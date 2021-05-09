Mỹ nhân 'đội nón lá đi siêu xe' đột nhiên xuất hiện trên 'đường đua bikini' với chiếc quần nhỏ như 'kiến cắn' khiến cộng đồng 'nóng hừng hực'

Từng khiến cộng đồng mạng "sốt xình xịch" khi xuất hiện trong group rich kid Việt Nam bên cạnh chiếc siêu xe biển số khủng cùng trang phục... nón lá, mỹ nhân này nay đã khác xưa, nhan sắc thăng hạng khiến ai ai cũng trầm trồ ghen tỵ.

Hoàng Kiều Yến (SN 2000, Quảng Bình) là mỹ nhân được chú ý trong hội con nhà giàu Việt. Cách đây vài năm, cô nàng từng khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi đứng bên cạnh siêu xe biển số khủng nhưng lại trong trang phục và nón lá bình dân. Được biết, hiện đại tiểu thư Quảng Bình đang theo học ngành Quản trị khách sạn ở trường đại học The Hotel School - ĐH Southern Cross (Úc). Hot girl đội nón lá xuất hiện bên siêu xe biển số khủng năm nào... Nay thật nóng bỏng, body bốc lửa 'nóng hơn cả mùa hè'

Thời điểm mới bắt đầu được công chúng quan tâm, Hoàng Kiều Yến dù tuổi dưới đôi mươi nhưng đã sở hữu nhà riêng, xe sang, cuộc sống đúng kiểu "con nhà giàu" khi luôn ngập trong đồ hiệu, thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch nước ngoài đắt giá... Tiểu thư Quảng Bình cho biết, từ thuở bé, cô được bố mẹ đưa ra nước ngoài trong các chuyến công tác của họ. Chính vì thế, hộ chiếu của cô đã dày đặc các con dấu của quốc gia như Pháp, Đức, Hà Lan, Monaco, Italy, Áo, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Úc... Với cô, mỗi chuyến đi đều mang lại nhiều trải nghiệm và kiến thức mới về văn hóa, địa lý, ẩm thực...

Cuộc sống giàu sang ngập đồ hiệu của cô tiểu thư Quảng Bình Dù là tiểu thư "ngậm thìa vàng", cô nàng thừa nhận, cô không hẳn là người chỉ biết hưởng thụ. "Cho dù bố mẹ giàu đến mấy mà bản thân chỉ biết ăn không ngồi rồi thì có bao nhiêu tiền cũng hết. Xuất phát điểm tốt hơn một chút, môi trường lớn lên tốt hơn một chút nhưng tất cả đều không nói lên được tương lai bạn sẽ là người tài giỏi nếu bạn không cố gắng mà ỉ lại vào gia đình. Tôi nghĩ các bạn con nhà bình thường khác không thể lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng tương lai hoàn toàn có thể thay đổi nếu mình biết cố gắng”, cô gái trẻ từng bày tỏ quan điểm này với truyền thông. Nhan sắc của cô tiểu thư thuở 18 tuổi Cũng gương mặt ấy, cô tiểu thư Quảng Trị luôn rạng ngời trong vẻ đẹp thanh thuần nhưng không kém phần sắc xảo Có lẽ thể dục thể thao là một trong những bí quyết giúp cô hot girl 2000 có được vóc dáng chuẩn chỉnh khiến nhiều người ngưỡng mộ Được biết, Kiều Yến đoạt giải Nhất Hot Face Vietnam 2017 và Á khôi 1 VMiss of Melbourne 2018. Với vẻ đẹp sắc sảo và gu thời trang sành điệu, mỗi khoảnh khắc Kiều Yến xuất hiện đều khiến cộng đồng xuýt xoa. Điều bất ngờ là "nữ tiểu thư" bá đạo này từng tiết lộ, bên cạnh tủ đồ hiệu đắt giá, cô cũng mua nhiều quần áo bình dân, đôi khi có giá chỉ vài trăm ngàn. *Ảnh: FBNV

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