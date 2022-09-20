Mua mèo cho con để bớt "ghiền" tivi, người mẹ “khóc thét” khi tận mắt nhìn thấy kết quả

Biết rằng thói quen này không tốt cho sức khỏe nên một người mẹ đã mua chú mèo về bầu bạn cùng con trai. Chị mong muốn cậu bé nhà mình bớt ghiền điện thoại, tivi.

Tivi, ipad, điện thoại… giúp trẻ vui vẻ lúc ăn nhưng về sau lại khiến ba mẹ đau đầu. Đây là tình trạng thường gặp trong các gia đình có trẻ nhỏ. Một số bà mẹ khi thấy con không ăn thường lựa chọn cách cho trẻ vừa xem vừa ăn để sớm xong bữa.

Sau quá trình thử nghiệm, người mẹ này đã chia sẻ bức ảnh có cái kết “tức…cười” mà cô chụp được từ camera giám sát. Lúc này, cậu con trai đang ngoan ngoãn nằm trên giường, cạnh “người bạn bốn chân” và cùng nhau…xem tivi.

“Chúng tôi đã mang một con mèo đến sống với tụi trẻ của mình để chúng không không suốt ngày dán mắt vào tivi. Tôi hy vọng thằng nhỏ sẽ chạy nhảy chơi đùa với con mèo, nhưng đây là những gì diễn ra thực tế. Tôi đã làm sai ở đâu chứ?”, người mẹ bày tỏ trong nỗi bất lực lẫn không nhịn được cười.

Vậy là, sau bao nhiêu công sức suy tính để con “cai” tivi, nỗi lo chưa dứt thì người mẹ phải lo thêm cho bạn mèo. Hơn nữa, từ nay cậu bé đã có thêm một người bạn cùng ăn, cùng ngủ và cùng xem tivi.

Bài đăng ngay sau đó đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội với hơn 26 nghìn lượt tương tác và 16 nghìn lượt chia sẻ. Rất nhiều người đã giải đáp thắc mắc cho chủ bài viết về cái sai tai hại mà cô mắc phải.



Một số dân mạng hài hước chia sẻ những khoảnh khắc thú vị của thú cưng - Ảnh: 2Sao

Ngoài ra, họ còn tận tình chia sẻ sự đồng cảm và lời khuyên dành cho người mẹ sau câu chuyện:

“Mèo là động vật rất lười. Vậy mà bà chị lại dùng mèo để giải quyết sự lười biếng của con người. Nhìn tụi nhỏ kìa, buồn cười ghê”,

“Đây không phải là cậu bé bắt mèo xem tivi, mà là con mèo rủ xem tivi cùng. Dù rất thông cảm với người mẹ nhưng nhìn hình ảnh này vẫn thấy đáng yêu quá”, một vài người để lại bình luận.

Trên VnExpress, Tiến sĩ - bác sĩ Lã Thị Bưởi, trưởng phòng khám Tuna (phố Vọng, Hà Nội) khuyến cáo cha mẹ không nên coi việc cho con xem clip khi ăn như một phương tiện, một công cụ kích thích trẻ ăn.

Muốn bé ăn, mẹ nên vừa cho ăn vừa phải nựng, nói chuyện với trẻ như kiểu: "Con nói A nào" hay "Mồm cá trê nào”... Như thế giúp cho sự phát triển ngôn ngữ của con, trẻ lại có thể cảm nhận được sự yêu thương của mẹ. Có thể sắp xếp cho trẻ một chỗ ngồi ăn cố đình, người cho ăn ngồi đối diện với trẻ để trẻ có thể giao tiếp bằng mắt, bằng lời.