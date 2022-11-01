Kết hôn 14 năm nhưng không có con, Kiều Linh vẫn cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, hạnh phúc với cơ ngơi 30 tỷ đồng ở Đà Lạt

Kiều Linh có xuất thân từ sân khấu kịch. Nhờ vào tài năng của mình, nữ diễn viên đã lấn sân thành công sang mảng phim ảnh. Dù không thường xuyên đảm nhận những vai chính, nhưng tên tuổi Kiều Linh vẫn duy trì mức độ nổi tiếng ổn định, được nhiều lời mời tham gia các dự án phim.

Tên tuổi của nữ diễn viên được nhiều người biết đến qua loạt các tác phẩm đình đám

Kiều Linh được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Tân phong nữ sĩ, Duyên nợ miền Tây, Chàng khờ mất vợ, Dâu trăm họ, Lối sống sai lầm, Cuộc gọi lúc 0 giờ, Tình hoa muống biển và Chạm vào danh vọng. Ở tuổi 41, nữ diễn viên sở hữu khối tài sản khủng lên đến hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, hôn nhân của Kiều Linh lại vướng tin đồn gặp trục trặc.

Năm 2008, Kiều Linh kết hôn cùng diễn viên Mai Sơn. Sau khi về chung một nhà, cặp đôi tận hưởng cuộc sống hôn nhân trong bình yên, không ồn ào thu hút truyền thông. Năm 2020, Kiều Linh và Mai Sơn cùng xuất hiện trong dự án Hài Ma, được khán giả phản ứng tích cực.

Năm 2008, Kiều Linh kết hôn cùng Mai Sơn. Sau khi kết hôn, cặp đôi tận hưởng cuộc sống an yên, thường xuyên đi du lịch cùng nhau.

Kiều Linh và Mai Sơn cùng tham gia dự án Hài Ma với nhiều diễn viên tên tuổi.

Năm 2021, hôn nhân của Kiều Linh và Mai Sơn vướng tin đồn rạn nứt. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại nữ diễn viên vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Trên trang cá nhân của mình, Kiều Linh không đăng tải những hình ảnh bên ông xã.

Năm 2021, cả hai bất ngờ vướng nghi vấn rạn nứt tình cảm, cho đến hiện tại nữ diễn viên không muốn chia sẻ thêm về đời sống cá nhân của cả hai.

Kiều Linh từng lấp lửng trả lời truyền thông trước nghi vấn hôn nhân gặp trục trặc rằng: "Hiện tại Linh chưa muốn chia sẻ bất cứ điều gì. Hãy cho Linh thêm thời gian. Khi nào tinh thần ổn định, Linh sẽ chia sẻ nhiều hơn. Giờ Linh chỉ có thể nói vợ chồng là duyên phận. Con người ta gặp nhau nhờ duyên, yêu nhau bởi nợ và chia tay do phận. Nếu cuộc sống vợ chồng có ra sao đi nữa thì Linh cũng học cách chấp nhận. Cảm ơn mọi người đã quan tâm nhưng hiện tại Linh ổn".

Ở tuổi 41, Kiều Linh nổi tiếng là nữ diễn viên giàu có, sau hơn 20 năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật kết hợp kinh doanh bất động sản, cô đã tích góp đủ tiền xây dựng cơ ngơi 'trong mơ' ở thành phố hoa Đà Lạt. Nữ diễn viên thường xuyên mời đồng nghiệp thân thiết như Nhật Kim Anh, Vy Oanh về đây vui chơi. Bên cạnh đó, Kiều Linh còn sở hữu một căn hộ sang trọng tại TP. HCM.

Một góc trong biệt thự được Kiều Linh đặt tên 'Phố châu Âu' mô phỏng các công trình kiến trúc đầy màu sắc và cảnh thiên nhiên ở nước ngoài.Góc sân vườn đầy sắc xanh và lung linh ánh đèn khi về đêm. Kiều Linh thích sáng dậy sớm đi dạo một vòng quanh nhà, ngắm mây trời, cây cỏ rồi thư thả đọc sách, uống cà phê trong vườn.

Kiều Linh hiện đang sống tại căn biệt thự trị giá 30 tỷ đồng và cô mãn nguyện với những thứ mình đang có ở hiện tại

Kiều Linh thường mời một số bạn bè, nhân viên lên thăm biệt thự.

Kiều Linh cho biết cô đã đầu tư 30 tỷ đồng cho cơ ngơi này. 'Vì muốn đây là nơi nghỉ dưỡng đúng nghĩa nên tôi trang bị mọi thứ cần thiết để có cuộc sống thoải mái khi rời xa Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt', Kiều Linh nói.

Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại vô cùng bình yên, nữ diễn viên thường tự tay chăm chút kỹ lưỡng cho biệt thự mới. 'Tôi thích khí hậu Đà Lạt nên muốn có căn nhà đẹp ở đây để thỉnh thoảng cùng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết về nghỉ ngơi, tụ họp', Kiều Linh nói.

Hiện tại, Kiều Linh ít tham gia các hoạt động nghệ thuật. Thay vào đó, nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống. Đồng thời, cô cũng góp phần xây dựng một mái ấm cho những chú chó bị bỏ rơi. Kiều Linh là hình mẫu một người phụ nữ độc lập, hiện đại.

Kiều Linh không có con nên cô nuôi những chú cún xinh xắn, xem chúng như con mình.

Ước mơ của Kiều Linh là mua một mảnh đất rộng mở trang trại cưu mang chó, mèo hoang, bị bỏ rơi hoặc được cứu về từ các lò mổ.

Ở tuổi 41, nữ diễn viên luôn chủ động trong công việc, tìm kiếm những thức tích cực cho cuộc sống. Bên cạnh nghệ thuật, Kiều Linh còn có tài kinh doanh, cuộc sống hiện tại khiến cô mãn nguyện, nữ diễn viên cảm thấy hạnh phúc vì hoàn thành ước mơ có cơ ngơi đúng sở thích, tính cách của bản thân.