Mẹ Việt ở Nhật không áp lực chuyện sinh con trai, có 4 con gái xinh như hotgirl, ai nấy đều khen 'đẻ khéo thật sự'!

"Lần nào mang thai mình cũng ốm nghén kinh khủng, nôn nhiều, không ăn uống được gì mà gần như ngày nào cũng ngất. Đi khám thai thì ngất trên tàu, đi siêu thị thì ngất ở siêu thị, nói chung là đi đâu ngất đấy.

Nhưng bản tính mình lì lợm nên cũng không sợ, sinh bé đầu xong được 3 tháng đã bầu bé thứ 2. Sinh bé thứ 2 xong 8 tháng thì có bé thứ 3. Sau bé thứ 3 mình còn mang thai 2 lần nữa nhưng không giữ được các bé. Một bé là do mang thai ngoài tử cung, còn một bé do cơ thể mẹ yếu nên không giữ được. Cũng may trời thương nên cuối cùng sinh thêm được 1 em bé, tuy hơi cách xa các chị chút nhưng cũng rất đáng yêu.