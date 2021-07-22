Giải mã sức nóng của 'vợ quốc dân' gây bão Tiktok: Không cần lè lưỡi, uốn éo, nhan sắc thanh thuần thêm đoạn nhún nhảy chớp nhoáng đủ hạ gục dân mạng

Những ngày qua, mạng xã hội facebook không ngừng rầm rộ đoạn clip Tiktok một hot girl sở hữu nhan sắc triệu view nhảy theo đoạn nhạc hiện hành và đã có không ít chàng trai muốn cưới cô gái này về làm vợ.

Đoạn clip Tiktok gây bão những ngày qua - Ảnh: Internet

Như bao lần, các thám tử online không mất quá nhiều thời gian để truy lùng thông tin nhân vật gây bão, danh tính của cô vợ quốc dân nhanh chóng được tìm thấy. Hot girl trong video có tên là Nguyễn Thị Thủy Tiên, còn được gọi với biệt danh là Tiểu Hý. Tuy chỉ mới tham gia Tiktok từ giữa tháng 2 năm 2021 nhưng hiện tại tài khoản của cô nàng đã đạt 757K lượt theo dõi, thu về 3,3 triệu lượt yêu thích.