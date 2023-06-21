Nữ chính 'Nhật kí Vàng Anh' bất ngờ rẽ hướng trở thành BTV, giờ còn là Thượng úy Công an: Nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 37

Nhịp sống trẻ 21/06/2023 10:41

Xuất thân là diễn viên tay ngang rẽ hướng sang truyền hình, nghề báo với “Vàng Anh” Minh Hương là cái duyên. Cô luôn ý thức được mình vừa là người dẫn chương trình vừa là sĩ quan Công an.

Từ sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Minh Hương hướng sang đóng phim và nổi tiếng khi vào vai chính seri phim Nhật ký Vàng Anh (phần một). Nữ diễn viên sinh năm 1986 còn ghi ấn tượng khi góp mặt trong một số bộ phim khác như Zippo, Mù tạt và em, Lời ru mùa đông, Tình yêu không hẹn trước… và bất ngờ rẽ sang trở thành MC/BTV truyền hình.

Nữ chính 'Nhật kí Vàng Anh' bất ngờ rẽ hướng trở thành BTV, giờ còn là Thượng úy Công an: Nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 37 - Ảnh 1
Từ sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Minh Hương hướng sang đóng phim và nổi tiếng khi vào vai chính seri phim Nhật ký Vàng Anh
Nữ chính 'Nhật kí Vàng Anh' bất ngờ rẽ hướng trở thành BTV, giờ còn là Thượng úy Công an: Nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 37 - Ảnh 2
Minh Hương bất ngờ rẽ sang trở thành MC/BTV truyền hình.

Hiện Minh Hương là MC, BTV của kênh truyền hình ANTV. Cô cho rằng nghề chọn người, ngã rẽ đưa cô đến với nghề báo và đứng trong hàng ngũ của lực lượng Công an nhân dân (CAND). 

Nữ chính 'Nhật kí Vàng Anh' bất ngờ rẽ hướng trở thành BTV, giờ còn là Thượng úy Công an: Nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 37 - Ảnh 3
Minh Hương đang công tác tại kênh truyền hình ANTV với vai trò MC, Biên tập viên 

Vừa làm một BTV, nhà báo lại mang trên mình chức vụ của một sĩ quan Công an, Minh Hương khiến nhiều người không khỏi thắc mắc làm sao cô có thể cân bằng được mọi thứ như thế! Để giải đáp cho điều này, Minh Hương cho biết đã làm nghề báo, đặc biệt là báo hình sẽ phải rất bận rộn vì mọi người phải sản xuất phóng sự, tin tức, chương trình sự kiện để phục vụ cho các bản tin trong ngày.

Minh Hương trong vai trò BTV/MC có đặc thù riêng, lịch biên tập và dẫn chương trình đã được lên kế hoạch trước từ đầu tuần, theo ca kíp nên cô chủ động được thời gian dành cho gia đình. Bên cạnh đó, Minh Hương cảm thấy may mắn khi nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ từ gia đình nên mọi việc luôn được sắp xếp phù hợp.

Nữ chính 'Nhật kí Vàng Anh' bất ngờ rẽ hướng trở thành BTV, giờ còn là Thượng úy Công an: Nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 37 - Ảnh 4
Minh Hương được bổ nhiệm trở thành Thượng úy Công an sau 17 năm cống hiến

Ngoài ra, Minh Hương chia sẻ làm việc ở Cục Truyền thông CAND, kênh truyền hình ANTV là điều may mắn nhất với cô. Chính ANTV là môi trường để Minh Hương rèn luyện, trưởng thành, được lan tỏa những điều ý nghĩa cho cộng đồng. Có những lúc cô mệt mỏi vì áp lực công việc, tuy nhiên nản lòng thì cô chưa bao giờ nghĩ đến. 

Nữ chính 'Nhật kí Vàng Anh' bất ngờ rẽ hướng trở thành BTV, giờ còn là Thượng úy Công an: Nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 37 - Ảnh 5
Có những lúc cô mệt mỏi vì áp lực công việc, tuy nhiên nản lòng thì cô chưa bao giờ nghĩ đến

Minh Hương cũng cho biết cô người đã mang đến nguồn cảm hứng cho cô chính là Trung tướng, nhà văn Hữu Ước. Minh Hương kể rằng khi cô mới về Truyền hình CAND, Trung tướng, nhà văn Hữu Ước là Tổng biên tập. Ông đã tin tưởng và cho cô cơ hội để thử sức với vai trò BTV/MC truyền hình.

