Mỹ nhân 'trăm năm có một' của làng phim Nhật Bản: Thân hình 'mọng nước', vòng 1 ngồn ngộn 'dưới lốt' thiên thần tỏa nắng

Sau một thời gian "ở ẩn", người mẫu áo tắm Shizuku Taiyo bất ngờ tái xuất trên màn ảnh của lĩnh vực phim người lớn với tên gọi là Minamo.

Tại Nhật Bản, không khó để bắt gặp những cô người mẫu ảnh nổi tiếng bất ngờ chuyển hướng trở thành một diễn viên đóng phim người lớn. Với cô nàng Shizuku Taiyo cũng không ngoại lệ, cô nàng cũng bắt đầu tham gia ngành giải trí với vai trò là một người mẫu ảnh áo tắm, sau đó nhảy qua ngành công nghiệp 18+ để có thể kiếm thêm tiền bạc và phát triển danh tiếng.

Khi cô xuất hiện trên các trang mạng xã hội vào tháng 2 năm 2021 sau một thời gian "mất tích", hãng sản xuất 18+ Soft on Demand đã cho ra mắt một tân binh mới, theo như giới thiệu "100 năm mới có một người" Minam. Và ngay lập tức, mọi người đã truy tìm thông tin của cô gái xinh đẹp này, họ ngỡ ngàng đó chính là Shizuku Taiyo "làm mưa làm gió" một thời. Vốn sở hữu gương mặt đáng yêu, nụ cười "tỏa nắng", cô nàng còn gây ấn tượng bởi thân hình "ngọt nước" với vòng một nảy nở, vòng eo "con kiến" và vòng ba "trái đào" căng tràn sức sống.

Phong cách sexy của cô luôn ghi điểm và gây ấn tượng với cánh mày râu - Ảnh: Internet



Gương mặt thơ ngây, trong sáng tỷ lệ nghịch với thân hình 'đốt mắt' cùng phong cách hở 'không màng đến nội y' - Ảnh: Internet

Sự táo bạo trong cách khoe dáng của cô nàng khiến không ít người toát 'mồ hôi hột' - Ảnh: Internet

Với việc đã sở hữu sẵn một fanpage lớn, cộng thêm việc lăng xê và tầm ảnh hưởng của SOD, Minamo hứa hẹn trở thành cái tên gây bão trong năm 2021.

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