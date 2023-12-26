Học ngay cách làm bánh hotdog phô mai chà bông, trẻ con cũng thích mà người lớn cũng yêu

Chăm sóc con 26/12/2023 14:38

Những chiếc bánh hotdog chà bông phô mai thơm nức mũi được bày bán khắp đường phố Việt Nam, hôm nào hãy bắt tay vào làm thử để chiêu đãi cả nhà nhé!

Chị Lam Anh Dao thường xuyên chia sẻ những công thức nấu ăn cho chị em nội trợ tham khảo, từ các món ăn gia đình cho đến đồ ăn vặt. Gần đây nhất, công thức bánh hotdog phô mai chà bông mà chị đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý. Hãy cùng tham khảo và bắt tay làm thử cho cả gia đình nhé!

Học ngay cách làm bánh hotdog phô mai chà bông, trẻ con cũng thích mà người lớn cũng yêu - Ảnh 1
Bánh hotdog phô mai chà bông - Ảnh: FBNV

Nguyên liệu

Phần vỏ bánh 

 

- 2 trứng gà

 

- 110 gr bột mì

 

- 80 ml sữa tươi không đường

 

- 50 gr đường

 

- 25 ml dầu ăn

 

- 1/6 muỗng cà phê muối

 

- 1/3 muỗng cà phê vanilla

 

Phần nhân

 

Hotdog + chà bông + phô mai

Cách làm 

Bước 1: Hotdog lột vỏ đỏ thái lát không quá dày.

 

Bước 2: Trứng + đường + vanilla và muối cho vào âu đánh tan, sau đó cho sữa và dầu vào hòa chung. Cuối cùng bột mì vào trộn đều thành một hỗn hợp sánh mịn. Để bột nghỉ 15 phút.

 

Học ngay cách làm bánh hotdog phô mai chà bông, trẻ con cũng thích mà người lớn cũng yêu - Ảnh 2
 Trứng + đường + vanilla và muối cho vào âu đánh tan - Ảnh: FBNV

 

Học ngay cách làm bánh hotdog phô mai chà bông, trẻ con cũng thích mà người lớn cũng yêu - Ảnh 3

 

Học ngay cách làm bánh hotdog phô mai chà bông, trẻ con cũng thích mà người lớn cũng yêu - Ảnh 4
Cho sữa và dầu vào hòa chung - Ảnh: FBNV

 

Học ngay cách làm bánh hotdog phô mai chà bông, trẻ con cũng thích mà người lớn cũng yêu - Ảnh 5
Cuối cùng bột mì vào trộn đều thành một hỗn hợp sánh mịn - Ảnh: FBNV

 

Bước 3: Làm nóng khuôn kẹp bánh mì/ bánh sausage, thoa 1 chút dầu, rồi cho ít bột vào, tiếp đến cho các loại nhân và cuối cùng đổ 1 lớp bột phủ nhân, kẹp bánh nướng... khi đèn đỏ chuyển qua xanh thì mở ra quan sát, bánh vàng đều là bánh đã chín. Lấy bánh ra. Tiếp tục đổ cái khác.

 

Học ngay cách làm bánh hotdog phô mai chà bông, trẻ con cũng thích mà người lớn cũng yêu - Ảnh 6
Bánh vàng đều đều là bánh đã chín - Ảnh: FBNV

Trình bày

Bánh cho ra dĩa, dùng nóng rất ngon. Bánh này thích hợp làm cho bọn trẻ ăn sáng, uống sữa trước khi đi học.

 

Học ngay cách làm bánh hotdog phô mai chà bông, trẻ con cũng thích mà người lớn cũng yêu - Ảnh 7
Bánh này thích hợp làm cho bọn trẻ ăn sáng - Ảnh: FBNV

 

Chúc các bạn thành công!

 

Nguồn: FB Lam Anh Đào

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