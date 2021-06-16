Hotgirl xứ Nghệ ‘tụt hẳn quần’ tạo dáng lố bịch, ngang nghiên 'thách thức dư luận' nhưng lại âm thầm làm điều này sau đó

Một nữ streamer khiến nhiều người “trợn tròn mắt” bởi pha tạo dáng đang "giải quyết nỗi buồn" trong nhà vệ sinh.

Mới đây, một hotgirl xứ Nghệ 20 tuổi đã có màn tạo dáng vô cùng táo bạo là khoe đường cong trong tư thế "đang đi vệ sinh". Chưa kể, bài viết còn có nội dung gây chú ý và khiến nhiều người lắc đầu “ngao ngán” bởi sự phản cảm không ngờ của cô nàng. Pha tạo dáng đang đi 'đại tiện' khiến người người bị sốc - Ảnh: Chụp màn hình

Đúng như dự đoán, pha tạo dáng của nữ streamer 20 tuổi bị dân mạng “ném đá” không ngơi tay, cho là lố bịch và phản cảm vô cùng. Vốn sở hữu thân hình gợi cảm nhưng cô nàng lại sử dụng chiêu trò “không giống ai” để xây dựng hình ảnh của bản thân trong mắt người hâm mộ, đồng thời thu hút lượng tương tác “bẩn” trên các nền tảng mạng xã hội. Nữ streamer thường xuyên xuất hiện với các tư thế khoe dáng lộ liễu - Ảnh: FBNV

Cô nàng sử dụng chiêu trò 'không giống ai' để xây dựng hình ảnh không mấy đẹp đẽ trong mắt người hâm mộ - Ảnh: FBNV Người đẹp thu hút không ít lượng tương tác 'bẩn' trên trang cá nhân nhờ vào các pha khoe thân quá lố - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, cô nàng streamer này không hề có động thái hối hận về hành động của mình. Trên trang cá nhân của mình, cô vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Bên cạnh đó, nữ streamer còn ngang ngược “thách thức" dân mạng bằng bình luận: “Tự nhiên nay thay cái background trong nhà vệ sinh thì bị nói mất giá trị. Xin lỗi tôi sai". Cô nàng ngang nhiên đáp trả về sự tạo dáng táo bạo này - Ảnh chụp màn hình Mặc dù "nói cứng" trên trang cá nhân nhưng nữ streamer này cũng sợ bị cư dân mạng ném đá nên đã âm thầm khóa tính năng bình luận, cũng như xóa bài đăng.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hotgirl-xu-nghe-tut-han-quan-tao-dang-lo-bich-ngang-nghien-thach-thuc-du-luan-nhung-lai-am-tham-lam-dieu-nay-sau-do-408774.html