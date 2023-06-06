TikToker Tina Thảo Thi chia sẻ về lý do nổi tiếng, khẳng định bản thân nghiêm túc trong công việc

Giới trẻ hiện nay đã không còn quá xa lạ với cái tên Tina Thảo Thi trên các nền tảng MXH. Anh chàng TikToker nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người với cách nói chuyện duyên dáng và pha trò hóm hỉnh.

Tina Thảo Thi tên thật Nguyễn Tiến Thịnh sinh năm 1998, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Anh chàng được biết đến qua những video TikTok với nội dung hài hước cùng với câu chào làm nên thương hiệu “Peek a boo” (trong tiếng Anh có nghĩa là ''ú òa'') Anh chàng Hot TikToker với biệt danh Tina Thảo Thi Tina Thảo Thi được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh là ''cây hài mới nổi''. Bởi mỗi lần xem anh diễn đều cảm nhận được năng lượng tích cực vui vẻ từ chàng trai này. Những video của anh nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả.

Mặc dù, thường xuyên xuất hiện với những hình ảnh lầy lội, vui vẻ nhưng khi chia sẻ thái độ bản thân trong lúc làm việc thì anh chàng này cho biết: “Trong công việc, mình nghĩ mình là một người khá là nghiêm túc và hơi khuôn khổ. Mình nghĩ đó là điều cần thiết phải có trong công việc”. Tina Thảo Thi khẳng định bản thân là người nghiêm túc trong công việc Mới đây, Tina Thảo Thi đã có những chia sẻ về cuộc sống khiến nhiều người hâm mộ đồng cảm và thêm yêu mến anh chàng. Cụ thể, anh chia sẻ bản thân sau khi tốt nghiệp cấp 3 vào TP.HCM theo học bậc Trung cấp, nhưng sau đó đã quyết định dừng lại việc học vì gia đình không đáp ứng đủ điều kiện kinh tế.

Tina Thảo Thi chia sẻ năm 2021, anh bắt đầu tập tành chơi Tiktok, video đầu tiền đăng tải là về cuộc sống hằng ngày của nam TikToker, xoay quanh vấn đề ''sử dụng tăm nước''. Bản thân anh chàng cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một Tiktoker nhận được nhiều sự yêu mến như hiện nay. Video đầu tiên được Tina Thảo Thi đăng tải là về ''chiếc tăm nước'' Bên cạnh đó anh chàng còn hé lộ một ''bí mật'' khiến anh đến với công việc hiện tại là vì ''thương thầm trộm nhớ'' mộ nam TikToker nổi tiếng khác. Để có thể tiếp cận đối phương dễ dàng hơn, Tina Thảo Thi quyết định ''dấng thân'' vào con đường trở thành một người sáng tạo nội dung trên TikTok. Mong muốn trở thành một TikToker nổi tiếng chỉ để ''cưa đỗ Crush'' Tuy nhiên, hiện tại Tina Thảo Thi làm nội dung vì chính sự yêu thích, đam mê của bản thân và để phục vụ những người yêu mến anh. Ngoài ra, anh chia sẻ có giai đoạn anh cảm thấy content trên kênh của mình dần bị bão hòa, không còn thú vị và muốn dừng lại. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của bạn bè, anh chàng đã lấy lại được tinh thần và luôn tâm đắc câu "cơ hội chỉ đến một lần nên phải biết nắm bắt". Tina Thảo Thi thân thiết với nhiều diễn viên hài nổi trội trong showbiz như BB Trần, Hải Triều, Ngọc Phước,... Gần đây, Tina Thảo Thi được biết đến nhiều hơn nhờ vào series ''Review idol''. Nam TikToker liên tục gây xôn xao khi mời được những ngôi sao Vbiz đình đám góp mặt trong video của mình như: Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Hương Giang, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Noo Phước Thịnh, Bảo Anh,... Tina Thảo Thi gây chú ý với series ''Review idol'' cùng các ngôi sao tên tuổi của làng giải trí Việt. Hơn hết, lối dẫn dắt duyên dáng cùng những câu nói đậm chất ''thương hiệu'' riêng đã mang nội dung của anh đến gần hơn với mọi người, được cộng đồng giới trẻ hướng ứng nồng nhiệt.

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