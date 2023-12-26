Học ngay cách làm bánh hotdog phô mai chà bông, trẻ con cũng thích mà người lớn cũng yêu

Những chiếc bánh hotdog chà bông phô mai thơm nức mũi được bày bán khắp đường phố Việt Nam, hôm nào hãy bắt tay vào làm thử để chiêu đãi cả nhà nhé!
- Cách làm bingsu xôi xoài thơm ngon lạ miệng cả nhà đều mê
- "Ăn gì trong ngày Đông chí?": Làm 5 món mặn vừa bổ dưỡng, thơm ngon lại ấm áp, phù hợp với mọi lứa tuổi
Chị Lam Anh Dao thường xuyên chia sẻ những công thức nấu ăn cho chị em nội trợ tham khảo, từ các món ăn gia đình cho đến đồ ăn vặt. Gần đây nhất, công thức bánh hotdog phô mai chà bông mà chị đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý. Hãy cùng tham khảo và bắt tay làm thử cho cả gia đình nhé!
Nguyên liệu
Phần vỏ bánh
- 2 trứng gà
- 110 gr bột mì
- 80 ml sữa tươi không đường
- 50 gr đường
- 25 ml dầu ăn
- 1/6 muỗng cà phê muối
- 1/3 muỗng cà phê vanilla
Phần nhân
Hotdog + chà bông + phô mai
Cách làm
Bước 1: Hotdog lột vỏ đỏ thái lát không quá dày.
Bước 2: Trứng + đường + vanilla và muối cho vào âu đánh tan, sau đó cho sữa và dầu vào hòa chung. Cuối cùng bột mì vào trộn đều thành một hỗn hợp sánh mịn. Để bột nghỉ 15 phút.
Bước 3: Làm nóng khuôn kẹp bánh mì/ bánh sausage, thoa 1 chút dầu, rồi cho ít bột vào, tiếp đến cho các loại nhân và cuối cùng đổ 1 lớp bột phủ nhân, kẹp bánh nướng... khi đèn đỏ chuyển qua xanh thì mở ra quan sát, bánh vàng đều là bánh đã chín. Lấy bánh ra. Tiếp tục đổ cái khác.
Trình bày
Bánh cho ra dĩa, dùng nóng rất ngon. Bánh này thích hợp làm cho bọn trẻ ăn sáng, uống sữa trước khi đi học.
Chúc các bạn thành công!
Nguồn: FB Lam Anh Đào