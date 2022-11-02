Mẹ đơn thân xúc động khi nhớ về khoảnh khắc đẹp nhất lúc đi sanh, khẳng định: "Phụ nữ muốn hạnh phúc, trước hết phải biết yêu thương chính mình"

Kết hôn vào năm 2013, cuộc hôn nhân của Diệp Bảo Ngọc và Thành Đạt khi ấy được truyền thông quan tâm, chú ý khi một người là mỹ nhân 9X từng đạt giải thưởng sắc đẹp, còn một người là diễn viên nổi tiếng. Cuộc hôn nhân của họ dù khởi đầu trong hạnh phúc nhưng cũng không kéo dài được bao lâu. Diệp Bảo Ngọc quyết định ly hôn cùng diễn viên Thành Đạt khi đang mang bầu bé Kid. Cuộc hôn nhân kết thúc sau 3 năm vì cả hai không tìm được tiếng nói chung, Bảo Ngọc khi đó mới ngoài 20, cô quyết định trở thành mẹ đơn thân và chọn cách một mình nuôi con.

Sinh năm 1993, Diệp Bảo Ngọc ban đầu được nhớ đến là hot girl đời đầu của Thành phố Hồ Chí Minh, từng đoạt giải Nhất cuộc thi Người đẹp Phụ nữ thời đại 2011. Sau đó, Diệp Bảo Ngọc tham gia chương trình với nhiều vai trò khác nhau như đóng phim, người mẫu...

Khi nhập viện thì Diệp Bảo Ngọc được đưa đi xét nghiệm và đo nhịp tim thai. Rất may ca sinh nở của cô diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Tuy nhiên, do nước ối “xấu”, con trai sinh ra sớm hơn 1 tuần đã bị vàng da nên phải nằm dưỡng nhi 3 ngày khi chào đời.

Cô vẫn nhớ rất rõ đêm đi sanh con trai, rất nhiều cảm xúc lẫn lộn lúc đó khiến cô không thể tả hết bằng lời.

Khác với vẻ ngoài yểu điệu thục nữ, nữ diễn viên cho biết mình là người có tính khá "đàn ông", vì thế cô đã mạnh mẽ sống với quan điểm luôn nhìn về phía trước, gạt qua những chuyện cũ. Dù hiện tại là một bà mẹ đơn thân, hotmom sinh năm 1993 này vẫn nhớ như in về đêm đi sinh con trai. “Hôm ấy là ngày 8/3, trước ngày dự sinh khoảng một tuần nên ông bà ngoại có tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Do có uống bia với bố vợ nên anh Đạt buồn ngủ và hơi say. Khi anh đi nằm thì 12h đêm Ngọc bị đau bụng và ra máu nên chạy ra giục chồng đưa vào viện sinh”, nữ diễn viên cho biết.

Chia sẻ về ngày đi sinh đáng nhớ đó, Diệp Bảo Ngọc bộc bạch: “Ngày sinh bé Kid là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời Ngọc dù khi ấy Ngọc làm mẹ chỉ mới 19 tuổi. Bởi nó chỉ diễn ra trong vòng khoảng 3, 4 tiếng đồng hồ vào đêm khuya. Bé được sinh sớm hơn ngày dự sinh một tuần”.

Cô cho biết, hành trình đi sanh con trai là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của nữ diễn viên dù khi ấy cô chỉ mới 19 tuổi.

Khi nhắc tới hành trình mang bầu cũng như đi sinh của mình ở tuổi 19, nữ diễn viên xinh đẹp này cho biết: “Khi có bầu con trai, vì có những kế hoạch chăm sóc sức khỏe trước và sau sinh nên Ngọc không gặp phải nhiều khó khăn trong việc tăng cân và lấy lại vóc dáng. Ngọc không nhớ rõ mình tăng bao nhiêu cân, hình như tăng 12kg trong thai kỳ. Thế nhưng chỉ một tháng sau sinh Ngọc đã lấy lại vóc dáng”.

Cô còn cho biết thêm “Sau sinh bận rộn chăm con và nhiều công việc hàng ngày, rất may Ngọc có mẹ và gia đình luôn bên cạnh để hỗ trợ, động viên. Cũng chính vì thế mà Ngọc có thời gian để chăm chút cho bản thân mình song song với việc dành thời gian cho con”, Ngọc khẳng định.

Diệp Bảo Ngọc sau sinh đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng, ở thời điểm hiện tại, cô ngày càng xinh đẹp, nhan sắc mặn mà, quyến rũ hơn trước.

