Một đời lận đận, lênh đênh: Em gái nghệ sĩ Thanh Hằng trải lòng về sự nghiệp thăng trầm, và cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng kỹ sư

Nhịp sống trẻ 08/11/2022 17:07

Một đời đời lận đận truân chuyên của em gái nghệ sĩ Thanh Hằng, Ngân Quỳnh.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cải lương khi bà ngoại là nghệ sĩ Tư Hélène, mẹ là nghệ sĩ Kim Hoa, Thanh Ngọc cùng các chị em gái là nghệ sĩ Thanh Hằng, Ngân Quỳnh và Thanh Ngân đều sở hữu giọng hát trời phú.

Một đời lận đận, lênh đênh: Em gái nghệ sĩ Thanh Hằng trải lòng về sự nghiệp thăng trầm, và cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng kỹ sư - Ảnh 1
Nghệ sĩ Thanh Ngọc  
Một đời lận đận, lênh đênh: Em gái nghệ sĩ Thanh Hằng trải lòng về sự nghiệp thăng trầm, và cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng kỹ sư - Ảnh 2
Nghệ sĩ Kim Hoa và 4 chị em gái là nghệ sĩ Thanh Hằng, Ngân Quỳnh, Thanh Ngân và Thanh Ngọc 

Không thành công vang dội như các chị em gái, Thanh Ngọc chọn cho mình cuộc sống bình yên, thường xuất hiện trong các bộ phim truyền hình hoặc các vai nhỏ trong các vở cải lương. Mặc dù vậy, nghệ sĩ Thanh Ngọc bằng lòng với sự lựa chọn hạnh phúc của mình khi cho rằng cô nhút nhát và giọng hát thật sự chưa có hồn như các chị em mình.

Một đời lận đận, lênh đênh: Em gái nghệ sĩ Thanh Hằng trải lòng về sự nghiệp thăng trầm, và cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng kỹ sư - Ảnh 3

Một đời lận đận, lênh đênh: Em gái nghệ sĩ Thanh Hằng trải lòng về sự nghiệp thăng trầm, và cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng kỹ sư - Ảnh 4

So với các chị em của mình, cô không có một con đường nghệ thuật suôn sẻ.

Nữ nghệ sĩ từng thừa nhận trong 4 chị em thì cô là người "cà lơ phất phơ" nhất trong công việc. Nhiều năm hoạt động nghệ thuật để lại cho Thanh Ngọc nhiều kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Trong đoàn cải lương ngày xưa, cô chỉ là một đào nhì thường được mượn để đôn lên “chữa cháy” khi đào chánh có việc không thể tiếp tục. Là phận dự bị, cô được giao tuồng học gấp nhưng giữa chừng đào chánh trở về, các vai của cô đều bị rút lại. Chuyện xảy ra nhiều lần làm cô nản chí. 

Một đời lận đận, lênh đênh: Em gái nghệ sĩ Thanh Hằng trải lòng về sự nghiệp thăng trầm, và cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng kỹ sư - Ảnh 5
Trong chương trình Người kể chuyện đời, nghệ sĩ Thanh Ngọc có dịp trải lòng cùng Trung Dân về chặng đường theo đuổi nghệ thuật
Một đời lận đận, lênh đênh: Em gái nghệ sĩ Thanh Hằng trải lòng về sự nghiệp thăng trầm, và cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng kỹ sư - Ảnh 6

Trước đây cô chỉ là đào nhì của đoàn.

Thậm chí, cô còn cho biết bản thân không nề hà việc gì từ đóng phim, diễn ở sân khấu, hát đám tiệc,... Thậm chí, Thanh Ngọc nhận cát-xê “tuỳ hỷ” chứ không ra giá. Dù vậy, điều may mắn là chưa bao giờ cô bị chèn ép, thiệt thòi. 

Một đời lận đận, lênh đênh: Em gái nghệ sĩ Thanh Hằng trải lòng về sự nghiệp thăng trầm, và cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng kỹ sư - Ảnh 7
Cô cho hay mình đi diễn mà không yêu cầu cụ thể giá cát-xê.
Một đời lận đận, lênh đênh: Em gái nghệ sĩ Thanh Hằng trải lòng về sự nghiệp thăng trầm, và cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng kỹ sư - Ảnh 8
Cô cảm thấy hơi tủi thân khi những lúc được mời đi diễn, cô thấy khán giả ít theo dõi. Khi hát xong, nữ nghệ sĩ cảm giác chạnh lòng nhưng rồi nghĩ chủ nhà mến mới mời mình đến, không thể ép buộc khách nào cũng thích mình nên cô lại thôi. 

