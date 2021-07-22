Giải mã sức nóng của 'vợ quốc dân' gây bão Tiktok: Không cần lè lưỡi, uốn éo, nhan sắc thanh thuần thêm đoạn nhún nhảy chớp nhoáng đủ hạ gục dân mạng

Chỉ xuất hiện với đoạn nhảy ngắn trong một video Tiktok, cô gái nhanh chóng được cộng đồng mạng “ca tụng” hết lời, tranh nhau nhận vợ quốc dân.
- Huỳnh Anh khoe ảnh làm MC chương trình thể thao, netizen lập tức cà khịa: ‘Chờ ngày Quang Hải được gọi tên’
- 'Nóng mắt' với những trang phục mùa hè của các hot girl đường phố: Chất liệu mỏng tang, 'mặc như không mặc'
Những ngày qua, mạng xã hội facebook không ngừng rầm rộ đoạn clip Tiktok một hot girl sở hữu nhan sắc triệu view nhảy theo đoạn nhạc hiện hành và đã có không ít chàng trai muốn cưới cô gái này về làm vợ.
Như bao lần, các thám tử online không mất quá nhiều thời gian để truy lùng thông tin nhân vật gây bão, danh tính của cô vợ quốc dân nhanh chóng được tìm thấy. Hot girl trong video có tên là Nguyễn Thị Thủy Tiên, còn được gọi với biệt danh là Tiểu Hý. Tuy chỉ mới tham gia Tiktok từ giữa tháng 2 năm 2021 nhưng hiện tại tài khoản của cô nàng đã đạt 757K lượt theo dõi, thu về 3,3 triệu lượt yêu thích.
Xuất hiện trong đoạn clip, Tiểu Hý gân ấn tượng với làn da trắng ngần không tì vết, các đường nét thanh tú trên gương mặt cùng nụ cười rạng rỡ trên môi, đặc biệt vẻ gợi cảm chẳng hề phô trương của cô nàng là thứ thu hút người xem hơn cả. Không cần làm những trò kì dị như lè lưỡi, uốn lưỡi phản cảm, Tiểu Hý tự nhiên và thanh thuần nhanh chóng nhận được sự quan tâm, yêu thích từ đông đảo mọi người.
Lướt một vòng trang cá nhân Tiểu Hý, dân tình không khỏi mê đắm bởi những tấm ảnh cận nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, gu thời trang của cô nàng cũng rất đa dạng, dịu dàng đằm thắm có, sexy gợi cảm cũng có.
Chiếc video dậy sóng của hot girl hiện tại đã đạt hơn 10 triệu view, ngay cả các video cũ của cô cũng đang không ngừng tăng view, liên tục nhận được vô số lượt yêu thích. Đây là “tình trạng” dễ hiểu vì ai cũng muốn được mãi ngắm nhìn cô vợ quốc dân này.