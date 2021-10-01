3 nguyên tắc giúp mẹ bầu ăn bao nhiêu cũng chỉ vào con chứ không bao giờ vào mẹ

Để không rơi vào trường hợp này, mẹ hãy áp dụng ngay 3 nguyên tắc giúp con hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn trong thức ăn, mà mẹ vẫn giữ được dáng trong khoảng thời gian bầu bì và sau sinh.

Có nhiều trường hợp mẹ bầu ăn bao nhiêu cũng chỉ vào mẹ chứ không vào con, nên kết quả là con thì thiếu ký, mà mẹ thì ngày càng tròn trịa.

Bắt đầu từ tháng thứ 3 trở đi mẹ nên uống thêm sắt, canxi và vitamin... Ảnh minh họa

Ở giai đoạn đầu mang thai mặc dù không cần quá nhiều năng lượng, tuy nhiên mẹ vẫn phải cung cấp đủ chất đạm và các loại vi chất thiết yếu như: Axit folic giúp giảm khuyết tật thần kinh ở trẻ nhỏ, trứng, sữa, ngũ cốc nguyên cám và các loại rau xanh đậm màu như bina, súp lơ xanh...giúp cho mẹ khỏe mạnh và sự phát triển toàn diện của thai nhi.

Từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 6 em bé trong bụng mẹ đã hình thành tất cả các bộ phận trên cơ thể, đây là khoảng thời gian quan trọng để bé phát triển các cơ quan như: thị giác, thính giác và xúc giác.

Để tốt cho con thì trong giai đoạn này mẹ nên cho bé cùng thưởng thức những loại thức ăn giàu chất canxi và sắt, viên uống vitamin bổ sung và sữa dành cho bà bầu và đa dạng hóa nguồn thức ăn.

Tuy nhiên có một lưu ý là thời kì này, mẹ nên hạn chế ăn các loại thực phẩm có chứa quá nhiều tinh bột và chất ngọt dễ gây béo.

Giai đoạn 3 tháng cuối của thai kỳ

Từ tháng thứ 6 trở đi, mẹ nên tăng cường uống sữa không quá ngọt và nước trái cây... Ảnh minh họa

Từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 9 thì thai nhi trong bụng mẹ sẽ phát triển về phần da thịt. Giai đoạn này em bé sẽ tăng cân rất nhanh chóng, thế nên mẹ hãy bắt đầu bổ sung nhiều tinh bột và uống sữa.

Mỗi ngày mẹ có thể ăn từ 2 - 3 chén cơm/ngày và từ 2 - 3 ly sữa, thêm vào đó mẹ nhớ uống tối thiểu nhất là 2 lít nước, có thể là nước trái cây nếu có điều kiện và ăn thêm trái cây để tránh bị phù, nề tay, chân, mặt.

Và kết hợp cùng chế độ ăn: vào con không vào mẹ - Ảnh minh họa

Ngoài duy trì những quy tắc ăn uống khoa học như ở trên, thì mẹ còn có thể lưu ý một số nguyên tắc ăn uống bổ sung dưới đây:

Chia bữa ăn thành 3 bữa chính và 3 bữa phụ trong một ngày

Một nguyên tắc ăn vào con không vào mẹ chính là mẹ đừng ăn nhiều một lúc, mà nên chia khẩu phần ăn ra thành nhiều bữa trong một ngày, ăn 3 bữa chính và 3 bữa phụ trong một ngày: bữa sáng, bữa phụ sáng, bữa trưa, bữa phụ chiều, bữa tối, bữa phụ đêm.

Cách ăn này sẽ giúp mẹ cung cấp đủ dưỡng chất cho thai nhi, kiểm soát những cơn nghén và tình trạng cân nặng trong những tháng tiếp theo.

Tăng cường ăn rau củ quả

Các nhóm dinh dưỡng hợp lý của mẹ trong mỗi khẩu phần ăn được chia như sau: 25% protein, 25% tinh bột, 50% rau củ.

Rau xanh không chỉ đóng vai trò bổ sung chất xơ cho cơ thể mẹ và bé, mà còn giúp mẹ tránh được chứng táo bón, đầy bụng và khó tiêu.

Uống đủ nước

Bổ sung lượng nước đầy đủ cho cơ thể sẽ giúp mẹ bầu tránh được tình trạng: đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, chuột rút và nguy cơ sinh non.

Ăn uống đa dạng và nhớ bổ sung vitamin cần thiết cho cả mẹ và con

Việc ăn uống đa dạng sẽ giúp mẹ không bị thiếu chất nọ, thừa chất kia, cũng như khi bổ sung thêm lượng vitamin cần thiết trước và trong thời gian mang thai giúp đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng của mẹ mà không cần phải ăn quá nhiều.