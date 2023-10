Mẹ đơn thân xúc động khi nhớ về khoảnh khắc đẹp nhất lúc đi sanh, khẳng định: "Phụ nữ muốn hạnh phúc, trước hết phải biết yêu thương chính mình"

Hôn nhân tan vỡ sau 3 năm chung sống khiến ai nấy đều cảm thấy hối tiếc

Sau ly hôn, Diệp Bảo Ngọc và Thành Đạt đều làm tốt vai trò làm ba mẹ để con trai không thiếu vắng bất cứ tình cảm nào của cả hai.

Khác với vẻ ngoài yểu điệu thục nữ, nữ diễn viên cho biết mình là người có tính khá "đàn ông", vì thế cô đã mạnh mẽ sống với quan điểm luôn nhìn về phía trước, gạt qua những chuyện cũ. Dù hiện tại là một bà mẹ đơn thân, hotmom sinh năm 1993 này vẫn nhớ như in về đêm đi sinh con trai. “Hôm ấy là ngày 8/3, trước ngày dự sinh khoảng một tuần nên ông bà ngoại có tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Do có uống bia với bố vợ nên anh Đạt buồn ngủ và hơi say. Khi anh đi nằm thì 12h đêm Ngọc bị đau bụng và ra máu nên chạy ra giục chồng đưa vào viện sinh”, nữ diễn viên cho biết.

Cô vẫn nhớ rất rõ đêm đi sanh con trai, rất nhiều cảm xúc lẫn lộn lúc đó khiến cô không thể tả hết bằng lời.

Khi nhập viện thì Diệp Bảo Ngọc được đưa đi xét nghiệm và đo nhịp tim thai. Rất may ca sinh nở của cô diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Tuy nhiên, do nước ối “xấu”, con trai sinh ra sớm hơn 1 tuần đã bị vàng da nên phải nằm dưỡng nhi 3 ngày khi chào đời.