Hôn nhân viên mãn của cặp đôi đồng giới nam từ bị gia đình phản đối đến... hối cưới

Để đi đến cái kết viên mãn là một đám cưới ngọt ngào, Kin Nguyễn - chàng trai sinh năm 1998 và Lê Trường - anh chàng sinh năm 1995 đã trải qua một hành trình dài với đủ cung bậc ngọt, bùi, đắng, cay. May mắn đã mỉm cười với cả hai, như một sự bù đắp cho sự nỗ lực và kiên trì không mệt mỏi của hai người.

Cặp đôi đồng giới Lê Trường và Kin Nguyễn đã chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 7/2022. Được biết, đây là một trong những đám cưới đồng tính hiếm hoi được tổ chức tại Việt Nam.

Cả hai cảm thấy biết ơn khi ba mẹ hai bên đều yêu thương và động viên tinh thần. Ba mẹ Trường từng nói: "Thà có thêm một đứa con trai còn hơn mất đi một người con trai", khiến Kin cảm thấy vô cùng ấm áp. "Chúng tôi vô cùng trân quý những khoảnh khắc gia đình ấm áp này vì hai đứa được thật sự cảm nhận được tình thương, ủng hộ của mọi người. Từ phản đối đến ủng hộ hết mình, gia đình dần trở thành nguồn động lực lớn nhất để chúng tôi cố gắng làm việc, đem lại các giá trị tích cực cho cộng đồng", cặp đôi cho biết.

Trải qua gần ba tháng về chung một nhà, Kin Nguyễn và Lê Trường cho biết sau hôn nhân, cả hai nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người. "Lúc mới yêu, chúng tôi bị gia đình phản đối nhiều nhưng không từ bỏ. Bốn năm yêu nhau, chúng tôi cố gắng làm việc, có được sự thành công trong cuộc sống để chứng minh với gia đình rằng tình yêu của LGBT vẫn đẹp, bền vững như bao mối tình khác. Dần dần, hai bên gia đình chấp thuận vì hiểu được tấm chân tình của chúng tôi", Kin và Trường cho hay.

Từ bị gia đình phản đối đến được ủng hộ và hối cưới, Lê Trường và Kin Nguyễn hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Ảnh: Internet

Lê Trường và Kin Nguyễn ví hôn nhân của mình như màu cầu vồng vì mỗi ngày đều mới mẻ. Họ san sẻ công việc nhà, vun đắp tình cảm và thúc đẩy nhau cùng tiến bộ. Về chuyện tiền bạc trong hôn nhân, cả hai thống nhất một quỹ chung để chi tiêu và tích góp chuẩn bị cho kế hoạch có con sắp tới. Khi một trong hai người cần chi tiêu cho việc gì đó, cả hai đều bàn trước và thống nhất, là sự tôn trọng mà cả hai dành cho nhau.

"Như bao cặp đôi khác, Lê Trường và Kin Nguyễn cũng mong muốn sau khi về chung một nhà sẽ đón thêm thành viên mới. Chúng tôi dự định có hai bé, một gái một trai. Tới lúc đó, tổ ấm của họ sẽ vẹn tròn và đủ đầy như những gia đình bình thường khác. Đây chính là mong mỏi của bố mẹ mà Trường và Kin tự nhủ nhất định phải thực hiện trong tương lai gần", Lê Trường chia sẻ.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ đã nhận ra đối phương chính là định mệnh của cuộc đời mình. Ảnh: Internet

Cả hai cũng không sợ hãi quan niệm "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu" vì họ nghĩ hôn nhân như thế nào là do mỗi đôi yêu nhau tự quyết định. Cặp mới cưới lấy tiền đề là sự tôn trọng, sẻ chia và chân thật để giúp hôn nhân luôn tươi mới như ngày đầu và ít tranh cãi.

Cặp đôi mong muốn có 2 con: một gái một trai. Ảnh: Internet

Bốn năm trước, chuyện tình cả hai bắt đầu khi Kin gặp Trường tại TP HCM. Lúc đó, Trường là nhân viên kinh doanh của công ty bất động sản, còn Kin mới từ quê lên và xin việc tại công ty Trường. Trước đây, Trường từng hẹn hò bạn gái, nhưng tất cả những chuyện tình này đều không đi tới đâu. Đến khi gặp Kin, anh nói anh nhận ra đã cảm mến Kin bởi sự ấm áp, chân thành ở chàng trai này. Sau 5 ngày gặp gỡ, họ chính thức bắt đầu những ngày yêu nhau.

Bằng tình yêu chân thành, cặp đôi đã thuyệt phục được bố mẹ và đi đến đám cưới. Ảnh: Internet

Ba mẹ Kin Nguyễn biết anh thuộc cộng đồng LGBT từ lâu. Biết chuyện của con, ông bà không phản đối, ngược lại còn hết sức ủng hộ. Nhưng ngày đó, ba mẹ anh Trường không như vậy, bởi họ không thể nào chấp nhận được sự thật về đứa con đẹp trai, phong độ. Đó cũng là lý do họ phản đối gay gắt mối quan hệ của cả hai.

Dù bố mẹ phản đối, Trường tự dặn lòng mình không dễ dàng từ bỏ mối quan hệ. Anh và người yêu không có ý nghĩ làm căng với gia đình Trường mà chọn chiến thuật "mưa dầm thấm lâu", từ từ thuyết phục bố mẹ.

Khi chứng kiến các con bảo vệ tình yêu và trưởng thành hơn trong cuộc sống, từ phản đối, mẹ của Trường trở nên thương và xem Kin như con trai. Khi tình cảm chín muồi, cả hai quyết định có con nhờ khoa học rồi mới tổ chức đám cưới. Nhưng chính cha mẹ hai bên là người hối thúc cả hai làm đám cưới trước theo trình tự, đãi tiệc mời họ hàng hai bên.