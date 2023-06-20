Biên tập viên, MC ấn tượng nhất VTV, cuộc sống giàu sang, viên mãn ai cũng trầm trồ, ngưỡng mộ

Năm 2022 vừa qua, Đức Bảo đoạt giải "Biên tập viên - Dẫn chương trình Ấn tượng" tại Ấn tượng VTV. Với khả năng hoạt ngôn cùng trình độ tiếng Anh trôi chảy, nam MC từng đảm nhận dẫn dắt cho nhiều sự kiện lớn như SEA Games 31, MAMA 2017, Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Việt Nam... Anh từng nhiều lần được đề cử tại VTV Awards với hạng mục Người dẫn chương trình ấn tượng, 3 lần đạt giải MC xuất sắc nhất VTV3...

Bùi Đức Bảo là một người dẫn chương trình, biên tập viên nổi tiếng được nhiều người yêu mến. Năm 2013, với tài năng và khả năng ngoại ngữ, Đức Bảo đã xuất sắc đạt giải nhất Én Vàng năm 2013. Đây chính là bước ngoặt đưa Đức Bảo đến với con đường MC, BTV chuyên nghiệp khi đầu quân cho VTV .

Bên cạnh sự nghiệp phất lên như ''diều gặp gió'', nam MC còn có một cuộc sống gia đình vô cùng viên mãn cùng người vợ xinh đẹp, hiền lành cùng chung ngành là người dẫn chương trình. Theo đó, vợ Đức Bảo tên là Phương Thảo - BTV của kênh Truyền hình Quốc hội, cả hai kết hôn năm 2018.

Đức Bảo cho biết, lấy vợ cùng ngành, anh có thêm đồng minh thấu hiểu và san sẻ, cùng chấp nhận những khó khăn. Cả hai vợ chồng quen với giờ giấc đảo lộn, mất dần khái niệm về nghỉ lễ và tập đỡ đần, chia sẻ cho công việc của nhau.

Vợ MC Đức Bảo tên là Phương Thảo - BTV của kênh Truyền hình Quốc hội, cả hai kết hôn năm 2018.

Ngoài ra, nam MC còn chia sẻ vợ là người luôn bên cạnh, cùng bàn luận về những định hướng của anh trong tương lai. Đức Bảo nhận xét vợ là người thông minh, thẳng thắn và và đầy ý tưởng. Anh cũng tuyên bố bà xã là ''khán giả khó tính'' nhất, sẵn sàng nói thẳng, nói thật giúp an hoàn thiện vai trò người dẫn chương trình.

Anh cũng tuyên bố bà xã là ''khán giả khó tính'' nhất, sẵn sàng nói thẳng, nói thật giúp an hoàn thiện vai trò người dẫn chương trình.

Bà xã nam MC luôn ăn cơm muộn, đi ngủ muộn để chờ chồng về nhà an toàn. Đức Bảo thừa nhận bản thân may mắn khi có vợ vừa là ''quân sư'', cũng là hậu phương vững chắc để anh yên tâm chinh phục nghề dẫn.

Hiện vợ chồng Đức Bảo sống tại một căn hộ chung cư cao cấp rộng gần 130 m2 tại Hà Nội. Căn hộ có giá 6,5 tỷ đồng, gồm 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh và có ban công rộng. Cả hai vợ chồng thường xuyên khỏe ảnh đời thường khiến người hâm mộ thích thú.

Bà xã nam MC luôn ăn cơm muộn, đi ngủ muộn để chờ chồng về nhà an toàn.

Hiện vợ chồng Đức Bảo sống tại một căn hộ chung cư cao cấp rộng gần 130 m2 tại Hà Nội

Nam MC còn được anh chị em đồng nghiệp trong VTV trên rằng anh là ''MC giàu nhất'' nhà đài, Đức Bảo là một gương mặt quen thuộc cho những sự kiện mang tính trọng đại, cát - xê của anh cho một buổi được cho là từ 1000 USD (khoảng 30 triệu) cho một chương trình.

Nam MC còn được anh chị em đồng nghiệp trong VTV trên rằng anh là ''MC giàu nhất'' nhà đài

Tuy nhiên, ít ai có thể biết được Đức Bảo xuất thân là một kỹ sư công nghệ, trong một chương trình khi được hỏi về sau hơn 10 năm, liệu anh có nghĩ bản thân đã đi đúng hướng, nam MC đã có những chia sẻ thành thật.

Cụ thể, Đức Bảo cho biết, sau ngần ấy năm cống hiến, anh cảm thấy vô cùng xứng đáng. Hành trình đó không hề “trải hoa hồng”. Trước đó, Đức Bảo và chính gia đình cũng từng hoài nghi về khả năng của anh. Đức Bảo không ít lần nản chí nhưng chính niềm yêu thích, những cơ hội tuyệt vời mà truyền hình mang lại khiến anh chắc chắn vào lựa chọn của mình và coi đó là mục tiêu bắt buộc phải chinh phục.

MC Đức Bảo cảm thấy hài lòng và cảm thấy đã đi đúng đường sự nghiệp

Hiện tại, Đức Bảo đã có những thành tựu nhất định. Nam MC cho biết sẽ khó biết 10 năm tiếp theo anh có là người dẫn chương trình nữa hay không nhưng chắc chắn Đức bảo đã và đang đi đúng đường.