4 bí quyết giúp trẻ vui vẻ làm việc nhà các bậc phụ huynh nên biết

Hoặc cách khác là hãy tạo cho trẻ sự bất ngờ. Nếu nhà bạn có hai hoặc ba đứa con thì tại sao không tạo những chiếc thẻ bằng giấy trên đó có ghi các công việc nhà khác nhau để trẻ bốc thăm và tự chọn lấy công việc nhà sẽ làm. Thậm chí, bạn có thể tạo cả một chiếc thẻ may mắn trên đó có ghi “Hôm nay là ngày nghỉ của con”.

Bạn hãy cho con được lựa chọn việc nhà chúng muốn làm, hỏi và lắng nghe ý kiến xem trẻ thích làm việc nhà nào nhất. Bạn có thể hỏi: “Con thích làm công việc nhà nào? Con muốn dọn bàn ăn hay cho bát đĩa vào máy rửa bát?” Bằng cách này, trẻ sẽ thấy rằng mình được chọn làm việc nhà chứ không phải bị ép buộc. Nhưng hãy nhớ, bố mẹ vẫn có quyền quyết định cuối cùng và có thể giao việc nhà dù trẻ không muốn làm.

Điều này sẽ khiến trẻ thấy rằng mình được lựa chọn làm việc nhà mà chúng muốn và còn thích thú hơn khi nhìn thấy anh/chị/em của mình làm việc nhà trong khi mình được nghỉ một ngày. Cách làm này sẽ mang lại nhiều niềm vui và sự phấn khích cho trẻ dù phải làm việc nhà giúp bố mẹ.

Khuyến khích, động viên là một cách tuyệt vời để khiến trẻ vui vẻ và chịu đựng những thử thách hoặc những việc mình không muốn như phải làm việc nhà. Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể lập ra một hệ thống khen thưởng khi trẻ làm tốt các công việc nhà, ví dụ như mỗi khi trẻ hoàn thành tốt một công việc thì sẽ được đánh giá tương đương với một ngôi sao.Và khi trẻ đạt được 10 ngôi sao thì bố mẹ có thể thưởng cho chúng bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như cho trẻ đi xem phim hay đưa đi ăn kem.

Khuyến khích, động viên là một cách tuyệt vời để khiến trẻ vui vẻ và chịu đựng những thử thách hoặc những việc mình không muốn như phải làm việc nhà. Trẻ sẽ học được rằng, trong cuộc sống có thể mình không thích tất cả những thứ phải làm nhưng nếu kiên trì thì cuối ngày sẽ có phần thưởng xứng đáng.

2. Giao việc nhà phù hợp với độ tuổi của trẻ

Với trẻ nhỏ 3 – 4 tuổi có thể giao việc nhà cho con, chẳng hạn như tự cất quần áo của mình, vứt khăn giấy hay lau bàn sau bữa ăn, tắt đèn trước khi đi ngủ Ảnh minh họa: Internet

Với trẻ nhỏ 3 – 4 tuổi có thể giao việc nhà cho con, chẳng hạn như tự cất quần áo của mình, vứt khăn giấy hay lau bàn sau bữa ăn, tắt đèn trước khi đi ngủ. Bố mẹ nên nhớ rằng mục tiêu giao việc nhà là để xây dựng thói quen, tính trách nhiệm cho trẻ chứ không phải yêu cầu trẻ phải lau bàn sạch sẽ, gấp quần áo gọn gàng vì trẻ còn nhỏ và mới làm việc nhà.

Khi trẻ lớn hơn thì có thể nhờ trẻ làm nhiều việc hơn. Đó là những công việc mất nhiều thời gian hơn một chút, đòi hỏi nhiều nỗ lực và phức tạp hơn như sắp xếp, dọn dẹp bàn ăn; phân loại hoặc gấp quần áo, rửa bát, quét nhà hoặc đổ rác.

3. Phân công công việc cho từng thành viên

Ba mẹ nên giao việc nhà cho mọi thành viên trong gia đình. Để giảm bớt sự phản kháng hãy nói với tất cả mọi người đều phải tham gia làm việc nhà. Ảnh minh họa: Internet

Ba mẹ nên giao việc nhà cho mọi thành viên trong gia đình. Để giảm bớt sự phản kháng hãy nói với tất cả mọi người đều phải tham gia làm việc nhà. Điều đó giúp trẻ thấy được những người khác đều phải làm việc nhà thì mình phải làm.

Mọi người trong gia đình cùng làm việc nhà giúp trẻ cảm thấy vui hơn và thêm gắn kết tình yêu thương. Giúp trẻ cảm nhận được tình cảm thân thiết. Mọi người cùng nhau kể chuyện, tâm sự để gia đình tình cảm gắn bó hơn.

4. Lên kế hoạch cho các công việc

Cách lên kế hoạch cho công việc vừa giúp con có thể biết được công việc cần làm, vừa tạo thói quen tốt, để cứ đến giờ là các con tự giác làm mọi việc mà không cần phải nhắc nhở. Ảnh minh họa: Internet

Lên kế hoạch sắp xếp thời gian biểu hợp lí để con có thể dễ nhớ là mình cần phải làm những gì trong ngày, trong tuần và trong tháng… Cách lên kế hoạch cho công việc vừa giúp con có thể biết được công việc cần làm, vừa tạo thói quen tốt, để cứ đến giờ là các con tự giác làm mọi việc mà không cần phải nhắc nhở. Vì khi trẻ còn bé, việc học và việc thực hiện công việc nhà có thể chia đôi thời gian như nhau, nhưng khi trẻ lớn dần và phải tập trung vào nhiều mối quan tâm khác thì việc nhà sẽ chỉ còn là một phần nhỏ. Lúc đó, nếu trẻ đã có thói quen tốt và thời gian biểu sắp xếp hợp lí cho mọi thứ thì việc nhà sẽ không bị bỏ qua.