Thanh Ngọc nghỉ đoàn chuyển hướng buôn bán nhưng được một thời gian lại nhớ nghề. Về sau, cô còn lấy chồng, sinh con nên một lần nữa con đường nghệ thuật tiếp tục gián đoạn. Tuy nhiên, cô tin chỉ cần mình sống tử tế, Tổ nghiệp thương thì chuyện sẽ dần ổn lại. Sau này, cô trở lại với công việc đóng phim, diễn kịch.

Một đời lận đận, lênh đênh: Em gái nghệ sĩ Thanh Hằng trải lòng về sự nghiệp thăng trầm, và cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng kỹ sư - Ảnh 9
Cô cho rằng chỉ cần sống tử tế và cố gắng không từ bỏ thì mọi thứ sẽ dần ổn trở lại.
Một đời lận đận, lênh đênh: Em gái nghệ sĩ Thanh Hằng trải lòng về sự nghiệp thăng trầm, và cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng kỹ sư - Ảnh 10
Đến nay cô vẫn miệt mài với các dự án nghệ thuật.

Không chỉ sự nghiệp lúc thăng lúc trầm, mà tình duyên của nữ nghệ sĩ cũng không bình yên. Thanh Ngọc từng chia sẻ, cô và người chồng kỹ sư đã ly hôn nhau. Đối phương hiện cũng đã có một gia đình mới. Thanh Ngọc hiện ở cùng cô con gái út.

Một đời lận đận, lênh đênh: Em gái nghệ sĩ Thanh Hằng trải lòng về sự nghiệp thăng trầm, và cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng kỹ sư - Ảnh 11
Dù ly hôn với chồng, nhưng nữ nghệ sĩ chỉ nghĩ đơn giản cho nhẹ lòng rằng cả hai đã hết duyên  

Mình hết duyên thì thôi. Nói là vậy nhưng tôi cũng chạnh lòng. Nếu như mình chịu khó một chút thì chắc giờ cũng vui, cũng hạnh phúc. Nhưng cũng tại tôi mà hôn nhân đổ vỡ, do tôi không tốt chứ không phải do chồng. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi nghĩ chắc vì vợ chồng hết duyên. Hồi mới dứt ra thì tôi có tiếc, nhưng bây giờ thì hết rồi. Vì giờ người ta đã có một gia đình đàng hoàng”, Thanh Ngọc chia sẻ.

Dù không suôn sẻ, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ, cô vẫn miệt mài tham gia các dự án nghệ thuật. Gần đây, Thanh Ngọc cũng quyết định mở một chương trình từ thiện. Trên trang cá nhân của mình, cô chia sẻ: “Thanh Ngọc có dự kiến làm chương trình gây quỹ từ thiện, để người già neo đơn, khó khăn, có chút ít quà đón mùa Xuân. Các tình yêu thương ủng hộ Thanh Ngọc nha.

Một đời lận đận, lênh đênh: Em gái nghệ sĩ Thanh Hằng trải lòng về sự nghiệp thăng trầm, và cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng kỹ sư - Ảnh 12

Nữ diễn viên trong phim Duyên Kiếp gần đây.

Trải qua những thăng trầm trong cuộc đời, đến nay nghệ sĩ Thanh Ngọc đã có một cuộc sống ổn định, cô cảm thấy hài lòng với mọi thứ mình đang có ở hiện tại. 

Một đời lận đận, lênh đênh: Em gái nghệ sĩ Thanh Hằng trải lòng về sự nghiệp thăng trầm, và cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng kỹ sư - Ảnh 13

Vượt qua bệnh tật để có cuộc sống hạnh phúc viên mãn, Hoàng Trinh khẳng định "Thời gian không thể đuổi kịp"

Vượt qua bệnh tật để có cuộc sống hạnh phúc viên mãn, Hoàng Trinh khẳng định "Thời gian không thể đuổi kịp"

Nhan sắc ngày càng mặn mà của nàng "Mèo Lili" gần đây trở thành chủ để được dân mạng quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Nghệ sĩ Thanh Ngọc nghệ sĩ Tư Hélène đời sống nghệ sĩ nghệ sĩ Kim Hoa nhịp sống trẻ

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 6 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