thành công.

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Bạn phấn đấu đạt đến sự hoàn hảo để cảm thấy xứng đáng

Nếu tình yêu của cha mẹ luôn có điều kiện, Gibson cho biết điều đó có thể khiến một đứa trẻ trưởng thành luôn phấn đấu vì chúng cảm thấy mình chỉ xứng đáng với bất cứ điều gì chúng đã đạt được gần đây.

Gibson nói: “Chúng thực sự thúc đẩy bản thân trở thành kiểu người mà chúng nghĩ rằng cha mẹ chúng có thể ngưỡng mộ và do đó yêu quý”.

Về lâu dài, cô cho biết bạn có thể không ngừng chỉ trích bản thân, khắc phục những sai lầm và tự so sánh bản thân thay vì cảm thấy an tâm khi chỉ là chính mình.

Bạn luôn tự đẩy mình đến tận cùng của sự mệt mỏi

Ngoài việc cần phải hoàn hảo, lớn lên trong môi trường này có thể dạy bạn “luôn đẩy mình điều này điều kia để trở nên ngày một tốt hơn theo những gì bạn nghĩ rằng người khác sẽ ngưỡng mộ”, Gibson nói.

Ví dụ, bạn có thể ngày càng hối hả hơn trong công việc - gây tổn hại đến sức khỏe và hạnh phúc của bạn.

Bạn không đang nghĩ: “'Làm cách nào để khiến công việc này trở nên thú vị? Làm cách nào tôi có thể đặt ra những ranh giới giúp tôi luôn có năng lượng tốt?'”, Gibson nói.

Thay vào đó, công việc trở thành việc làm hài lòng mọi người và làm những gì người khác mong đợi ở bạn, bất kể bạn cảm thấy thế nào về điều đó.

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Bạn không theo đuổi những gì bạn thực sự thích - hoặc thậm chí không biết nó là gì

Theo thời gian, Gibson cho biết chủ nghĩa hoàn hảo bên trong này có thể "trở thành giống như một nguyên tắc sống dẫn đường".

Cô ấy nói, việc theo kịp sẽ trở nên mệt mỏi vì bạn đang thúc đẩy một cá tính.

Gibson nói: “Phần đó của chúng ta, loại hiện diện xã hội mà chúng ta khoác lên mình, phần đó trong chúng ta thực sự không có nguồn năng lượng riêng. Nó giống như một chiếc mặt nạ. Nó không có chiều sâu gì cả”.

Ngoài việc làm tăng nguy cơ kiệt sức, nó còn khiến bạn khó theo đuổi - hoặc thậm chí khó biết - những gì bạn thực sự thấy hào hứng hoặc thú vị, cô nói.

Bạn có thể bị mắc kẹt trong trường y hoặc công ty luật khi bạn ghét từng khoảnh khắc của nó mà không bao giờ cân nhắc đến một nghề nghiệp khác.

Bạn làm ngược lại điều cha mẹ mong muốn nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng

Đôi khi, con cái của những bậc cha mẹ hay chỉ trích có thể chống lại những gì cha mẹ mong muốn ở chúng.

Gibson nói: “Họ có thể hành động sai trái, thậm chí từ chối thử. Họ gần như trở thành đối trọng với kiểu cha mẹ bị thúc đẩy đó, không hề tham vọng, dường như không quan tâm đến thành công hay danh tiếng”.

Mặc dù bề ngoài họ có vẻ tự do hơn, Gibson cho biết họ có thể bị mắc kẹt về mặt cảm xúc bởi vì “họ đang chiến đấu chống lại điều gì đó đến mức họ thực sự không có cơ hội để tìm hiểu bản thân và những gì họ thực sự muốn”. Tất cả những gì họ biết là họ không muốn những gì cha mẹ họ làm.