6 tháng sau sinh thì bà mẹ trẻ này chính thức trở lại phim trường. Thời điểm đó Diệp Bảo Ngọc áp dụng chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt để bản thân có thể chăm cho bé tốt và đủ sức khỏe tiếp tục hành trình công việc của mình.

Cô quan niệm, bé Kid chính là động lực để cô luôn hướng tới những điều tốt đẹp hơn từng ngày. Dù công việc luôn bận rộn, nhưng Diệp Bảo Ngọc vẫn luôn dành ưu tiên số 1 cho cậu con trai bé bỏng đang tuổi ăn, tuổi lớn, có những sự thay đổi về tâm sinh lý: "Trước đây, Kid đi học về thường tâm sự cùng mẹ, ông bà những gì trên lớp, sau đó hát múa, pha trò. Tuy nhiên, gần đây, bé thường tìm không gian riêng, mày mò đồ chơi, biết dỗi mẹ khi không vừa ý. Con trai tôi tính nhạy cảm, dễ dỗi mẹ nếu như tôi mải làm việc, ít để ý đến con. Do đó, mỗi đêm, trước khi con ngủ, tôi thường tâm sự, thủ thỉ với Kid về cuộc sống, công việc của mẹ, để bé đồng cảm hơn".

Là người sống mạnh mẽ, không quá coi trọng những chuyện cũ, nhưng với bé Kid, Bảo Ngọc vẫn luôn muốn bao bọc con nhiều hơn, vì sợ con còn nhỏ, dễ chạnh lòng: "Với con, tôi cố gắng tránh để bé tiếp xúc môi trường tiêu cực, hạn chế đăng hình con lên mạng xã hội. Thi thoảng, lướt mạng, đọc những bài viết về người nổi tiếng hậu ly hôn, tôi thấy vài dòng bình luận so sánh tôi và người này, người kia. Tôi không quá bận lòng vì đã quen với chuyện đó nhưng sợ con còn nhỏ, dễ tổn thương".

Bảo Ngọc hiện tại không quá quan trọng việc kết hôn, cô muốn được tận hưởng cuộc sống theo một cách riêng và có nhiều thời gian để chăm sóc con trai.

Bà mẹ một con dù từng chật vật khó khăn về công nghiệp và tài chính, chưng cô nàng chưa bao giờ quên đi trách nhiệm của mình. Nữ diễn viên cluon6 cố gắng từng ngày, cô tham gia diễn xuất lẫn kinh doanh để cải thiên kinh tế, và cho đến hiện tại cô nàng đã được đền đáp những thành quả xứng đáng. Cô đã chứng minh được sự tháo vát với việc sở hữu 3 công ty lớn, cùng người thân và con trai sống trong một ngôi nhà phố rộng 100m2 ở TP.HCM.

Người đẹp sinh năm 1993 đang điều hành 3 công ty lớn.

Kinh tế ổn định giúp Bảo Ngọc tự tin vào việc lo cho con cuộc sống đầy đủ, đồng thời quay trở lại với nghiệp diễn xuất. Cô tâm sự: "Làm mẹ đơn thân, nói không khó khăn thì không đúng. Tuy nhiên, tôi dành nhiều tình cảm cho con. Tôi tạo điều kiện cho bé được học tập trong môi trường giáo dục tốt nhất để con phát triển tư duy, trí tuệ".

Bảo Ngọc vừa nuôi con vừa gây dựng sự nghiệp.

Diệp Bảo Ngọc dạy con trai sống tự lập bằng cách cho ở phòng riêng lúc sáu tháng tuổi. Nhờ vậy sau này, mỗi khi mẹ đi xa, bé không khóc nhè, mè nheo.

Chia sẻ về bí quyết để làm mẹ đơn thân vẫn hạnh phúc, Diệp Bảo Ngọc cho biết: “Phụ nữ trước tiên phải biết yêu bản thân mình, sau đó mới có đủ khả năng để yêu những người khác. Yêu bản thân có nghĩa là gìn giữ sức khỏe, dinh dưỡng và tập luyện thường xuyên. Biết tự trau dồi kiến thức, trí tuệ và chia sẻ những điều tích cực đó với những người xung quanh. Chỉ có như vậy thì mới hạnh phúc”.

Hiện tại Diệp Bảo Ngọc đang quay bộ phim “Lật Mặt 6”. Bên cạnh đó cô vẫn duy trì việc kinh doanh các mặt hàng chăm sóc sức khỏe và đang chuẩn bị giới thiệu đến khán giả một số MV cover để thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc của mình.