Minh Hương học được nhiều điều về nghề từ phong cách, bản lĩnh và sự quyết liệt trong nghề báo của Trung tướng, nhà văn Hữu Ước. Sự gần gũi, thân thiện của người thủ trưởng có tâm và có tầm, luôn chỉ bảo, chia sẻ cho cô và các đồng nghiệp những kinh nghiệm quý giá

Nữ chính 'Nhật kí Vàng Anh' bất ngờ rẽ hướng trở thành BTV, giờ còn là Thượng úy Công an: Nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 37 - Ảnh 6
Minh Hương cũng cho biết cô người đã mang đến nguồn cảm hứng cho cô chính là Trung tướng, nhà văn Nguyễn Hữu Ước.

Bên cạnh đó, Minh Hương ngưỡng mộ các cây đa, cây đề trong làng báo như chú Lại Văn Sâm, chị Tạ Bích Loan, anh Quang Minh và anh Tuấn Anh. Minh Hương thường xem chương trình của đàn anh, đàn chị sản xuất và dẫn để có thêm những kinh nghiệm cho công việc của mình.

Nữ chính 'Nhật kí Vàng Anh' bất ngờ rẽ hướng trở thành BTV, giờ còn là Thượng úy Công an: Nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 37 - Ảnh 7
Bên cạnh đó, Minh Hương ngưỡng mộ các cây đa, cây đề trong làng báo như chú Lại Văn Sâm, chị Tạ Bích Loan, anh Quang Minh và anh Tuấn Anh.

Minh Hương đăng ký hiến tạng sau khi qua đời, cô muốn giúp đỡ cho những người kém may mắn. Đồng thời, Minh Hương quyết tâm thay đổi góc nhìn của mọi người về hiến tạng. Thành công, xinh đẹp Minh Hương quyết định làm những điều ý nghĩa và cần thiết cho xã hội, đây được xem là một lời cảm ơn cuộc đời đã luôn chiếu cố cô. Minh Hương cảm thấy cho đi là hạnh phúc, nếu có thể cho đi bao nhiêu để mang lại sự sống cho nhiều người thì cô luôn sẵn sàng.

Nữ chính 'Nhật kí Vàng Anh' bất ngờ rẽ hướng trở thành BTV, giờ còn là Thượng úy Công an: Nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 37 - Ảnh 8
Minh Hương đăng ký hiến tạng sau khi qua đời, cô muốn giúp đỡ cho những người kém may mắn

Ở tuổi 37, Minh Hương có cuộc sống hạnh phúc êm đềm bên chồng doanh nhân đã hơn 10 năm. Cả hai có cho nhau ''trái ngọt'' là 2 con (1 trai, 1 gái). Cô đang sống trong căn hộ chung cư cao cấp mới mua và nhận được nhiều lời chúc mừng của mọi người. 

Nữ chính 'Nhật kí Vàng Anh' bất ngờ rẽ hướng trở thành BTV, giờ còn là Thượng úy Công an: Nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 37 - Ảnh 9
Minh Hương có cuộc tình đẹp bên ông xã doanh nhân hơn 10 và 2 con thông minh xinh đẹp 
Nữ chính 'Nhật kí Vàng Anh' bất ngờ rẽ hướng trở thành BTV, giờ còn là Thượng úy Công an: Nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 37 - Ảnh 10
Nữ chính 'Nhật kí Vàng Anh' bất ngờ rẽ hướng trở thành BTV, giờ còn là Thượng úy Công an: Nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 37 - Ảnh 11
Minh Hương còn sở hữ cho mình xế hộp ''khủng'' khiến nhiều người ngưỡng mộ 

Minh Hương khiêm tốn nói rằng căn hộ của gia đình cô nhỏ nhưng thực chất, căn hộ này rộng 120 m2. Vì gia đình có 2 con nên cô mua luôn 2 căn chung cư cao cấp đập thông để có nhiều không gian sinh hoạt cho các con. Được biết, bên dưới khu chung cư này có rất nhiều tiện ích phù hợp với trẻ em. Đó cũng chính là lý do cô rất yêu thích tổ ấm mới của mình. 

Nữ chính 'Nhật kí Vàng Anh' bất ngờ rẽ hướng trở thành BTV, giờ còn là Thượng úy Công an: Nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 37 - Ảnh 12
Mái ấm khang trang, ấm cúng của gia Minh Hương 
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Từ khóa:   nhà báo Minh Hương Biên tập viên

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