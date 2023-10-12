Chị đi lấy chồng, em gái 6 tuổi 'nước mắt ngắn, nước mắt dài' dặn dò anh rể nhất định phải làm 1 việc khiến cả hội trường vỡ oà xúc động

Cụ thể, bé gái 6 tuổi vừa khóc nức nở vừa tiến vào lễ đường trao nhẫn cho anh chị. Cô bé khóc nấc trong ngày trọng đại của người chị thân yêu nhưng không quên dặn anh rể phải chăm sóc chị thật tốt.

Mới đây, MXH xôn xao hình ảnh về hôn lễ của đôi bạn trẻ với sự xuất hiện vô cùng đặc biệt của em gái cô dâu.

"Em xin thay mặt cha mẹ thân yêu gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến anh chị. Chúc mừng đám cưới và tình yêu vĩnh cửu của anh chị. Hy vọng anh có thể chăm sóc tốt cho chị em. Hãy luôn yêu thương và bảo vệ chị, có được không ạ", cô bé vừa nói vừa khóc, nước mắt lăn dài trên má.

Xuất hiện trong hôn lễ, ccô bé trông như thiên thần trong bộ váy trắng, mang chiếc nhẫn cưới lên sân khấu cho cô dâu chú rể. Trước khi rời sân khấu, cô bé siết chặt micro, nói những lời yêu thương, chúc phúc cho chị gái.

Dù khá bất ngờ với lời dặn của cô em vợ, nhưng chú rể cũng nhanh chóng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô bé và nhẹ nhàng lấy micro từ tay bé, trước khi trả lời câu hỏi. "Tất nhiên, anh có thể làm tốt. Đừng lo lắng", anh trấn an cô bé.

Câu chuyện cảm động về đám cưới của cô gái nói trên ngay khi được chia sẻ đã chiếm được cảm tình của cư dân mạng.

Trước đó, trên các diễn đàn MXH cũng truyền tay nhau hình ảnh tại một đám cưới nhận về nhiều sự quan tâm. Cụ thể, chị gái đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình, người em trai có lẽ vì quá vui mừng nên đã không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc. Hơn hết, chàng trai ấy hiểu rằng sau hôm nay, chị gái mình sẽ về một căn nhà mới, chẳng còn thấy mặt chị mỗi ngày, cũng chẳng còn ai để chí chóe như lúc còn bé. Dù chẳng hay thể hiện tình cảm nhưng có lẽ sau bố, em trai chính là người mà thương chị gái của mình nhất.

Cậu em trai ôm lấy chị khóc nức nở.

Ôm chặt chị gái vào lòng, nước mắt cậu em trai dàn dụa, chẳng cần sợ xấu hổ, sợ ngại, có lẽ anh chàng ấy thương chị gái mình rất nhiều. Bao câu hỏi xuất hiện trong đầu, liệu về nhà chồng chị có sống tốt, liệu chị có phải chịu ấm ức, liệu chị có quen giấc,... tất cả có lẽ xuất phát từ chính sự yêu thương mà ânh ấy dành cho người "mẹ" thứ hai của mình.

Những câu chuyện tình cảm chị em luôn khiến nhiều người xúc động. Dù có đôi lúc giận hờn, mâu thuẫn song tình cảm của những người thân thiết luôn là 1 điều gì đó vô cùng thiêng liêng và ấm áp.