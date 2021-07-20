Khi rich kid Việt tham gia vào đường đua bếp núc, bất ngờ nhất khi ngắm thành quả của "đệ nhất rich kid"

Mùa dịch này các ái nữ Việt đã tự tay vào bếp nấu những món ăn từ đơn giản đến cầu kỳ chiêu đãi dạ dày của mình. Có những ái nữ đã trổ tài nấy một bữa ăn vô cùng thịnh soạn và đẹp mắt, khiến nhiều người phải dành lời khen gửi đến các cô gái.

Nếu như đã nhắc đến các ái nữ đình đám thì phải điểm qua những cái tên siêu hot như: Tiên Nguyễn, Ngọc Thanh Tâm,... và sẽ nghĩ ngay đến những hình ảnh sang chảnh, sành điệu, hàng hiệu dát người,... Thế nhưng, trong những ngày dịch bệnh như hiện nay các cô nàng đã tự tay vào bếp nấu những món ăn ngon. Khiến ai cũng sửng sốt khi nấu những món ăn khó nhằn dù là người thường xuyên nấu cũng khó mà làm được những món như vậy. Các netizen đã dành nhiều lời khen gọi cho các cô nàng này. Tiên Nguyễn, con gái cưng của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là một trong những cô nàng vào bếp chăm chỉ nhất trong những ngày này. Dù được biết cô nàng có thể nhờ người giúp việc nấu cho mình ăn nhưng cô cũng muốn trổ tài kỹ năng bếp của mình xem như thế nào. Quả thật, các món cô nàng đích thân đi nấu cũng rất hoành tráng.

Ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Tiên Nguyễn. Ảnh: Internet "Khi bạn muốn ăn pancakes nhưng không muốn lên cân". Ảnh: Internet Lần đầu làm món bánh crepe hình như không được tốt cho lắm. Ảnh: Internet Món pasta tôm hùm của cô nàng Tiên Nguyễn. Ảnh: Internet Thêm một rich kid khác cũng gia nhập đường đua bếp núc trong mùa dịch chính là Ngọc Thanh Tâm. Cô nàng không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng, xứng danh "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Hiện tại cô nàng đang cố gắng trau dồi kỹ năng diễn xuất và cô cũng cho ra một vài bộ phim web drama do cô đóng vai chính. Tài năng, xinh đẹp đều có cô nàng còn khiến nhiều người bất ngờ về tài nấu nướng của mình. Mặc dù, lúc đầu còn nhiều bỡ ngỡ và làm vài món không được hoàn thiện cho lắm. Nhưng những lần sau cô gái đã trổ tài xuất sắc và làm ra được một thành quả đáng ngưỡng mộ. Rich kid Ngọc Thanh Tâm. Ảnh: Internet Lần đầu cô nàng làm món bánh chuối hình đã không được như ý. Ảnh: Internet Lần hai làm món bánh chuối của cô nàng Ngọc Thanh Tâm có vẻ đã rất ổn. Ảnh: Internet Huyền Mi ái nữ nhà cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn nổi tiếng là đảm đang, khéo léo nên chuyện vào bếp không thể làm khó công nàng. Cô còn là bà xã của cầu thủ Văn Quyết tuyển thủ của đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam. Mới đây, cô nàng còn nấu một nồi lẩu siêu to khổng lồ để chiêu đãi ông xã.

Huyền Mi không chỉ xinh đẹp mà còn đảm đang trong việc nấu nướng. Ảnh: Internet Nồi lẩu siêu to khổng lồ đến từ vị trí của bà xã Văn Quyết. Ảnh: Internet Người đẹp Khánh Hà bạn gái cũ của thiếu gia Phan Thành rất hiếm khi vào bếp nhưng dịch bệnh đã làm cho cô phải tự tay lăn vào bếp để nấu nướng. Các netizen cũng dành lời khen cho cô nàng không chỉ đẹp mà còn đảm đang việc bếp núc. Người đẹp Khánh Hà. Ảnh: Internet "Món canh gà nấu với cải và đậu hũ" một món ăn rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet Dù là ái nữ của các vị đại gia lớn thì mùa dịch như thế này các cô nàng cũng phải tự tay vào bếp chế biến những món ăn ngon và phục vụ chiếc dạ dày của mình.

Khoe 'núi' thực phẩm trước giờ giãn cách, ái nữ nhà Minh Nhựa khiến dân mạng thảng thốt: 'Bảo sao siêu thị trống trơn' Vừa qua, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội trong 15 ngày tính từ 0 giờ ngày 9/7. Nhiều người dân tranh thủ đi siêu thị, mua thực phẩm cho nhiều ngày. Trên trang cá nhân, vợ chồng Joyce Phạm cũng khoe thành quả với 'núi đồ ăn' cao ngất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-rich-kid-viet-tham-gia-vao-duong-dua-bep-nuc-bat-ngo-nhat-khi-ngam-thanh-qua-cua-de-nhat-rich-kid-413321.html