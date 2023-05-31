Bất ngờ với nhan sắc của thí sinh chuyển giới lọt vào Top 20 'The Face Viet Nam'

Nhịp sống trẻ 31/05/2023 07:34

Thí sinh chuyển giới duy nhất trong The Face Viet Nam khiến khán giả trầm trồ vì năng, mến mộ vì nhan sắc quá xinh đẹp.

Trong dàn thí sinh The Face Vietnam 2023, Nguyễn Hoàng Học là gương mặt gây chú ý. Cô là thí sinh chuyển giới duy nhất ghi tên mình vào top 20 mùa giải năm nay. 

Bất ngờ với nhan sắc của thí sinh chuyển giới lọt vào Top 20 'The Face Viet Nam' - Ảnh 1
Thí sinh chuyển giới lọt top  20 The Face Viet Nam mùa giải năm nay 

Nhiều khán giả cho rằng Hoàng Học sở hữu nhan sắc xinh đẹp, phù hợp với cuộc thi hoa hậu hơn là người mẫu. Nói về điều này, người đẹp sinh năm 1997 bộc bạch: "Mỗi cuộc thi sẽ có một tiêu chí và điểm mạnh riêng. Tôi thấy mình phù hợp với The Face Vietnam ở thời điểm hiện tại

Khi được hỏi về việc là người chuyển giới tham gia show thực tế, Hoàng Học thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng khán giả sẽ là người công tâm khi nhìn nhận năng lực của một ai đó. Cô cũng cho biết mình đển với chương trình với mong muốn sẽ truyền động lực cho những cô nàng ''đặc biệt'' giống cô. 

Bất ngờ với nhan sắc của thí sinh chuyển giới lọt vào Top 20 'The Face Viet Nam' - Ảnh 2
Bất ngờ với nhan sắc của thí sinh chuyển giới lọt vào Top 20 'The Face Viet Nam' - Ảnh 3
Bất ngờ với nhan sắc của thí sinh chuyển giới lọt vào Top 20 'The Face Viet Nam' - Ảnh 4
Hoàng Học đến với The Face Viet Nam với mong muốn truyền động lực cho các cô gái ''đặc biệt'' giống mình 

Trước đó vào ngày 3/7/2022 ở Hà Nội. Hoàng Học gây chú ý với hình thể cân đối, nụ cười tươi. Cô từng bỏ lỡ buổi casting khu vực miền Nam hồi tháng 3 do gặp vấn đề sức khỏe nên sắp xếp bay từ TP HCM ra Hà Nội để dự thi. Cô chinh phục ban giám khảo với sự duyên dáng, hài hước và đáng yêu của mình, tất cả giám khảo đều đồng loạt giơ bảng ''Yes'' cho cô tiếp tục vào vòng trong.  

Bất ngờ với nhan sắc của thí sinh chuyển giới lọt vào Top 20 'The Face Viet Nam' - Ảnh 5
Bất ngờ với nhan sắc của thí sinh chuyển giới lọt vào Top 20 'The Face Viet Nam' - Ảnh 6
Hoàng Học tham gia The Face Viet Nam, gây ấn tượng mạnh mẽ vởi vẻ đẹp và sự duyên dáng 

Nguyễn Hoàng Học (hay còn được gọi là Học Xinh, sinh năm 1997), cô gái được cộng đồng mạng biết đến thông qua những đoạn clip lọt top thịnh hành trên TikTok. Với khuôn mặt xinh như búp bê, mắt to tròn, sống mũi cao và đôi môi nhỏ nhắn, Hoàng Học nhanh chóng trở thành tiêu điểm chú ý, thu hút hàng triệu view. Dân tình “đổ đứ đừ” trước một nhan sắc trong trẻo nhưng không kém phần quyến rũ. 

Bất ngờ với nhan sắc của thí sinh chuyển giới lọt vào Top 20 'The Face Viet Nam' - Ảnh 7
Lượng khán giả follow trên kênh TikTok của cô ''không phải dạng vừa đâu'' 
Bất ngờ với nhan sắc của thí sinh chuyển giới lọt vào Top 20 'The Face Viet Nam' - Ảnh 8
Hoàng Học sở hữu gương mặt như búp bê, mắt to tròn, sống mũi cao và đôi môi nhỏ nhắn

Cô còn có một biệt tài ''có một không hai'' là nói được cả giọng nữ và giọng nam khiến người hâm mộ thích thú. Hoàng Học còn gây ấn tượng mạnh mẽ khi chia sẻ câu chuyện mạnh mẽ vượt qua những cái nhìn kỳ lạ của mọi người xung quanh để được là chính mình. Người đẹp có ý định phẫu thuật chuyển giới tại Thái Lan, vì lý do dịch bệnh cô đã phẫu thuật tại Việt Nam vào năm 2018.  

Bất ngờ với nhan sắc của thí sinh chuyển giới lọt vào Top 20 'The Face Viet Nam' - Ảnh 9
Hoàng Học thời chưa chuyển giới cũng đã sở hữu đường nét thanh thoát. 
Bất ngờ với nhan sắc của thí sinh chuyển giới lọt vào Top 20 'The Face Viet Nam' - Ảnh 10
Hoàng Học trải qua bao nhiêu thử thách mới có thể được là chính mình 

Hoàng Học từng tham gia chương trình hẹn hò đình đám Người ấy là vào năm 2022 vừa qua. Tại đây, cô kể câu chuyện từng yêu đơn phương một người thời học sinh.

Sau thời gian dài theo đuổi nhưng không được hồi đáp tình cảm, cô quyết định dừng lại. Hoàng Học nói cô bị tổn thương trước câu nói của nửa kia: "Tụi mình không thể tiến xa hơn đâu" hay "Em đâu có đẻ con được". Kết thúc chương trình, dù chưa tìm được chàng trai để hẹn hò, Hoàng Học vẫn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan. 

Bất ngờ với nhan sắc của thí sinh chuyển giới lọt vào Top 20 'The Face Viet Nam' - Ảnh 11
Cô từng tham gia Người ấy là ai nhưng không tìm đúng một nửa còn lại
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