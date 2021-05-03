Nữ streamer kiếm hơn 2 tỷ/tháng khi để người lạ ‘đụng chạm’ cơ thể trên sóng livestream, mặc kệ dân mạng ‘ném đá’

Hành động của nữ streamer nhận cơn sóng chỉ trích dữ dội của cư dân mạng, nhưng cô lại không mấy để tâm.

Trong thời đại của mạng xã hội, nghề livestream là một trong những nghề hot hái ra tiền. Tuy nhiên, không phải streamer nào cũng kiếm tiền một cách lành mạnh trên nền tảng này, một số người còn cố ý làm những việc lố lăng trên sóng livestream. Tuy nhận lại không ít “gạch đá” từ cộng đồng mạng nhưng họ cũng không mấy quan tâm. Mới đây, Yan Gatita – nữ streamer người Malaysia, là một streamer xinh đẹp sở hữu thân hình nóng bỏng cùng phong cách gợi cảm táo bạo, đã gây ra nhiều tranh cãi trái chiều khi kiếm tiền bằng hành động không thể nào phản cảm hơn.

Yan Gatita là một streamer xinh đẹp với phong cách táo bạo - Ảnh: IG Cô nàng thường có những màn khoe thân như 'đốt mắt' người xem - Ảnh: IG Trên trang cá nhân đang có tới gần 3 triệu lượt theo dõi của mình, Yan Gatita đã công bố một đoạn video gây sốc. Cụ thể, Yan Gatita đã chia sẻ những hình ảnh mà bản thân cô nàng chấp nhận cầm tiền từ phía một người đàn ông lạ mặt, đổi lại là người đàn ông kia được phép thoải mái làm một số hành động đụng chạm vô cùng nhạy cảm, thậm chí còn cởi cả áo của cô nàng sau đó. Phân cảnh gây phản cảm của cô nàng khi livestream - Ảnh: Internet Thậm chí cô nàng còn không ngại công khai thoát y để nhận tiền - Ảnh: Internet Dân mạng đều biết Yan Gatita là cô nàng táo bạo, nhưng làm đến mức phản cảm như lần này của cô nàng đã khiến cô đối mặt với một làn sóng chỉ trích dữ dội, “ném đá” kịch liệt từ cộng đồng mạng. Ngay cả các fan hâm mộ của cô cũng ngán ngẩm và đang lên kế hoạch tẩy chay. Mọi người cho rằng video này đã khiến cho nữ streamer tự hạ thấp giá trị của bản thân đi rất nhiều. Một số ý kiến còn khuyên cô nàng đừng làm streamer nữa mà nên đi đóng phim 18+ thì có lẽ sẽ phù hợp hơn.

Dù bị chỉ trích nặng nề, Yan Gatita cũng chẳng mấy quan tâm - Ảnh: IG Hành động lố lăng của Yan Gatita khiến fan cho rằng cô nên đóng phim 18+ - Ảnh: IG Nhưng trước khi làm việc này thì hẳn Yan Gatita cũng lường trước được sự việc mình sẽ bị công kích sau đó. Cô nàng chẳng những tỏ ra điềm tĩnh, không hề lúng túng, Yan Gatita còn hào hứng cho biết công việc này có thể giúp cô kiếm được số tiền rất lớn, khoảng hơn 2,3 tỷ VND mỗi tháng, con số lớn hơn công việc streamer nhiều lần. Việc các nữ streamer hớ hênh để lộ các điểm nhạy cảm trên cơ thể không ít lần khiến dân mạng ngán ngẩm và kịch liệt chỉ trích. Nếu trước đây là các cô nàng gặp “tai nạn” ngoài ý muốn rồi vô tình để “lộ hàng”, thì bây giờ việc “để lộ” không còn là vô tình nữa mà là cố ý để tạo điểm nhấn cho màn livestream của mình.

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