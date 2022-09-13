Mua được xế hộp bạc tỉ nhờ tiền Youtube, cơ ngơi của "thánh nhạc chế" Hậu Hoàng khủng cỡ nào?

Thu nhập và khối tài sản khủng của các YouTuber là điều khiến netizen không khỏi tò mò. Mới đây, YouTuber Hậu Hoàng đã chia sẻ hình ảnh tậu ô tô trị giá 1,5 tỉ trên trang cá nhân của mình.

Cụ thể, Hậu Hoàng đăng tải hình ảnh vui tươi của bản thân được chụp ngay trong buổi giao xe tại một showroom ở Hà Nội. Mẫu xe hơi mà nữ YouTuber tậu là chiếc Peugeot 5008 màu Emerald Crystal (xanh dương đậm) có giá trị lên đến 1,5 tỉ đồng.

Vì độ nổi tiếng của cô nàng mà showroom cũng đã đặc biệt thiết kế tấm standee với hình ảnh của Hậu Hoàng kèm dòng caption đậm phong cách của "thánh nhạc chế": "Ối dồi ôi mua được ô tô rồi". Ở tuổi 27, ngoài ô tô vừa sắm ra thì Hậu Hoàng còn được đồn đoán có thu nhập đáng ngưỡng mộ từ kênh YouTube của mình. Kênh YouTube hiện tại của Hậu Hoàng đã có đến hơn 7 triệu lượt đăng kí và 2,8 tỉ lượt xem.

Mẫu xe hơi mà nữ YouTuber tậu là chiếc Peugeot 5008 màu Emerald Crystal (xanh dương đậm) có giá trị lên đến 1,5 tỉ đồng. Ảnh: Internet

Theo số liệu từ SocialBlade năm 2020, với lượt tương tác như trên mỗi tháng Hậu Hoàng có thể kiếm được từ 31.000 USD (tương đương 720 triệu đồng) cho tới 495,6 nghìn USD (hơn 10 tỷ đồng). Kiếm được nhiều tiền là thế nhưng Hậu Hoàng cũng tiết lộ rằng thông thường khi làm video, cô không biết thu nhập của mình là bao nhiêu vì ít khi tính toán lại.

Nổi tiếng là thế nhưng Hậu Hoàng rất kín tiếng về đời tư. Ảnh: Internet

Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 trong một gia đình theo truyền thống quân đội. Hậu Hoàng nổi tiếng với các video nhạc chế mang phong cách trẻ trung, vui tươi và phản ánh thực trạng xã hội.

Nổi tiếng là thế nhưng Hậu Hoàng rất kín tiếng về đời tư. Cô cho biết hiện tại chỉ tập trung vào công việc và không quan trọng chuyện kết hôn dù đã ngấp nghé U30.