Sau một thời gian im lặng trên mạng xã hội, "Hot girl siêu vòng 1" Mon 2K lần nữa tái xuất, vẫn là gu khoe thân "bốc lửa" như ngày nào

"Hot girl ngực khủng" Mon 2K tắt chế độ ở ẩn, đăng tải trên trang cá nhân hàng loạt ảnh khoe thân khiến người xem “căng thẳng”.

Mon 2K tên thật là Trần Ngọc Ánh, sinh năm 1994 là một trong những hot girl “thị phi” nhất mạng xã hội. "Hot girl ngực khủng" này là bạn thân với cô bạn tai tiếng không kém là Ngân 98 là cặp bạn thân mỗi lần xuất hiện đều mang đến cho CĐM cảm giác sốc vì những màn khoe thân lõa lồ khó chấp nhận. Ảnh sưu tầm: Internet Thời gian qua, hiện tượng mạng Mon 2K ít xuất hiện trên truyền thông, tuy nhiên cô vẫn tiếp tục đi theo phong cách thời trang táo bạo.



Mon 2K khoe vòng eo săn chắc cùng với vòng một đầy đặn. Ảnh sưu tầm: Internet Mon 2K khoe vòng eo săn chắc cùng vòng một đẫy đầu với chiếc áo tràn ngập tủ đồ của cô nàng là chiếc áo cúp ngực nhỏ nhắn. Ảnh sưu tầm: Internet Hết gây xôn xao với câu chuyện về diễn viên Đoàn Minh Tài, trong chương trình "Lựa chọn của trái tim" Mon 2k lại làm khán giả phát sốt vì sự xuất hiện của mình. Ở cuối chương trình, Mon 2K đối diện với chàng ảo thuật gia 24 tuổi Trần Nguyên và trao cho anh một nụ hôn táo bạo. Không ít khán giả cho rằng kiểu hôn ngấu nghiến này khá phản cảm. Ảnh sưu tầm: Internet Trước đây Mon 2K thường đăng tải những hình ảnh lộng lẫy, sang chảnh lên mạng xã hội bao nhiêu thì đến lúc lên trong truyền thì lại khiến khán giả thất vọng. Trên truyền hình, hot girl này lại lộ mặt cứng đờ như thể nạn nhân của phẫu thuật thẩm mỹ, cô nàng còn khiến khán giả bật ngờ vì vẻ ngoài chẳng có điểm gì giống với trên Facebook.

Ảnh sưu tầm: Internet Ảnh sưu tầm: Internet Không cần phải nói nhiều, các khán giả ở trường quay đều bất ngờ trước diện mạo kém sắc của hot girl thị phi Mon 2K sau khi tháo mặt nạ. Cư dân mạng nhìn vào hai sự khác biệt này mà suy đoán nguyên nhân khiến Mon 2k lộ mặt cứng đờ như thể nạn nhân của phẫu thuật thẩm mỹ. Phong cách của Mon 2k là môi tều oversized cộng thêm chiếc mũi cao. Tuy nhiên việc dụng chạm "dao kéo" nhiều lần lần khiến tổng thể khuôn mặt trông mất cân đối là điều dĩ nhiên. Ảnh sưu tầm: Internet Thêm vào đó khi lên sóng truyền hình, hot girl này là mất đi sư hỗ của của các loại app chỉnh ảnh và filter làm thon mặt. Do đó mà luôn mặt Mon 2k bị lộ rõ vẻ thô cứng hơn rất nhiều.

Ảnh sưu tầm: Internet Sự thật chứng minh dù là con trai hay con gái thì photoshop cũng cực kì quan trọng trong khoản giúp mình xinh đẹp hơn, minh chứng rõ ràng nhất đó là Mon 2K. Ảnh sưu tầm: Internet Vào thời điểm đó, những hình ảnh Mon 2K trên truyền hình và ảnh tự đăng khi được đặt lên bàn cân so sánh đã nhận về rất nhiều sự quan tâm. Người cho rằng hot girl là fan trung thành của photoshop, một số thì nghĩ gương khuôn mặt ngày càng khác lạ của Mon 2K là do hậu quả của việc lạm dụng dao kéo. Trước đó, cô nàng cũng từng thừa nhận sang sửa gương mặt và công khai chuyện nâng ngực. Nhiều người cho rằng Mon 2K đã lạm dụng dao kéo nhiều quá dẫn tới biến chứng sưng phù, cũng có dân mạng để lại lời khuyên "bớt dùng filter" dành cho gái xinh này.

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