VĐV Đỗ Kim Phúc hiện thực hóa giấc mơ khi gặp được danh thủ nổi tiếng Cristiano Ronaldo

Hơn 15 năm theo đuổi tâng bóng nghệ thuật, Đỗ Kim Phúc là một trong những người đặt nền móng cho bộ môn này tại Việt Nam. Từng là quán quân giải bóng nghệ thuật châu Á, anh đã truyền cảm hứng cho không ít bạn trẻ theo đuổi bộ môn này khi trở thành huấn luyện viên.

Đỗ Kim Phúc (1989) sinh ra và lập nghiệp tại chính mảnh đất thủ đô Hà Nội. Anh hiện là một vận động viên tâng bóng nghệ thuật chuyên nghiệp.

Cách đây ít ngày, VĐV tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc thông báo sẽ đến đại sứ quán Ả Rập để nhận vé thông hành sang Al Nassr gặp Ronaldo. Đây không chỉ là giấc mơ của riêng anh mà còn là mong ước cả đời của đa số người hâm mộ bóng đá.

Trong suốt những năm cống hiến Đỗ Kim Phúc đạt được nhiều thành tích trong nước lẫn quốc tế như: Giải nhất Giải bóng đá nghệ thuật Hà Nội năm 2009, giải nhất cuộc thi sáng tạo cấp quốc tế năm 2010, Top 8 Giải vô địch thế giới tại Dubai năm 2011, giải nhất cuộc thi Bóng đá nghệ thuật toàn Châu Á năm 2013.

Đỗ Kim Phúc gặp gỡ danh thủ Bồ Đào Nha

Anh trò chuyện thân thiết cùng Cristiano Ronaldo

Đến mới đây, vào sáng ngày 8/6, hot TikToker 2,8 triệu followers gây chấn động cõi mạng khi tung loạt ảnh chụp cùng ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha, đi kèm là dòng trạng thái bày tỏ niềm vui sướng: "Vậy là giấc mơ đã thành sự thật, Phúc làm được rồi cả nhà ơi". Không chỉ được Ronaldo ký tặng, Đỗ Kim Phúc còn có cơ hội trò chuyện với thần tượng của mình.

Nhiều netizen tỏ ra vô tùng ghen tị, song cũng không quên gửi lời chúc mừng đến nam vận động viên. Bài viết của Đỗ Kim Phúc sau hơn 2 giờ đăng tải đã thu về hơn 90 nghìn lượt yêu thích cùng hàng nghìn bình luận.

Đỗ Kim Phúc chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội khiến người hâm mộ phấn khích

Ngoài Cristiano Ronaldo, trước đó Đỗ Kim Phúc còn có cơ hội gặp được nhưng danh thủ nổi tiếng khác như Neymar Jr, Park Ji Sung, cả hai cầu thủ đều rất nổi tiếng tài giỏi trong giới bóng đá.

Đỗ Kim Phúc còn có dịp chụp hình chung với danh thủ người Brazil là Neymar Jr.

Chưa dừng lại ở đóm Kim Phúc là một trong những số ít vận động viên Việt Nam được nhận lời mời sang Pháp theo dõi trận đấu giữa Paris Saint-Germain với Bayern Munich tại vòng 1/8 Champions League vào ngày 15/2 vừa qua.

Đỗ Kim Phúc được mời sang Pháp theo dõi trận đấu giữa Paris Saint-Germain với Bayern Munich

Tại đây, Kim Phúc may mắn được tham dự giao lưu với các ngôi sao bóng đá thế giới của Paris Saint – Germain. Sau hành trình tại sân Công viên các Hoàng tử, anh tiếp tục tới Pau FC để cổ vũ cho tiền vệ Quang Hải ở giải Ligue 2. Ngoài ra, Phúc còn thăm CLB Dortmund và tham gia nhiều hoạt động bóng đá thú vị tại châu Âu.

Kim Phúc may mắn được tham dự giao lưu với các ngôi sao bóng đá thế giới của Paris Saint – Germain

Nhờ sự nỗ lực, anh chàng không chỉ có những thành công ở bộ môn bóng đá nghệ thuật, mà còn là người sáng tạo nội dung thể thao cực hút người xem. Đối với Đỗ Kim Phúc, tất cả mọi người, ở mọi lứa tuổi đều có thể tham gia bộ môn này.

Dù ở bất cứ nơi đâu, từ mảnh sân nhỏ đến nhà văn hóa, đều có thể trở thành nơi nuôi dưỡng ước mơ cua những ai thực sự có nghị lực và yêu thích bộ môn nay.