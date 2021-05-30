'Siêu phẩm tạp chí đàn ông' Kim Woo Hyun sở hữu thân hình 'phổng phao', eo 'bánh mì' phá vỡ mọi định kiến lạc hậu về cái đẹp

Dù vòng eo chưa đủ "gọn" như bao cô nàng khác, nhưng Kim Woo Hyun vẫn thu hút đối phương nhờ thân hình "bốc lửa" cùng phong cách ăn mặc khoe đường cong cơ thể tối đa của mình.

Maxim phiên bản Hàn Quốc là một trong những tạp chí đàn ông nổi tiếng và được yêu thích nhất tại quốc gia này. Mỗi năm, tạp chí dành cho đàn ông này thường mở ra các cuộc thi tuyển chọn nhằm tìm kiếm những gương mặt người mẫu mới. Tuy người mẫu đại diện mới ngày càng được "chiêu mộ" nhiều nhưng Kim Woo Hyun vẫn là một trong những cái tên nổi bật nhất trong làng mẫu tạp chí này. Kim Woo Hyun sinh năm 1992, hiện là người mẫu thời trang, MC trực tuyến và là gương mặt đại diện của nhiều trò chơi online có tiếng tại Hàn Quốc. Cô nàng "đa-zi-năng" này không chỉ sở hữu một khuôn mặt nhỏ nhắn với đường nét hài hòa, mà còn có một vóc dáng vô cùng đẫy đà và nở nang.

So với các người mẫu khác cũng như tiêu chuẩn người mẫu thông thường, chiều cao của người đẹp khá khiêm tốn với 1m65. Nhưng bù lại, cô nàng nổi bật với vòng một cực "khủng", vòng ba căng tròn khiến nhiều người "lác mắt". Dạo gần đây, người hâm mộ đã phát hiện sự thay đổi nhỏ khi theo dõi trang cá nhân của cô, vòng eo của cô nàng có phần "phì nhiêu". Mặc dù vậy, người đẹp vẫn được khen ngợi là gợi cảm với đường cong cơ thể “phồn thực”. Kim Woo Hyun vẫn là một trong những cái tên nổi bật nhất trong làng mẫu tạp chí này - Ảnh IGNV Cô nàng tài năng này không chỉ sở hữu một khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét gương mặt hài hòa, mà còn có một vóc dáng vô cùng đẫy đà và nở nang - Ảnh IGNV Người đẹp 9X thường xuyên đăng tải những bức ảnh 'kiệm vải' trên trang cá nhân - Ảnh IGNV Để có được vóng dáng đáng nể này, người đẹp xứ kim chi đã không ngừng trải nghiệm nhiều bộ môn như gym, pilates, bơi,... Song song đó, cô nàng còn kết hợp với một chế độ ăn uống hợp lý, ép cân để giữ dáng.

Cô nàng hay đăng tải những bức ảnh bikini 'nóng bỏng' bên hồ bơi - Ảnh IGNV Những bộ áo tắm giúp khoe tối đa những đường cong cơ thể 'mướt mắt' của người đẹp - Ảnh IGNV Hiện tại, ngoài công viêc là một người mẫu, Kim Woo Hyun còn mở cho mình một kênh Youtube riêng. Tại đó, cô nàng có thể chia sẻ những Vlog hàng ngày như đi mua sắm, tập gym, du lịch,... Chính vì người đẹp 9X này luôn thể hiện sự giản dị và gần gũi của mình đối với người hâm mộ nên cô nàng vẫn luôn được yêu quý và quan tâm.

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